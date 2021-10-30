تمتعي ببشرة حيوية بيضاء بدون بقع داكنة أو بثور مع خليط ساحر لتفتيح الوجه والرقبة

أقوى وصفه لتفتيح البشرة بشكل سريع فيعد ظهور البقع الداكنة وعدم توحيد لون البشرة من أكثر المشاكل التي تزاجهها الكثير من الفتيات ويرجع ذلك لعدة عوام من أهما وضع المكياج لمدة طويلة على البشرة مما يتسبب بظهور الحبوب وينتج هنا البثور وتترك أثر بقع داكنة، ولذلك اليوم جمعنا اليكي أفضل خلطات طبيعية تعمل سريعا على تبييض الوجه واليدين.

وصفة دقيق الشوفان وعصير الليمون والكركم لتبييض الوجه

يعتبر الشوفان من أكثر الوصفات فاعلية كونه يحتوي على عناصر تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة، وينتج عنها تفتيح لون البشرة تدريجياً كما يساعد على نضارة البشرة .

عليكي بوضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الكركم وتخلط جيدا ثم تطبق الخلطة على كامل الوجه وتتترك حتي تجف ثم تشطف بالماء الدافئ كرري تلك الوصفة يوم وراء يوم .

خلطة الحليب لتفتيح البشرة

يعد الحليب السائل من أكثر العناصر ابتي تساعد في ترطيب وتفتيح درجة لون البشرة كما يعتبر منظف قوي للبشرة كونه يحتوي على بروتياز البروتين الذي يعمل على إزالة الشوائب من البشرة.

طريقة استخدام الوصفة

اضيفي ملعقتان من الحليب السائل في وعاء واغمسيه بقطعة قطن نظيفة ويوزع .على كامل البشرة ويترك حتي يجف لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ، كرار هذه العملية يومياً لنتيجة مبهرة.

وصفة الفحم لتبييض البشرة

يعمل الفحم على ازالة الشوائب والأوساخ المتراكمة في مسام الجلد. كونه لديه القدرة في امتصاص السموم، عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الفحم مع قطرات من الماء البارد وتمزج في وعاء مع كمية قليلة من الفحم ويوزع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة قبل أن يشطف بالماء البارد .