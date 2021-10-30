كرات البطاطس باللحم المقلية بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز جداً

كرات البطاطس باللحم المقلية ، من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية والمحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، والتي تحظى بإقبال الجميع أيضاً، كما أنها من الأكلات الغير تقليدية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز ببساطة مكوناتها، وبسهولة تحضيرها أيضاً، وبمذاقها الشهي والفريد الذي لا يوصف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة عملها، لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات البطاطس باللحم المقلية بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات كرات البطاطس باللحم المقلية

تتكون كرات البطاطس باللحم المقلية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير كرات اللحم

400 جم لحم مفروم.

2 حبة بصل مبشور.

3 ملاعق كبيرة فتات الخبز.

بيضة.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة ببريكا.

4 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس للقلي.

مقادير خلطة البطاطس

مقادير خليط التغطية

كوب دقيق.

كوب بقسماط.

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كرات البطاطس باللحم المقلية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير كرات اللحم

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم والبصل المبشور وفتات الخبز والبيضة والملح والزعتر والفلفل الأسود والببريكا والزيت، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف البقدونس المفروم ناعم ونخلطهم جيداً.

ثم ندهن اليد بالزيت ونشكل خلطة اللحم إلى كرات بيضاوية الشكل.

بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نحمر فيها كرات اللحم من جميع الجوانب.

ثم نرفع كرات اللحم من المقلاة ونضعهم جانباً لحين تحضير خلطة البطاطس.

تحضير خلطة البطاطس

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البطاطس المسلوقة والزبدة، ثم نهرس البطاطس جيداً وهي ساخنة.

ثم نضيف إليها الملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نخلطهم جيداً.

تشكيل كرات البطاطس باللحم

بعد ذلك ندهن اليد بالزيت، نأخذ مقدار من خلطة البطاطس، ثم نشكلها كرة بيضاوية الشكل، ثم نفرها باليد، ثم نضع فوقها كرة اللحم، ثم نغلقها جيداً ونكورها.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والملح، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نغمس كل كرة من البطاطس باللحم في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط.

ثم نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها زيت غزير، ثم نتركه يسخن، ثم نقلي فيه كرات البطاطس باللحم ونتركها حتى تتحمر من جميع الجهات، ثم نرفها من الزيت على مناديل مطبخ.

ثم نقدم كرات البطاطس باللحم المقلية في طبق التقديم مع الكاتشب أو صلصة الباربكيو.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع طماطم مقطع أرباع.

فلفل أسود.

شطة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

خل (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نخلطه جيداً. ثم نصفي صلصة الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب صلصة الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والشطة والثوم البودر والخل والبصل البودر والسكر، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، ثم نتركه يبرد، وبذلك يكون الكاتشب جاهز لكي نقدمه مع كرات البطاطس باللحم المقلية. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ثلثان كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة مستردة.

ربع كوب سكر بني.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

2 ملعقة كبيرة عسل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ببريكا.

رشة شطة.

نصف فلفل أسود

طريقة التحضير