إعرفي “سر القرمشة” طريقة عمل البانيه الذهبي أبهري عيلتك بالطعم الرائع ذي المطاعم

شرائح الفراخ البانيه المقرمشة الذهبية اللذيذة تعتبر من الاكلات السريعة، ويحبها الاطفال بشكل كبير، وايضًا الكبار ويمكن تجهيزها بأكثر من طريقة وأكثر من تتبيلة، ويتم شرائها في أغلب الأوقات من المطاعم كوجبات سريعة، والآن سنتعرف جميعًا على طريقة مميزة لعمل شرائح الدجاج البانية الجميلة، بكل سهولة، ولذلك توفيرًا على كل أم من شرائها، وحتى تكون امنه ومضمونه بشكل كافي.

وبشكل عام يعتبر تناول الوجبات المنزلية أفضل من الخارج وذلك الإهتمام بالنظافة وتعقيم الأدوات، وتشبه وجبه البانيه طريقة عمل فرايد تشيكن مع وجود إختلافات نتتطرق لها من خلال المقال الموضح.

الجدير بالذكر وجبة البانيه مع البطاطس مفيدة حيث يتوفر البروتين والذي يوجد في الفراخ ويمكن إستخدام الفيجيتار الجاهز والذي يحتوي على الخلطة وكل ما عليكي فعله هو وضع الشرائح في البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم إضافة الشريحة على الفيجيتار وقليها في الزيت، أو إستخدام الطريقة التقليدية التي نستعرضها معكم في المقال.

طريقة عمل البانيه المقرمش اللذيذ

جهزي الان البانيه المقرمش المميز ذو الطعم الشهي الجميل وذلك من خلال تتبيله البانيه سهلة التحضير والطريقة هي كالأتي:

شرائح من صدور الدجاج مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من بصل البودرة.

رشة من الزنجبيل البودرة.

أربع ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتين من الخل الأبيض.

علبة من اللبن الزبادي الطبيعي.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

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مكونات لتغطية شرائح البانيه

نصف كوب من البقسماط.

بيضتين.

نصف كوب من اللبن الحليب.

خمس ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من النشا.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

اولًا يتم تجهيز التتبيلة الخاصة بالبانية، وهي من خلال إحضار إناء عميق.

اضيفي بداخله البصل البودرة، مع الثوم البودرة، وايضًا إضافة الزنجبيل، اخلطي المكونات مع بعض.

اضيفي مرة أخرى عصير الليمون، والزبادي والخل، واخلطي المكونات مرة أخرى حتى تتجانس جيدًا.

اضيفي في النهاية الملح والفلفل الأسود.

الان أضيفي شرائح البانيه إلى التتبيلة، وقومي بخلطها جيدًا حتى تغطي التتبيلة شرائح الدجاج.

بعد ذلك ادخلي البانية داخل الثلاجة.

واتركيها لمدة ساعتين أو أكثر.

بعد انتهاء المدة قومي بوضع البيضة و خفقها في طبق ومعه الحليب، واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسو جيدًا، أضيفي إليهم رشة ملح وفلفل اسود.

وطبق اخر الدقيق.

وفي طبق آخر أضيفي به البقسماط.

ضعي كل شريحة من البانيه داخل الدقيق ثم البيض بالحليب ثم البقسماط.

وهكذا افعلي في باقي الكمية، ثم ضعيهم في صينية وادخليها الفريزر لمدة ساعة.

احضري قدر به زيت غزير وقومي بتسخين الزيت جيدًا.

اضيفي شرائح البانية واحدة تلو الأخرى.

اتركيه لمدة عشر دقائق على نار هادئه.

قومي بتقليب الشرائح على الجانب الآخر حتى تصبح القطعة ذهبية اللون.

وهكذا قد تم نضجه يوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

تحضير البانيه الذهبي