كريم طبيعي 100%: لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2021

يعد كريم طبيعي 100% ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة من البشرة دون تكلفة ولا تعب، حيث تبحث كل فتاه عن بشرة خالية من الشاكل التي تعاني منهم بعض الفتيات مثل الكلف والتجاعيد والهالات السوداء البقع الداكنة، ويعتبر كريم اليوم هو معجزة من الله في حل جميع مشاكل البشرة التي يعاني منها الجميع، والان سوف نتعرف علي من خلال موقع ثققني ومقالنا هذا طريقة اعداد كريم طبيعي 100% لتفتيح وإزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة2021.

مكونات عمل كريم طبيعي 100% لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم الرهيب والطبيعي في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة فوري وهي كما يلي:-

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من الزبادي.

ربع كوب من الحليب.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكنز الرهيب للتفتيح البشرة من اول استخدام وتفتيح خرافي جدا ودون اضرار جانبية وهي كالاتي:-

نحضر إناء عميق ثم نضع بداخلة الزبادي والحليب والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف الحليب والزبادي مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عصير الليمون ونقلب بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي طريقة بسيطة وسهلة جدا للكيفية استخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج مبهرة وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح نظيفة تماما وليس بها اي شيء مثل الكريمات.

ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي الوجه تماما.

ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد الكريم الطبيعي علي البشرة

سوف نقدم لكم البوم بعض الفوائد الخاصة بالكريم الرهيب في تفتيح الفوري للبشرة بكل سهولة وكيفية الاستفادة من الكريم وهي كما يأتي:-