أفضل طريقة لعمل كيكة البسكويت اللذيذة حضريها لعائلتك بأبسط المكونات

طريقة تحضير كيكة البسكويت، تعتبر كيكة البسكويت من ألذ وأطعم الوصفات وأسهلها، تناسب جميع الأذواق وتقدم في كثير من المناسبات تعتبر وتعد من الوصفات العصرية يرغب بتناولها الكثير تفضلها الجميع من الصغار والكبار، نظراً لطعمها اللذيذ كما أنها خفيفة على المعدة وسهلة في الهضم، تحضر بكثرة في المناسبات العائلية وأعياد الميلاد والحفلات، وفي هذا المقال سوف نقوم بتحضير كيكة البسكويت الباردة [اقل المكونات وأسهل الطرق. طريقة عمل كيكة البسكويت طريقة عمل كيكة البسكويت المكوّنات يتم إحضار كوبان من بسكويت الشاي الناعم.

بيضة واحدة.

يتم إحضار كوب ونص من السكر.

ما يعادل أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو.

حوالي نصف ملعقة من البيكنج بودر. مكوّنات الطبقة الثانية يتم إحضار عدد ٨ قطع من جبن المثلثات.

تحضير علبة من لبن الحليب المحلي.

علبة قشطة متوسطة الحجم.

عدد ٦معالق صغيرة من الشوكولاتة.

تجهيز شوكولاتة بيضاء للتزيين . طريقة التحضير نضع في الخلاط الكهربائي السكر، والكاكاو، والبيض، والبيكنج بودر نقوم بضربهم جيداً في الخلاط حتى تتجانس المكونات.

نضيف البسكويت المفتت مع باقي الخليط في وعاء الخلاط الكهرباء ونقوم بالضرب مرة أخرى.

يتم سكب المكونات في صينية مناسبة.

بعد ذلك يتم تسخين وتجهيز الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية.

يتم إدخال الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج.

ثم يتم وضع الجبنة والقشطة والحليب معاً في الخلاط الكهربائي ونخلطهم بشكل جيد للحصول على خليط متجانس.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونفرغ عليها الخليط الثاني الذي تم تجهيزه.

بعد ذلك إدخال الكيكة مرة أخرى في الفرن لمدة ١٠ دقائق تقريباً حتى تتماسك بشكل جيد.

يتم إخراج صينية الكيكة من الفرن وتوضع جانباً حتى تبرد تماماً، بعد ذلك يتم تزيين الكيكة بالشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة الدهنية.

توضع في الكيكة في الثلاجة لتبرد بشكل جيداً بعد ذلك يتم تقديمها. وفي الختام قمنا بشرح طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة التي يفضلها الجميع لسهولتها ولطعمها اللذيذ الغني عن التعريف ننصحكم بتجربتها، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم في أمان الله وحفظه. الوسوم

طريقة تحضير كيكة البسكويت، تعتبر كيكة البسكويت من ألذ وأطعم الوصفات وأسهلها، تناسب جميع الأذواق وتقدم في كثير من المناسبات تعتبر وتعد من الوصفات العصرية يرغب بتناولها الكثير تفضلها الجميع من الصغار والكبار، نظراً لطعمها اللذيذ كما أنها خفيفة على المعدة وسهلة في الهضم، تحضر بكثرة في المناسبات العائلية وأعياد الميلاد والحفلات، وفي هذا المقال سوف نقوم بتحضير كيكة البسكويت الباردة [اقل المكونات وأسهل الطرق. طريقة عمل كيكة البسكويت طريقة عمل كيكة البسكويت المكوّنات يتم إحضار كوبان من بسكويت الشاي الناعم.

بيضة واحدة.

يتم إحضار كوب ونص من السكر.

ما يعادل أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو.

حوالي نصف ملعقة من البيكنج بودر. مكوّنات الطبقة الثانية يتم إحضار عدد ٨ قطع من جبن المثلثات.

تحضير علبة من لبن الحليب المحلي.

علبة قشطة متوسطة الحجم.

عدد ٦معالق صغيرة من الشوكولاتة.

تجهيز شوكولاتة بيضاء للتزيين . طريقة التحضير نضع في الخلاط الكهربائي السكر، والكاكاو، والبيض، والبيكنج بودر نقوم بضربهم جيداً في الخلاط حتى تتجانس المكونات.

نضيف البسكويت المفتت مع باقي الخليط في وعاء الخلاط الكهرباء ونقوم بالضرب مرة أخرى.

يتم سكب المكونات في صينية مناسبة.

بعد ذلك يتم تسخين وتجهيز الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية.

يتم إدخال الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج.

ثم يتم وضع الجبنة والقشطة والحليب معاً في الخلاط الكهربائي ونخلطهم بشكل جيد للحصول على خليط متجانس.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونفرغ عليها الخليط الثاني الذي تم تجهيزه.

بعد ذلك إدخال الكيكة مرة أخرى في الفرن لمدة ١٠ دقائق تقريباً حتى تتماسك بشكل جيد.

يتم إخراج صينية الكيكة من الفرن وتوضع جانباً حتى تبرد تماماً، بعد ذلك يتم تزيين الكيكة بالشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة الدهنية.

توضع في الكيكة في الثلاجة لتبرد بشكل جيداً بعد ذلك يتم تقديمها. وفي الختام قمنا بشرح طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة التي يفضلها الجميع لسهولتها ولطعمها اللذيذ الغني عن التعريف ننصحكم بتجربتها، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم في أمان الله وحفظه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل كيكة البسكويت اللذيذة حضريها لعائلتك بأبسط المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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