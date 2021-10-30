أفضل طريقة لعمل دقة الكشري بماء الحمص للحصول على طعم لذيذ ومميز وشهي

دقة الكشري ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها مفضلة لدي الجميع وتتميز بمذاق خاص جدا ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دقة الكشري.

مكونات دقة الكشري

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من الحمص المنقوع لنصف يوم.

بصل صغيرة مبشورة.

ملح حسب الرغبة.

رشة كمون.

خمس فصوص ثوم مهروسين.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

ست ملاعق كبار من الخل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دقة الكشري وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع الحمص الذي قمنا بنقعه لمدة نصف يوم والبصلة المهروسة في إناء علي النار ونغمرهم بالماء.

وبعدما يبدأ الحمص في النضج نقوم بإضافة الملح ورشة الكمون.

وبعدما ينضج الحمص نقوم بتصفية الحمص من الماء ونحتفظ بالماء ونضعه جانبا.

بعد ذلك نقوم بخلط الثوم المهروس مع الملح وملعقة الكزبرة اليابسة ونصف ملعقة الكمون والخل ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة ماء الحمص للخليط وتكون الدقة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء وبالهناء.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة الأخري يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص المايونيز والمستردة.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: