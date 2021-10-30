بكوب من الدقيق اصنعي بسكوت الحليب الصحي لأطفالك وسر نجاحه مثل المخابز

بسكوت الحليب ، من المخبوزات الصحية التي يفضلها الكثير من الناس، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، لأنه يحتوي على الحليب المفيد في المحافظة على صحة الأسنان والعظام، كما يتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الهش الدائب، ويطلق عليه في البلاد العربية البسكويت الفاخر حيث يتميز بشكله الجميل الذي يميزه عن المخبوزات الأخرى، ويمكن حشوه بالشكولاتة، أو المربي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الحليب الهش الفاخر وسر نجاحه مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل بسكوت الحليب الهش مكونات عمل بسكوت الحليب الهش توجد بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل بسكويت هش وسريع بالمنزل وهى كما يلي:- كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الحليب الهش بطعم روعة مثل المخابز وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع السمنة، والزيت، والسكر، ثم نقلب جيداً حتى يصبح القوام أبيض كريمي. نضيف الفانيليا للخليط، ثم نخفق مرة أخرى حتى يمتزج الخليط تماماً. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، بالتدريج حتى يتجانس الخليط، ويمكن إضافة بعض الدقيق إذا كانت العجينة تلتصق باليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية. نفرد العجين على شكل دائرة، ثم نقوم بتقطيعه بقطاعات البسكويت أو بقمع الحلواني على حسب الأشكال التي نرغب بها. نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من الزبدة، ثم نرص عليها قطع البسكوت، ثم نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي، ثم نقوم بإخراج البسكويت من الفرن ونتركه حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمه بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت الحليب بالمنزل توجد بعض الأسرار التي يجب التعرف عليها لعمل بسكوت هش مثل المخابز وهى كما يلي:- الإفراط في العجن يجعل العجين قاسي ويصعب تشكيلة.

إضافة الحليب المجفف للبسكوت أفضل من السائل.

يفضل خفق السمنة والسكر جيداً حتى تعطينا قوام كريمي هش.

تسخين الفرن أولاً قبل وضع البسكويت داخلها.

يجب أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة. الوسوم

بسكوت الحليب ، من المخبوزات الصحية التي يفضلها الكثير من الناس، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، لأنه يحتوي على الحليب المفيد في المحافظة على صحة الأسنان والعظام، كما يتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الهش الدائب، ويطلق عليه في البلاد العربية البسكويت الفاخر حيث يتميز بشكله الجميل الذي يميزه عن المخبوزات الأخرى، ويمكن حشوه بالشكولاتة، أو المربي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الحليب الهش الفاخر وسر نجاحه مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل بسكوت الحليب الهش مكونات عمل بسكوت الحليب الهش توجد بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل بسكويت هش وسريع بالمنزل وهى كما يلي:- كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الحليب الهش بطعم روعة مثل المخابز وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع السمنة، والزيت، والسكر، ثم نقلب جيداً حتى يصبح القوام أبيض كريمي. نضيف الفانيليا للخليط، ثم نخفق مرة أخرى حتى يمتزج الخليط تماماً. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، بالتدريج حتى يتجانس الخليط، ويمكن إضافة بعض الدقيق إذا كانت العجينة تلتصق باليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية. نفرد العجين على شكل دائرة، ثم نقوم بتقطيعه بقطاعات البسكويت أو بقمع الحلواني على حسب الأشكال التي نرغب بها. نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من الزبدة، ثم نرص عليها قطع البسكوت، ثم نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي، ثم نقوم بإخراج البسكويت من الفرن ونتركه حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمه بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت الحليب بالمنزل توجد بعض الأسرار التي يجب التعرف عليها لعمل بسكوت هش مثل المخابز وهى كما يلي:- الإفراط في العجن يجعل العجين قاسي ويصعب تشكيلة.

إضافة الحليب المجفف للبسكوت أفضل من السائل.

يفضل خفق السمنة والسكر جيداً حتى تعطينا قوام كريمي هش.

تسخين الفرن أولاً قبل وضع البسكويت داخلها.

يجب أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب من الدقيق اصنعي بسكوت الحليب الصحي لأطفالك وسر نجاحه مثل المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.