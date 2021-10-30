الاساءة اللفظية بتحصل في بعض العلاقات بين الزوجين ، وممكن ان الموضوع يبقى اسوأ تدريجيا ، وممكن الزوجة ماتبقاش واعية اصلا انها بتتعرض لسوء المعاملة ، ولكن الاساءة اللفظية هي اساءة عاطفية بتشمل الشتائم والتهديدات ، او انه يصرخ في وشك باي كلام جارح ، وحسب كلام الخبراء والمتخصصين ان الاساءة اللفظية ممكن تأدي للاكتئاب والقلق ، وممكن يوصل بيكي الامر انك تلومي نفسك على الاساءة ، ولكن دي اكيد مش غلطتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي توقفي الاساءة اللفظية من شريكك وايه الخطوات اللي المفروض تعمليها.
ازاي توقفي الاساءة اللفظية من شريكك:
– الخطوة 1:
لو حصل والزوج بدأ يصرخ وفي حالة غضب شديدة ، سيبيه يقول اللي هو عايزة ومتحاوليش تجادلي معاه ، لحد ما هو يتوقف عن الصراخ بنفسه، والاساءة اللفظية ماتتحولش لعنف جسدي.
– الخطوة 2:
اتكلمي معاه بهدوء ، ما تصرخيش انتي كمان او تعلي صوتك وتزودي الموضوع اكتر ، وقوليله بشكل صريح وبنبرة صوت هادية انك مش بتحبي انه يتكلم معاكي بالطريقة دي.
– الخطوة 3:
اقترحي عليه مهلة ، قوليله ان انتوا الاتنين محتاجين تبعدوا وتدوا نفسكم فرصة تهدوا ، عشان تقدروا تتعاملوا مع الموقف بعد كده بشكل هادي من غير غضب او عصبية.
– الخطوة 4:
اطلبي المشورة ، الاستشارة ممكن انها تساعدك في التعامل مع مشاكل العلاقة ، واقترحي على شريكك انكم محتاجين استشارة حدد متخصص ، واشرحي له انك بتعملي ده عشان عايزة تنجحي العلاقة الزوجية.
– الخطوة 5:
ممكن تكلمي شخص من اهلك تطلبي مساعدته ورأيه في طريقة التعامل في الموقف ده ، وازاي ممكن تتصرفي عشان توقفي الاساءة اللفظية من زوجك ، او تتصلي بالخط الساخن للعنف ضد المرأة سواء عنف جسدي او نفسي او معنوي، ودلوقتي المجلس القومي للمرأة بيستقبل الاتصالات على رقم مختصر 15115 ، او ارسال رسالة على رقم الواتساب 01007525600 ، او تقدري تتواصلي مع مكتب الشكاوي عن طريق الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة على الفيس بوك.
كمان وزارة الداخلية خصصت ارقام لاستقبال الشكاوي الخاصة بالعنف ضد المرأة عن طريق الارقام 01126977444 ، 01125977333 ، 01126977222.
– الخطوة 6:
اخر حل هي ترك العلاقة لو ماوقفتش الاساءة اللفظية ، ماتسمحيش للشخص بالاستمرار في اهانتك ، ممكن تبقي مضطرة انك تبعدي ، ممكن يكون حل صعب ومؤلم ، لكن ممكن يكون هو الطريقة الوحيدة لوقف الاساءة.
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