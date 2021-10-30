بسكويت البرتقال وبالشكولاتة الهش بمقادير مظبوطة

بسكويت البرتقال المقرمش، يعتبر بسكويت البرتقال من أنواع البسكويت المحبب عند أغلب الأشخاص نظراً لمذاقه الجيد، فيتم تناول ذلك النوع من البسكويت بالتحديد في وجبة الإفطار مع كأس من العصير أو الشاي وترغب الكثير من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضيره بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير بسكويت البرتقال. مقادير تحضير بسكويت البرتقال: مقادير تحضير بسكويت البرتقال: كأسان من الدقيق.

كأس وربع من الزبدة.

نصف كأس من السكر.

ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال.

ملعقتان صغيرتان من برش قشر البرتقال.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت البرتقال: طريقة تحضير بسكويت البرتقال: يتم تحضير بسكويت البرتقال بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت البرتقال: أولاً يتم تجهيز الفرن ويتم تثبيت الرف الشبكي المتوسط ويتم إشعال الفرن. الحصول على صينية الخبز ويتم دهنها بالزبدة ثم يتم وضع طبقة من وزرق الزبدة فيها. بعد ذلك يتم الحصول على العجانة الكهربائية ويتم وضع فيها كلاً من الزبدة والسكر وعطر البرتقال ويتم تشغيل العجانة على سرعة متوسطة والاستمرار في العجن لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع الاستمرار في الخلط لحين أن تتشكل إليكم عجينة. بعد ذلك يتم توزيع العجينة في صينية الخبز ويتم العمل على تسوية سطحها باستخدام المعلقة ثم يتم عمل ثقوب فيها باستخدام المعلقة. الخطوة التالية ويتم فيها إدخال البسكويت إلى الفرن ويتم تركه لمدة تصل إلى نسبة ساعة لحين أن يتم التأكد من نضوجه ويتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم إخراج البسكويت من الفرن وتركه جانباً لحين أن يبرد ثم يتم وضعه على لوح التقطيع ويتم تقسيم البسكويت باستخدام سكينة حادة وبالهناء على الجميع. مقادير تحضير بسكويت النشادر: ثلاثة كؤوس من الدقيق.

كأس إلا ربع من السكر البودرة.

كأس إلا ربع من السمنة.

بيضتان.

فانيليا ملعقة كبيرة من النشادر.

ربع كأس من الحليب.

ربع كأس من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

بشر البرتقال. طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش اللذيذ: القيام بخلط السكر والسمنة مع بعضهم ثم إضافة البيض والفانيليا. يتم خلط الدقيق والبيكنج باودر والنشادر والملح ثم يتم إضافة الخلطين لبعضهم البعض ثم إضافة الحليب وبشر البرتقال وعصير البرتقال. يتم تشكيل خليط البسكويت ثم وضعه في صينية وتركه في الفرن لحين أن ينضج. مقادير تحضير بسكويت النشادر:طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش اللذيذ: الوسوم

بسكويت البرتقال المقرمش، يعتبر بسكويت البرتقال من أنواع البسكويت المحبب عند أغلب الأشخاص نظراً لمذاقه الجيد، فيتم تناول ذلك النوع من البسكويت بالتحديد في وجبة الإفطار مع كأس من العصير أو الشاي وترغب الكثير من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضيره بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير بسكويت البرتقال. مقادير تحضير بسكويت البرتقال: مقادير تحضير بسكويت البرتقال: كأسان من الدقيق.

كأس وربع من الزبدة.

نصف كأس من السكر.

ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال.

ملعقتان صغيرتان من برش قشر البرتقال.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت البرتقال: طريقة تحضير بسكويت البرتقال: يتم تحضير بسكويت البرتقال بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت البرتقال: أولاً يتم تجهيز الفرن ويتم تثبيت الرف الشبكي المتوسط ويتم إشعال الفرن. الحصول على صينية الخبز ويتم دهنها بالزبدة ثم يتم وضع طبقة من وزرق الزبدة فيها. بعد ذلك يتم الحصول على العجانة الكهربائية ويتم وضع فيها كلاً من الزبدة والسكر وعطر البرتقال ويتم تشغيل العجانة على سرعة متوسطة والاستمرار في العجن لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع الاستمرار في الخلط لحين أن تتشكل إليكم عجينة. بعد ذلك يتم توزيع العجينة في صينية الخبز ويتم العمل على تسوية سطحها باستخدام المعلقة ثم يتم عمل ثقوب فيها باستخدام المعلقة. الخطوة التالية ويتم فيها إدخال البسكويت إلى الفرن ويتم تركه لمدة تصل إلى نسبة ساعة لحين أن يتم التأكد من نضوجه ويتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم إخراج البسكويت من الفرن وتركه جانباً لحين أن يبرد ثم يتم وضعه على لوح التقطيع ويتم تقسيم البسكويت باستخدام سكينة حادة وبالهناء على الجميع. مقادير تحضير بسكويت النشادر: ثلاثة كؤوس من الدقيق.

كأس إلا ربع من السكر البودرة.

كأس إلا ربع من السمنة.

بيضتان.

فانيليا ملعقة كبيرة من النشادر.

ربع كأس من الحليب.

ربع كأس من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

بشر البرتقال. طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش اللذيذ: القيام بخلط السكر والسمنة مع بعضهم ثم إضافة البيض والفانيليا. يتم خلط الدقيق والبيكنج باودر والنشادر والملح ثم يتم إضافة الخلطين لبعضهم البعض ثم إضافة الحليب وبشر البرتقال وعصير البرتقال. يتم تشكيل خليط البسكويت ثم وضعه في صينية وتركه في الفرن لحين أن ينضج. مقادير تحضير بسكويت النشادر:طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش اللذيذ:

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