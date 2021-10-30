طريقة عمل القهوة التركية على أصولها بمذاق ورائحة تجنن ألذ قهوة بوش ممكن تشربها

تعد القهوة التركية هو من افضل واحسن انواع القهوة وتكون عبارة عن حبوب البن المطحونة بعد أن يتم تصفيتها،وتستخدم حبوب القهوة في إعداد القهوة التركية ذات مذاق رائع، والقهوة التركية مذاق خاص يعشقها الجميع وخاصة عشاق القهوة ونستطيع إعدادها في المنزل بااسهل الطرق و بمذاق خاص.

طريقة عمل القهوة التركية

تعد القهوة هي من أحسن المشروبات الساخنة التي تنتشر في جميع البلدان، والقهوة تكون مذاقها رائع، ومن أشهر البلدان التي تتميز بإنتاج القهوة هي اليمن، وتتعدد أنواع القهوة في هذا البلدان فتعرف بالقهوة الأمريكية والقهوة التركية والكابتشينو والكثير من الأنواع والتي يتم تناولها، فعشاق القهوة لابد أن يتناولون القهوة بشكل مضبوط في الطعم والقوام يكونوا حريصين بتعلم فن ومهارة إعداد القهوة التركية.

المقادير

نستخدم كوب من الماء البارد.

ملعقة ونصف من السكر.

نحضر ثلاث ملاعق طعام من القهوة المطحونة.

طريقة التحضير

نحضر الوعاء الخاص بإعداد القهوة وهي الكنكة ونضع بها كوب من الماء ونضيف عليها ملعقة صغيرة من السكر أو علي حسب الرغبة ونضيف ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة ونقلبهم جيدا.

نضع مكونات القهوة على نار هادئة.

نحرك مكونات القهوة على النار بشكل مستمر بحركات دائرية ونتركها لمدة بااقل عن خمس دقائق بعد ذلك وبعدها من على النار الواحد هناك وش سميك على وجه القهوة.

نقسم وش القهوة السميك على عدد من الفنجان القهوة حتى يتمتع كل فنجان بوجهه وسميك ونترك المتبقي على النار مرة اخرى.

نصب المتبقي في وعاء القهوة في كل فنجان علي حدي بالتساوي حتى يتمتع كل فنجان بروفة القهوة والناس السميك ونستطيع تقديمها بشكل مميز.

القهوة التركية اللاتيه

نجد أن للقهوة التركي مذاقات متنوعة ويمكن إعدادها بعدة طرق واشكال يمكننا عمل القهوة التركية اللاتيه ويمكن عمل القهوة التركية بالحليب وأيضا يمكننا إعدادها بالكريمة حتي تعطي مذاق رائع ومختلف وفيما يلي نتناول إعداد القهوة باللاتيه:

المقادير

نحضر كوب الا ربع من القهوة المطحونة.

استخدام ثماني حبات من الهيل الأخضر.

مقدار من اللبن بنا يعادل نصف كوب .

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير