ألذ طريقة فرايد تشيكن وعمل تتبيلة الفراخ البروستد المقرمشة أفضل من المطاعم الشهيرة

أصبحت الفراخ المقرمشة أو فرايد تشيكن من أهم المأكولات المفضلة لدى الكثير من الناس، ويتم تناولها في الكثير من المطاعم الآن، ويوحد تتبيله الفراخ المميزة تجعل مذاقه ألذ، والٱن سوف نتعرف على طريقة تجهيز الفراخ المقرمشة أو كما تسمى الآن فرايد تشيكن، بالتتبيلة المميزة الخاصة بها.طريقة عمل فرايد تشيكن في المنزل
مكونات سهلة ومتواجدة في كل بيت جهزي الان لأولادك الفراخ المقرمشه التي يحبونها بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:مكونات فرايد تشيكن
- عدد اربع صدور من الفراخ.
- عدد اربع من الدبابيس.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملعقة صغيرة من الكاري
- ملعقتين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الثوم البودرة.
- ملعقة من البصل البودرة.
- كوب ونصف من اللبن الحليب.
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ويحب الجميع مثل هذا النوع من الوجبات وذلك لإحتوائه على القرمشة الشهية بجانب الطعم الرائع الناتج عن دخول تتبيله الفراخ إلى الداخل، مما يجعل جميع المناطق متواجد بها الطعم.
- في البداية نظفي الفراخ جيدًا، والتأكد من غسله بالماء حتى يصبح جاهز للقلي.
- إنزعي بعد ذلك الجلد من الفراخ.
- قومي بإستخدام السكينه واصنعي فتحات صغيرة في الدجاج حتى يتشرب التتبيلة بسهولة.
- اتركي الدجاج جانبًا الان.
- ضعي بداخله كل البهارات ملح وفلفل اسود، مع الكاري والكركم والبابريكا، والبصل والثوم البودرة.
- واخلطي باستخدام ملعقة المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- الان احضري الدجاج و اغمسي قطع واحدة في التتبيلة ثم في اللبن ثم في الدقيق.
- استمري هكذا حتى تنتهي كل الكمية الصدور وايضًا الدبابيس.
- بعد الانتهاء من كل الكمية ادخلي الدجاج في الثلاجة واتركيه حتى يتماسك مع التتبيلة لمدة ثلاث أو أربع ساعات.
- بعد الانتهاء من المدة اخرجي الدجاج.
- ثم أعيدي مرة اخرى غمسيه في اللبن ثم الدقيق، وذلك حتى يصبح ذات قرمشة واضحة وجميل.
- الان احضري مقلاة كبيرة الحجم.
- ضعي بداخلها زيت غزير.
- ثم قومي بتسخين الزيت جيدًا.
- ثم ضعي قطع الدجاج.
- إخفضي النار تمامًا حتى ينضج من الداخل أيضًا.
- اتركيه حتى يتحول الى الاول الذهبي وذلك في خلال ربع ساعة لكل جانب من الجوانب.
- ضعيه على ورق مقوى الامتصاص الزيوت الموجودة بداخله بالكامل.
- ويتم وضعه في طبق التقديم للطعام ويتم تناولها بجانب البطاطس المحمرة اللذيذة والسلطة.
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أصبحت الفراخ المقرمشة أو فرايد تشيكن من أهم المأكولات المفضلة لدى الكثير من الناس، ويتم تناولها في الكثير من المطاعم الآن، ويوحد تتبيله الفراخ المميزة تجعل مذاقه ألذ، والٱن سوف نتعرف على طريقة تجهيز الفراخ المقرمشة أو كما تسمى الآن فرايد تشيكن، بالتتبيلة المميزة الخاصة بها.طريقة عمل فرايد تشيكن في المنزل
مكونات سهلة ومتواجدة في كل بيت جهزي الان لأولادك الفراخ المقرمشه التي يحبونها بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:مكونات فرايد تشيكن
- عدد اربع صدور من الفراخ.
- عدد اربع من الدبابيس.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملعقة صغيرة من الكاري
- ملعقتين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الثوم البودرة.
- ملعقة من البصل البودرة.
- كوب ونصف من اللبن الحليب.
قد يهمك: “على أصولها” خطوات عمل صينية البطاطس بالفراخ وأجمل تتبيلهطريقة تحضير الفراخ المقرمشة
ويحب الجميع مثل هذا النوع من الوجبات وذلك لإحتوائه على القرمشة الشهية بجانب الطعم الرائع الناتج عن دخول تتبيله الفراخ إلى الداخل، مما يجعل جميع المناطق متواجد بها الطعم.
- في البداية نظفي الفراخ جيدًا، والتأكد من غسله بالماء حتى يصبح جاهز للقلي.
- إنزعي بعد ذلك الجلد من الفراخ.
- قومي بإستخدام السكينه واصنعي فتحات صغيرة في الدجاج حتى يتشرب التتبيلة بسهولة.
- اتركي الدجاج جانبًا الان.
- ضعي بداخله كل البهارات ملح وفلفل اسود، مع الكاري والكركم والبابريكا، والبصل والثوم البودرة.
- واخلطي باستخدام ملعقة المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- الان احضري الدجاج و اغمسي قطع واحدة في التتبيلة ثم في اللبن ثم في الدقيق.
- استمري هكذا حتى تنتهي كل الكمية الصدور وايضًا الدبابيس.
- بعد الانتهاء من كل الكمية ادخلي الدجاج في الثلاجة واتركيه حتى يتماسك مع التتبيلة لمدة ثلاث أو أربع ساعات.
- بعد الانتهاء من المدة اخرجي الدجاج.
- ثم أعيدي مرة اخرى غمسيه في اللبن ثم الدقيق، وذلك حتى يصبح ذات قرمشة واضحة وجميل.
- الان احضري مقلاة كبيرة الحجم.
- ضعي بداخلها زيت غزير.
- ثم قومي بتسخين الزيت جيدًا.
- ثم ضعي قطع الدجاج.
- إخفضي النار تمامًا حتى ينضج من الداخل أيضًا.
- اتركيه حتى يتحول الى الاول الذهبي وذلك في خلال ربع ساعة لكل جانب من الجوانب.
- ضعيه على ورق مقوى الامتصاص الزيوت الموجودة بداخله بالكامل.
- ويتم وضعه في طبق التقديم للطعام ويتم تناولها بجانب البطاطس المحمرة اللذيذة والسلطة.
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