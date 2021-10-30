طريقة عمل بسكوت الزبدة الهش بطريقة مختلفة أحلى من المخابز

بسكوت الزبدة ، من أنواع المخبوزات الفاخرة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، ويمتلك قوام رائع وشكل مختلف، و له رائحة جميلة تميزه عن الحلويات الأخرى، وكثير من الناس يقبلون على تناوله وخاصة الأطفال، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وسريعة يمكن عمله بكميات كبيرة ، بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة مثل بسكوت الشاي السادة وهو من المخبوزات الرائع التي تتميز بشكلها وقوامها المناسب، وبسكوت البرتقال وهو يحتوي على نكهة جميلة تعطي له رائحة طبة ومميزه، وبسكوت القهوة وهو من المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس ويرغبون في تناوله بكثرة، وبسكوت الشكولاتة وهو رائع للغاية ويقبل عليه الأطفال بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الهش بكل سهولة في المنزل وبمكونات بسيطة توجد في كل منزل وبدون تكلفة. مكونات بسكوت الزبدة مكونات بسكوت الزبدة توجد عدة مكونات بسيطة لعمل البسكويت بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الزبدة. 2 كوب من السكر البودرة. 5 بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيلو من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزبدة الهش أحلى مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الزبدة ونخفق حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نضيف السكر ونخفقهم بسرعة منخفضة حتى يتجانس الخليط جيداً لونه أبيض وهش.

نقوم بإضافة الفانيليا، والبيض واحدة تلو الأخرى حتى نحصل على قوام المناسب.

نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ونخفق مرة أخرى حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

نقوم بوضع البسكوت في كيس الحلواني ، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ونقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع صينية البسكوت داخل الفرن ونتركها حتى تصبح لونها ذهبي جميل.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقدمه بجانب كوب من الشاي بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الزبدة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكويت بقوام هش وهى كما يلي:- يفضل تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 حتى لا يحترق البسكويت. يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. الإفراط في العجن يجعل العجين قاسي وصعب التشكيل. دهن الصينية بالزبدة أو السمنة حتى لا يلتصق البسكويت بها. وضع كمية مناسبة من البيكنج بودر حتى لا يتضاعف حجم البسكوت. الوسوم

بسكوت الزبدة ، من أنواع المخبوزات الفاخرة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، ويمتلك قوام رائع وشكل مختلف، و له رائحة جميلة تميزه عن الحلويات الأخرى، وكثير من الناس يقبلون على تناوله وخاصة الأطفال، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وسريعة يمكن عمله بكميات كبيرة ، بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة مثل بسكوت الشاي السادة وهو من المخبوزات الرائع التي تتميز بشكلها وقوامها المناسب، وبسكوت البرتقال وهو يحتوي على نكهة جميلة تعطي له رائحة طبة ومميزه، وبسكوت القهوة وهو من المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس ويرغبون في تناوله بكثرة، وبسكوت الشكولاتة وهو رائع للغاية ويقبل عليه الأطفال بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الهش بكل سهولة في المنزل وبمكونات بسيطة توجد في كل منزل وبدون تكلفة. مكونات بسكوت الزبدة مكونات بسكوت الزبدة توجد عدة مكونات بسيطة لعمل البسكويت بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الزبدة. 2 كوب من السكر البودرة. 5 بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيلو من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزبدة الهش أحلى مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الزبدة ونخفق حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نضيف السكر ونخفقهم بسرعة منخفضة حتى يتجانس الخليط جيداً لونه أبيض وهش.

نقوم بإضافة الفانيليا، والبيض واحدة تلو الأخرى حتى نحصل على قوام المناسب.

نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ونخفق مرة أخرى حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

نقوم بوضع البسكوت في كيس الحلواني ، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ونقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع صينية البسكوت داخل الفرن ونتركها حتى تصبح لونها ذهبي جميل.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقدمه بجانب كوب من الشاي بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الزبدة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكويت بقوام هش وهى كما يلي:- يفضل تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 حتى لا يحترق البسكويت. يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. الإفراط في العجن يجعل العجين قاسي وصعب التشكيل. دهن الصينية بالزبدة أو السمنة حتى لا يلتصق البسكويت بها. وضع كمية مناسبة من البيكنج بودر حتى لا يتضاعف حجم البسكوت.

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