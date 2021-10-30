بملعقة نشا اصنعي بنفسك كريم اساس منزلي خافي العيوب ومناسب لبشرتك في 10 دقائق

كريم الأساس يعتبر من أهم مستحضرات التجميل التي لابد من استخدامه حتى يتم توحيد البشرة بالشكل المطلوب خاصتًا وقت وضع المكياج على الوجه، كما أنه يساعد اخفاء كل عيوب الوجه من الحبوب والبقع، والبثور، كما أنه يعمل في إخفاء الهالات السودا، ولكنه رغم كل فوائده إلا أن الجاهز منه الموجود في المحلات قد يسبب العديد من الأضرار بعد ذلك للبشرة، ولذلك فقد وجدنا طرق طبيعية سوف نعرضها الآن لعمل وتجهيز كريم الأساس في المنزل بكل سهولة.

طريقة تجهيز كريم الأساس في المنزل

هناك أكثر من خلطة طبيعية يمكن استخدامها لتجهيز كريم الاساس في المنزل بكل سهولة ويمكن الاختيار للحصول على الطريقة المناسبة والطرق كالأتي:

الطريقة الأولى لعمل كريم الاساس

المكونات

ملعقتين من اللبن الزبادي.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

أربع ملاعق من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

في طبق بلاستيكي ضعي الجلسرين مع اللبن.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا ثم أضيفي الخميرة مع إضافة النشا.

اخلطي المكونات مرة أخرى حتى الحصول على قوام كريمي.

اضيفي الان بودرة التلك، مع الماء واعيدي الخلط.

استمري حتى الحصول على القوام المطلوب.

بعد الانتهاء أضيفي خل التفاح بعد تجانس كل المكونات.

ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق.

ضعي العلبة في الثلاجة حين الاحتياج إليها.

طريقة عمل كريم الاساس للبشرة الفاتحة

المكونات

أربع ملاعق من النشا.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة واحدة من الطين الجاف.

بعض النقاط من فيتامين ه‍.

بعض القطرات من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير