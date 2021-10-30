طريقة عمل الكبسة السعودي بالفراخ بأفضل الطرق وأبسط المكونات

طريقة عمل الكبسة السعودي، تعد الكبسة من أشهر الأكلات الشهية المعروفة في المطبخ السعودي، حيث تعرف الكبسة باللحم في البلاد العربية وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ولكن يشتهر المطبخ السعودي بتقديمه ألذ وأشهى كبسة بالدجاج والأرز البسمتي والبهارات، ومن خلال النص التالي سوف نوفر لكم أفضل طريقة عمل الكبسة السعودي، فتابعونا لمعرفة المكونات وخطوات التحضير من خلال مقالنا هذا. طريقة عمل الكبسة السعودي بالفراخ طريقة عمل الكبسة السعودي بالفراخ المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة مكعبات كبيرة الحجم.

مقدار نصف كيلو من أوراك الدجاج المقطعة.

كوب من البصل المفروم فرماً ناعماً.

قطعة من الزبدة بمقدار 100 جرام.

ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المهروس.

كوبان من الطماطم المفرومة.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ربع كوب من الجزر المبشور.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكعب من مرقة الدجاج.

كوبان ونصف من الأرز البسمتي.

ربع كوب من الزبيب.

مقدار ربع كوب من حبات مكسرات اللوز.

أربعة أكواب من الماء المغلي. مقادير بهارات الكبسة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

مقدار ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل. خطوات التحضير تسخين قدر عميق على النار ويذوب فيه قالب الزبدة.

وضع الثوم المهروس والبصل المفروم في القدر وتقلب المكونات في الزبدة

بعد أن يذبلا البصل والثوم تماماً يتم إضافة صدور وأوراك الدجاج بعد غسلهم بالملح والخل.

إضافة عصير الطماطم للمكونات ثم يترك الدجاج لمدة عشرة دقائق.

وضع مرقة الدجاج والطماطم المقطعة والجزر المبشور إلى خليط الدجاج.

تبهر الدجاج بالملح والفلفل الأسود والكزبرة والقرنفل المطحون.

سكب الماء المغلي فوق المكونات وتترك على نار هادئة حتى تمام الغليان.

مزج بهارات الكبسة مع بعضها جيداً ثم تنثر فوق خليط الدجاج وتقلب المكونات مع البهارات والدجاج لكي تتداخل وتتجانس مع بعضها تماماً.

غسل الأرز البسمتي ويصفى من الماء جيداً ثم يتم إضافته فوق الدجاج.

إضافة اللوز وحبات الزبيب فوق الخليط ثم يتم تغطية القدر بإحكام، وتترك الكبسة على نار هادئة حتى ينضج الأرز وباقي المكونات.

رفع الكبسة عن النار ثم يتم قلب القدر فوق صحن التقديم وتقدم ساخنة. الوسوم

طريقة عمل الكبسة السعودي، تعد الكبسة من أشهر الأكلات الشهية المعروفة في المطبخ السعودي، حيث تعرف الكبسة باللحم في البلاد العربية وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ولكن يشتهر المطبخ السعودي بتقديمه ألذ وأشهى كبسة بالدجاج والأرز البسمتي والبهارات، ومن خلال النص التالي سوف نوفر لكم أفضل طريقة عمل الكبسة السعودي، فتابعونا لمعرفة المكونات وخطوات التحضير من خلال مقالنا هذا. طريقة عمل الكبسة السعودي بالفراخ طريقة عمل الكبسة السعودي بالفراخ المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة مكعبات كبيرة الحجم.

مقدار نصف كيلو من أوراك الدجاج المقطعة.

كوب من البصل المفروم فرماً ناعماً.

قطعة من الزبدة بمقدار 100 جرام.

ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المهروس.

كوبان من الطماطم المفرومة.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ربع كوب من الجزر المبشور.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكعب من مرقة الدجاج.

كوبان ونصف من الأرز البسمتي.

ربع كوب من الزبيب.

مقدار ربع كوب من حبات مكسرات اللوز.

أربعة أكواب من الماء المغلي. مقادير بهارات الكبسة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

مقدار ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل. خطوات التحضير تسخين قدر عميق على النار ويذوب فيه قالب الزبدة.

وضع الثوم المهروس والبصل المفروم في القدر وتقلب المكونات في الزبدة

بعد أن يذبلا البصل والثوم تماماً يتم إضافة صدور وأوراك الدجاج بعد غسلهم بالملح والخل.

إضافة عصير الطماطم للمكونات ثم يترك الدجاج لمدة عشرة دقائق.

وضع مرقة الدجاج والطماطم المقطعة والجزر المبشور إلى خليط الدجاج.

تبهر الدجاج بالملح والفلفل الأسود والكزبرة والقرنفل المطحون.

سكب الماء المغلي فوق المكونات وتترك على نار هادئة حتى تمام الغليان.

مزج بهارات الكبسة مع بعضها جيداً ثم تنثر فوق خليط الدجاج وتقلب المكونات مع البهارات والدجاج لكي تتداخل وتتجانس مع بعضها تماماً.

غسل الأرز البسمتي ويصفى من الماء جيداً ثم يتم إضافته فوق الدجاج.

إضافة اللوز وحبات الزبيب فوق الخليط ثم يتم تغطية القدر بإحكام، وتترك الكبسة على نار هادئة حتى ينضج الأرز وباقي المكونات.

رفع الكبسة عن النار ثم يتم قلب القدر فوق صحن التقديم وتقدم ساخنة.

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