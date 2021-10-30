طريقة عمل مربى خرز البقر بخطوات بسيطة لزيادة الوزن بسرعة

نقدم لكم طريقة عمل مربى خرز البقر المستخدمة في علاج النحافة وزيادة الوزن، وهناك عدة مسميات لها من بينهم المفتقة وأيضًا الحلبة المعقودة، كما تُعد من أشهر الوجبات الشتوية الموجودة منذ القدم، فهى تغذي وتشعر بالدفئ، وعلى الرغم من مكوناتها البسيطة إلا أن فوائد مربى خرز البقر كثيرة للغاية، كما تتناسب بكونها مناسبة للرياضيين، الأطفال، الحوامل، المرضعات، وأيضًا المراهقين.

مربى خرز البقر

تتكون تلك الوصفة من العسل كمكون أساسي بالإضافة إلى الزيت ومجموعة من المكونات الأخرى التي نعرضها لكم بالتفصيل في النقاط التالية:

3 كيلو عسل أسود

1 كوب زيت ذرة أو ربع كيلو من زيت الطعام

تحويجة حسب وزن العسل

8/1 كيلو حلبة محوجة سادة

8/1 كيلو سمسم

8/1 كيلو فول سوداني مجروش

8/1 كيلو حلبة حصى

ملعقة صغيرة ملح ليمون أو عصير ثمرة ليمون واحدة

1 كوب دقيق

3 فصوص مستكة

يتم تجهيز تلك المكونات قبل البدء في عملية تحضير المفتقة، مع مراعاة تحميص السمسم قليلًا قبل استخدامه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحلبى الحصى، ويجب طحنها بعد ذلك حتى تتحول إلى مسحوق ناعم للغاية.

طريقة عمل مربى خرز البقر

النقاط التالية تتضمن خطوات تحضير أحد أهم وصفات زيادة الوزن وهى المفتقة أو مربى خرز البقر بالتفصيل:

يوضع قدر ذو خامة استانلس أو ألمونيوم على النار، ثك يضاف إليه الزيت ويترك حتى يسخن.

يتم إضافة الدقيق مع الحرص على التقليب باستمرار حتى يكون لونه أقرب إلى الأصفر، ثم نضيف الفول السوداني ونقلب حتى يحمر لونه قليلًا، ومن ثم يأتي دور السمسم ليتم وضعه في القدر.

تضاف الحلبة المحوجة، ثم نقلب الخليط جيدًا، وبعد ذلك يُضاف العسل ويترك حتى يغلي.

توضع الحلبة المطحونة، ملح الليمون أو عصير الليمون، ثم نقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا.

يجب إذابة المستكة في ملعقة زيت، ثم نضيفها إلى المفتقة، وتقلب جيدًا في اتجاه واحد على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ثم نطفئ النار وتترك حتى تبرد، ومن ثم يتم تخزينها في عبوات نظيفة.

فوائد المفتقة

تساعد المفتقة على زيادة الوزن، وعلاج مشكلة النحافة التي يعاني منها الكثيرون، فينصح بتناولها على الريق وبين الوجبات لعلاج تلك المشكلة في أسرع وقت، وإلى جانب ذلك لها عدة فوائد أخرى ومن بينها: