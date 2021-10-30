طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل بوصفة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة

تعتبر الكوسة من المواد الغذائية ذات العناصر الهامة لجسم الإنسان، لأنها تحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات، فهي مفيدة وصحية جداً، وإذا كان الأطفال لا يحبون تناول الكوسة، يمكن لنا أن نقوم بتحضيرها بطريقة مختلفة وهي صينية الكوسة بالبشاميل وبهذة الطريقة سيحبون تناولها بعد ذلك، لذلك تبحث معظم السيدات عن عمل طريقة مختلفة للكوسة لتقدمها لأطفالها، حتي يستفيدون من عناصرها الغذائية، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بوصفة جديدة ولذيذة وصحية جدا، وسهلة التحضير. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل طريقة عمل الكوسة بالبشاميل المكونات: عدد كيلو واحد من الكوسة. نصف كيلو من اللحم المفروم. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. عدد 2 حبة من البصل المفروم. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة صغيرة من جوزة الطيب. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. مقادير البشاميل: كيلو واحد من اللبن. أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول. أربع ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة. طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة أولاً نقوم بإحضار إناء، ثم نضع فيه كميو مناسبة من الزيت ونتركها على النار حتى تسخن ،ثم نضيف إليها البصل المبشور مع التقليب جيداً حتى يتغير لون البصل اللون الأصفر.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم للبصل مع التقليب جيداً ثم نضيف ملعقة الصلصة مع رشة صغيرة من الملح و رشة صغيرة من الفلفل، مع الإستمرار في التقليب حتى ينضج اللحم المفروم.

ثم بعد ذلك نحضر حبات الكوسة ونغسلها جيداً، ثم نصفيها حتى تجف ونقشرها ونقطعها لشرائح متوسطه الحجم.

ثم في المقلاة نضيف الزبدة ونتركها على نار متوسطة، ثم نضيف له شرائح الكوسة ونقلبها جيداً مع الزبدة، ونضيف لها أيضاً رشة من الملح ورشة من الفلفل ونستمر في التقليب.

ثم نقوم بتحضير البشاميل نحضر إناء ثم نضع في كمية الزبدة ونتركة على النار حتى تسيح، ثم نضع عليها أربع ملاعق من الدقيق ونقلبة حتى يتحول لونة للون الأصفر.

ثم نضيف اللبن تدريجياً، مع التقليب بسرعة، حتي نحصل علي قوام البشاميل.

احضري صينية، و نقوم بدهنها بالبشاميل ثم نضع نصف كمية الكوسة ثم نضع اللحم المفروم ثم نضع باقى كمية الكوسة، ثم نسكب عليها البشاميل.

ثم ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة.

ثم تكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة الوسوم

تعتبر الكوسة من المواد الغذائية ذات العناصر الهامة لجسم الإنسان، لأنها تحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات، فهي مفيدة وصحية جداً، وإذا كان الأطفال لا يحبون تناول الكوسة، يمكن لنا أن نقوم بتحضيرها بطريقة مختلفة وهي صينية الكوسة بالبشاميل وبهذة الطريقة سيحبون تناولها بعد ذلك، لذلك تبحث معظم السيدات عن عمل طريقة مختلفة للكوسة لتقدمها لأطفالها، حتي يستفيدون من عناصرها الغذائية، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بوصفة جديدة ولذيذة وصحية جدا، وسهلة التحضير. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل طريقة عمل الكوسة بالبشاميل المكونات: عدد كيلو واحد من الكوسة. نصف كيلو من اللحم المفروم. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. عدد 2 حبة من البصل المفروم. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة صغيرة من جوزة الطيب. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. مقادير البشاميل: كيلو واحد من اللبن. أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول. أربع ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة. طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة أولاً نقوم بإحضار إناء، ثم نضع فيه كميو مناسبة من الزيت ونتركها على النار حتى تسخن ،ثم نضيف إليها البصل المبشور مع التقليب جيداً حتى يتغير لون البصل اللون الأصفر.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم للبصل مع التقليب جيداً ثم نضيف ملعقة الصلصة مع رشة صغيرة من الملح و رشة صغيرة من الفلفل، مع الإستمرار في التقليب حتى ينضج اللحم المفروم.

ثم بعد ذلك نحضر حبات الكوسة ونغسلها جيداً، ثم نصفيها حتى تجف ونقشرها ونقطعها لشرائح متوسطه الحجم.

ثم في المقلاة نضيف الزبدة ونتركها على نار متوسطة، ثم نضيف له شرائح الكوسة ونقلبها جيداً مع الزبدة، ونضيف لها أيضاً رشة من الملح ورشة من الفلفل ونستمر في التقليب.

ثم نقوم بتحضير البشاميل نحضر إناء ثم نضع في كمية الزبدة ونتركة على النار حتى تسيح، ثم نضع عليها أربع ملاعق من الدقيق ونقلبة حتى يتحول لونة للون الأصفر.

ثم نضيف اللبن تدريجياً، مع التقليب بسرعة، حتي نحصل علي قوام البشاميل.

احضري صينية، و نقوم بدهنها بالبشاميل ثم نضع نصف كمية الكوسة ثم نضع اللحم المفروم ثم نضع باقى كمية الكوسة، ثم نسكب عليها البشاميل.

ثم ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة.

ثم تكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة

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