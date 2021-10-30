أفضل طريقة لعمل البسكويت المملح في المنزل لفطور شهي

أمهات كثيرة تقوم بالبحث عن طريقة تحضير البسكويت المملح، حيث أن الأطفال يحبون تناوله كثيراً ويقومون بشرائه من الخارج، كما أن هذا البسكويت يتم تناوله في وجبة الإفطار أو بأي وقت في اليوم، كما أنه من بين المقرمشات التي يكون مذاقها رائع ولا يقاومه أحد، هذا بجانب أنه يعد وجبة سريعة تقوم بسد جوع الأطفال حتى تنتهي من تحضير الطعام لهم، هذا بجانب أنه يتم تحضيره بسرعة للغاية، ولا يحتاج للكثير من الوقت.البسكويت المملح
البسكويت المملح مكوناته بسيطة وغير مكلفة، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سلسه للغاية، كما أن الأطفال يحبون دوماً تناوله ويقومون بشرائه من الخارج باستمرار، لهذا ترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضير من المنزل ليكون أكثر أماناً على أطفالها وأسرتها، كما انه من الممكن أن تقومي بإعداده لأسرتك وعائلتك.مكونات عمل البسكويت المملكة
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من اللبن.
- عدد ٢ كوب من الدقيق.
- بيضة واحدة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ثمن جرام من الزبدة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- سكر بودرة “كوب واحد فقط”
- قومي بإضافة الزبدة بمقلاة على الماء واتركيها إلى أن تذوب، ومن ثم قومي بإضافة البيكنج بودر وكذلك السكر والدقيق مع ملعقة من الملح وامزجيهم جيداً، وبعد ذلك اخفقي المزيج بالمضرب الكهربائي.
- بعد ذلك قومي بوضع اللبن وتابعي الخفق حتى تحصلين على عجينة قوامها شبه متماسك.
- قومي بوضع العجينة بعد ذلك في الثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة عقب لفها بكيس من النايلون.
- بعظ ذلك قومي بإخراجها من الثلاجة ومن ثم افرديها على صينية مسطحة، ومن ثم قطعيها على هيئة مربعات بواسطة السكينة.
- قومي بإحضار صينية الفرن ومن ثم ادهنيها بالزيت النباتي.
- بعد ذلك قومي بدهن قطع البسكويت بالزيت النباتي ومن ثم قومي بإدخالها الفرن مع ضبط درجة الحرارة على 280 درجة مئوية.
- في النهاية اتركي الصينية بالفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي نصف ساعة إلى أن تكتسب قطع البسكويت اللون الذهبي.
- في النهاية قومي بإخراجها من الفرن وقدميها في النهاية.
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أمهات كثيرة تقوم بالبحث عن طريقة تحضير البسكويت المملح، حيث أن الأطفال يحبون تناوله كثيراً ويقومون بشرائه من الخارج، كما أن هذا البسكويت يتم تناوله في وجبة الإفطار أو بأي وقت في اليوم، كما أنه من بين المقرمشات التي يكون مذاقها رائع ولا يقاومه أحد، هذا بجانب أنه يعد وجبة سريعة تقوم بسد جوع الأطفال حتى تنتهي من تحضير الطعام لهم، هذا بجانب أنه يتم تحضيره بسرعة للغاية، ولا يحتاج للكثير من الوقت.البسكويت المملح
البسكويت المملح مكوناته بسيطة وغير مكلفة، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سلسه للغاية، كما أن الأطفال يحبون دوماً تناوله ويقومون بشرائه من الخارج باستمرار، لهذا ترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضير من المنزل ليكون أكثر أماناً على أطفالها وأسرتها، كما انه من الممكن أن تقومي بإعداده لأسرتك وعائلتك.مكونات عمل البسكويت المملكة
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من اللبن.
- عدد ٢ كوب من الدقيق.
- بيضة واحدة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ثمن جرام من الزبدة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- سكر بودرة “كوب واحد فقط”
- قومي بإضافة الزبدة بمقلاة على الماء واتركيها إلى أن تذوب، ومن ثم قومي بإضافة البيكنج بودر وكذلك السكر والدقيق مع ملعقة من الملح وامزجيهم جيداً، وبعد ذلك اخفقي المزيج بالمضرب الكهربائي.
- بعد ذلك قومي بوضع اللبن وتابعي الخفق حتى تحصلين على عجينة قوامها شبه متماسك.
- قومي بوضع العجينة بعد ذلك في الثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة عقب لفها بكيس من النايلون.
- بعظ ذلك قومي بإخراجها من الثلاجة ومن ثم افرديها على صينية مسطحة، ومن ثم قطعيها على هيئة مربعات بواسطة السكينة.
- قومي بإحضار صينية الفرن ومن ثم ادهنيها بالزيت النباتي.
- بعد ذلك قومي بدهن قطع البسكويت بالزيت النباتي ومن ثم قومي بإدخالها الفرن مع ضبط درجة الحرارة على 280 درجة مئوية.
- في النهاية اتركي الصينية بالفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي نصف ساعة إلى أن تكتسب قطع البسكويت اللون الذهبي.
- في النهاية قومي بإخراجها من الفرن وقدميها في النهاية.
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