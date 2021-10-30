طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بكل سهولة أحلى من الجاهزة 100 مرة

كيكة الحليب الساخن ، من الحلويات المشهورة التي تتميز بقوامها الهش وشكلها الرائع ومذاقها المختلف، وهى أخف من الكيك العادية، حيث تتميز بخفتها وطراوتها، وهى وجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من القيم الغذائية الرائع المفيدة لصحة الجسم، ويمكن تقديمها على وجبة الإفطار للأطفال، وطريقة تحضيرها بالمنزل بسيطة للغاية، ولا تتطلب مجهود ولا تكلفة أثناء تحضيرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهش ألذ كيكة تحضريه لأطفالك في الصباح بكل سهولة وبدون تكلفة. مكونات كيكة الحليب الساخن مكونات كيكة الحليب الساخن تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 2 بيضة.

1 كوب من السكر.

2 كوب من الدقيق.

ذرة صغيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب الساخن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن الهشة الطرية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة ونقوم بخفق البيض، والفانيليا، والسكر بواسطة المضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق حتى يذوب السكر تماماً ونحصل على قوام كريمي. نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والملح للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات. نحضر الحليب ونضع الزبدة إليه ونضعه على نار هادئة حتى يصبح الحليب ساخن وتذوب الزبدة تماماً. نرفع الإناء من على النار ونقوم بوضعه على الخليط السابق ونخفق برفق حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام. نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نصب الخليط داخله. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بوضع القالب في منتصف الفرن على الرف الأوسط حتى لا تحترق. نترك الكيكة داخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج جيداً. نقوم بإخراج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل كيكة الحليب الساخن في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل كيكة رائع وهشة بالمنزل وهى كما يلي:- يفضل تسخين الحليب مع الزبدة جيداً قبل وضعها على الخليط.

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة داخلها.

يفضل خفق البيض والسكر قبل إضافة المكونات.

يجب أن يكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يجب أن يكون التقليب في أتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء. الوسوم

كيكة الحليب الساخن ، من الحلويات المشهورة التي تتميز بقوامها الهش وشكلها الرائع ومذاقها المختلف، وهى أخف من الكيك العادية، حيث تتميز بخفتها وطراوتها، وهى وجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من القيم الغذائية الرائع المفيدة لصحة الجسم، ويمكن تقديمها على وجبة الإفطار للأطفال، وطريقة تحضيرها بالمنزل بسيطة للغاية، ولا تتطلب مجهود ولا تكلفة أثناء تحضيرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهش ألذ كيكة تحضريه لأطفالك في الصباح بكل سهولة وبدون تكلفة. مكونات كيكة الحليب الساخن مكونات كيكة الحليب الساخن تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 2 بيضة.

1 كوب من السكر.

2 كوب من الدقيق.

ذرة صغيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب الساخن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن الهشة الطرية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة ونقوم بخفق البيض، والفانيليا، والسكر بواسطة المضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق حتى يذوب السكر تماماً ونحصل على قوام كريمي. نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والملح للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات. نحضر الحليب ونضع الزبدة إليه ونضعه على نار هادئة حتى يصبح الحليب ساخن وتذوب الزبدة تماماً. نرفع الإناء من على النار ونقوم بوضعه على الخليط السابق ونخفق برفق حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام. نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نصب الخليط داخله. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بوضع القالب في منتصف الفرن على الرف الأوسط حتى لا تحترق. نترك الكيكة داخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج جيداً. نقوم بإخراج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل كيكة الحليب الساخن في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل كيكة رائع وهشة بالمنزل وهى كما يلي:- يفضل تسخين الحليب مع الزبدة جيداً قبل وضعها على الخليط.

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة داخلها.

يفضل خفق البيض والسكر قبل إضافة المكونات.

يجب أن يكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يجب أن يكون التقليب في أتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بكل سهولة أحلى من الجاهزة 100 مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.