بمكونات من البيت اعملي عجينة السمبوسك المقرمشة بكل سهولة

السمبوسك تعتبر من أشهر المقبلات المقرمشة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بطعم شهي ومقرمش للغاية، ولها رائحة تجذب الجميع، ويمكن حشوها بطرق كثيرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة سمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات كأس كبير من الطحين.

نصف كأس كبير من الماء البارد.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير امزجي الزبدة مع مقدار الماء، والملح في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل الخليط إلى الغليان. اسكبي مقدار الدقيق فوق خليط الماء بشكل تدريجي، ثم ضعيه جانبا مع الاستمرار في التقليب، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط جانبا حتى يهدأ تماما، ثم قومي بعجن الخليط حتى يصبح مثل العجينة، ثم ضعيه في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، ثم قطعيها إلى أجزاء تشبه المستطيل، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم طريقة التحضيرطريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم المكونات ربع كيلو من اللحم المفروم.

ثلث كأس كبير من البصل المبشور.

نصف ملعقة متوسطة من الثوم المهروس.

رشة من الكزبرة المجففة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة من الكاري.

رشة من الحبهان المطحون.

ربع كأس كبير من الطماطم المفرومة.

ربع ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة. طريقة التحضير احضري مقلاة غير لاصقة، ثم ضعي بها زيت الذرة، ثم ضعيها على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى يسخن. ضيفي مقدار اللحم إلى المقلاة، ثم قلبيه لبضع دقائق حتى يتغير لونه، ثم ضيفي الثوم والبصل إلى اللحم، ثم قلبيهم واتركيهم لمدة6 دقائق. اسكبي باقي المكونات فوق خليط اللحم، ثم اتركيهم على النار لمدة ربع ساعة، حتى تصبح حشوة اللحم المفروم جاهزة للاستخدام. قومي بتوزيع الحشوة على عجينة السمبوسة بكميات متساوية، ثم قومي بلف السمبوسة، ثم ضعيها في صينية وادهنيه قليل من السمن. ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق، حتى تنضج السمبوسك، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

السمبوسك تعتبر من أشهر المقبلات المقرمشة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بطعم شهي ومقرمش للغاية، ولها رائحة تجذب الجميع، ويمكن حشوها بطرق كثيرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة سمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات كأس كبير من الطحين.

نصف كأس كبير من الماء البارد.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير امزجي الزبدة مع مقدار الماء، والملح في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل الخليط إلى الغليان. اسكبي مقدار الدقيق فوق خليط الماء بشكل تدريجي، ثم ضعيه جانبا مع الاستمرار في التقليب، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط جانبا حتى يهدأ تماما، ثم قومي بعجن الخليط حتى يصبح مثل العجينة، ثم ضعيه في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، ثم قطعيها إلى أجزاء تشبه المستطيل، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم طريقة التحضيرطريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم المكونات ربع كيلو من اللحم المفروم.

ثلث كأس كبير من البصل المبشور.

نصف ملعقة متوسطة من الثوم المهروس.

رشة من الكزبرة المجففة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة من الكاري.

رشة من الحبهان المطحون.

ربع كأس كبير من الطماطم المفرومة.

ربع ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة. طريقة التحضير احضري مقلاة غير لاصقة، ثم ضعي بها زيت الذرة، ثم ضعيها على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى يسخن. ضيفي مقدار اللحم إلى المقلاة، ثم قلبيه لبضع دقائق حتى يتغير لونه، ثم ضيفي الثوم والبصل إلى اللحم، ثم قلبيهم واتركيهم لمدة6 دقائق. اسكبي باقي المكونات فوق خليط اللحم، ثم اتركيهم على النار لمدة ربع ساعة، حتى تصبح حشوة اللحم المفروم جاهزة للاستخدام. قومي بتوزيع الحشوة على عجينة السمبوسة بكميات متساوية، ثم قومي بلف السمبوسة، ثم ضعيها في صينية وادهنيه قليل من السمن. ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق، حتى تنضج السمبوسك، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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