أفضل طريقة لعمل البسكويت المملح في المنزل لفطور شهي

أمهات كثيرة تقوم بالبحث عن طريقة تحضير البسكويت المملح، حيث أن الأطفال يحبون تناوله كثيراً ويقومون بشرائه من الخارج، كما أن هذا البسكويت يتم تناوله في وجبة الإفطار أو بأي وقت في اليوم، كما أنه من بين المقرمشات التي يكون مذاقها رائع ولا يقاومه أحد، هذا بجانب أنه يعد وجبة سريعة تقوم بسد جوع الأطفال حتى تنتهي من تحضير الطعام لهم، هذا بجانب أنه يتم تحضيره بسرعة للغاية، ولا يحتاج للكثير من الوقت.

البسكويت المملح مكوناته بسيطة وغير مكلفة، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سلسه للغاية، كما أن الأطفال يحبون دوماً تناوله ويقومون بشرائه من الخارج باستمرار، لهذا ترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضير من المنزل ليكون أكثر أماناً على أطفالها وأسرتها، كما انه من الممكن أن تقومي بإعداده لأسرتك وعائلتك.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن.

عدد ٢ كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ثمن جرام من الزبدة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

سكر بودرة “كوب واحد فقط”