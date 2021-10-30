فطائر سريعة للعشاء بدون تخمير بالمقلاة بطريقة سهلة صحية وشهية جداً

فطائر سريعة للعشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، ولا تخمير، ولا فرن، كما أن مكوناتها بسيطة، وغير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة خبز البطاطس المقلي بالجبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر سريعة للعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر سريعة للعشاء

تتكون فطائر سريعة للعشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

باكيت خميرة فورية (10 جم).

كوب ونصف حليب دافئ.

كوب ونصف ماء دافئ.

3 أكواب ونصف دقيق (420 جم).

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة بصل أخضر صغير مفروم ناعم.

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

حبة بطاطس كبيرة مبشورة.

150 جم جبنة بيضاء مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر سريعة للعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: