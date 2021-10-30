ألذ طريقة فرايد تشيكن وعمل تتبيلة الفراخ البروستد المقرمشة أفضل من المطاعم الشهيرة

أصبحت الفراخ المقرمشة أو فرايد تشيكن من أهم المأكولات المفضلة لدى الكثير من الناس، ويتم تناولها في الكثير من المطاعم الآن، ويوحد تتبيله الفراخ المميزة تجعل مذاقه ألذ، والٱن سوف نتعرف على طريقة تجهيز الفراخ المقرمشة أو كما تسمى الآن فرايد تشيكن، بالتتبيلة المميزة الخاصة بها.

طريقة عمل فرايد تشيكن في المنزل

مكونات سهلة ومتواجدة في كل بيت جهزي الان لأولادك الفراخ المقرمشه التي يحبونها بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عدد اربع صدور من الفراخ.

عدد اربع من الدبابيس.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكاري

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

كوب ونصف من اللبن الحليب.

مكونات فرايد تشيكن

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طريقة تحضير الفراخ المقرمشة

ويحب الجميع مثل هذا النوع من الوجبات وذلك لإحتوائه على القرمشة الشهية بجانب الطعم الرائع الناتج عن دخول تتبيله الفراخ إلى الداخل، مما يجعل جميع المناطق متواجد بها الطعم.