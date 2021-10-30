بمكونات مظبوطة أسهل طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية في 10 دقائق زي الجاهز

يعد الكريب من الأكلات التي تنال على إعجاب العديد من الأشخاص، نظراً لأنه يكون من السهل تحضيرها وإعدادها بالمنزل، بالإضافة إلى مذاقها المتميز والجذاب، ومن الجدير بالذكر أن حشو الكريب لا يتوقف على حشو معين، وإنما يمكن حشوه بأمور مختلفة ومتنوعة، كأن يتم عمل كريب بالفراخ أو الشاورما أو الشيش طاووق.كيفية عمل عجينة الكريب
الاكلات السريعة المميزة أصبحت هي أكثر الأكلات شعبية الآن، وأصبح يطلبها الكثير من الناس خاصتًا الشباب، الأطفال، ومن أهم الأكلات التي حازت على حب الكثير هي الكريب، ويتم بشكل كبير شرائه من المطاعم، فهو لذيذ، ومفيد ويمكن حشوة بأكثر من شيء حسب الرغبة، ولكن ينصح بعمل الكريب في البيت حتى يكون آمن، ومضمون وسوف نساعد كل أم الآن في طريقة تحضير الكريب ونتعرف على خطوات بسيطة لتجهيزه في البيت.
المكونات:
إليكم مقادير عمل عجينة الكريب، وهي:
- بيضة.
- مقدار من الثوم البودرة.
- كأس من الدقيق.
- فلفل أسود وملح.
- كأس من الحليب.
كيفية التحضير:
يتم تحضير عجينة الكريب من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، ويجب الالتزام القيام به خطوة بخطوة، وإليكم الخطوات؛ كالتالي:
- يتم وضع الدقيق واللبن في وعاء مع التقليب بشكل جيداً.
- وضع البيضة مع الاستمرار في التقليب، لتصبح المكونات متماسكة مع بعضها البعض.
- تتبيل المكونات بالفلفل الأسود والملح.
- وضع مقلاة من التيفال يوجد بها قطرات من الزيت مع تسخينها جيداً على النار.
- إضافة مزيج عينة الكريب في المقلاة.
- فرد المقلاة لتصبح على شكل حركات دائرية.
- يتم تركها، حتى يتم تغيير لونها إلى اللون الذهبي مع تقليبها على الوجه الآخر.
- رفع المقلاة عن النار، وبعد ذلك يتم تحضير الحشو جيداً.
المقادير:
- زيت نباتي بمقدار ملعقة كبيرة.
- لبن بمقدار نصف كوب.
- مقدار من الملح بما يعادل ربع ملعقة صغيرة.
- 1\3 كأس من الماء.
- مقدار من السكر.
- 1\4 كأس من السمن.
- 2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.
- كأس من الطحين.
- 2 ملعقة كبيرة من الطحين.
كيفية التحضير:
- مزج الماء والفانيلا والسمن والحليب داخل وعاء عميق.
- تطبيق الملح والسكر والطحين مع مزج المكونات مع بعضها البعض، لتصبح خليط متماسك.
- لابد أن يتم تغطية الوعاء ووضعه داخل الثلاجة لفترة تقدر إلى 120 دقيقة.
- لابد من وضع المقلاة على نار هادئة، مع وضع الزيت وملعقتين من عجينة الكريب.
- لابد من تحمير الكريب على أحد الجوانب.
- وضع الكريب داخل طبق التقديم مع ضرورة تزيينه جيداً بالكريمة أو من خلال الشوكولاته أو الفواكه تبعاً لرغبة الشخص.
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يعد الكريب من الأكلات التي تنال على إعجاب العديد من الأشخاص، نظراً لأنه يكون من السهل تحضيرها وإعدادها بالمنزل، بالإضافة إلى مذاقها المتميز والجذاب، ومن الجدير بالذكر أن حشو الكريب لا يتوقف على حشو معين، وإنما يمكن حشوه بأمور مختلفة ومتنوعة، كأن يتم عمل كريب بالفراخ أو الشاورما أو الشيش طاووق.كيفية عمل عجينة الكريب
الاكلات السريعة المميزة أصبحت هي أكثر الأكلات شعبية الآن، وأصبح يطلبها الكثير من الناس خاصتًا الشباب، الأطفال، ومن أهم الأكلات التي حازت على حب الكثير هي الكريب، ويتم بشكل كبير شرائه من المطاعم، فهو لذيذ، ومفيد ويمكن حشوة بأكثر من شيء حسب الرغبة، ولكن ينصح بعمل الكريب في البيت حتى يكون آمن، ومضمون وسوف نساعد كل أم الآن في طريقة تحضير الكريب ونتعرف على خطوات بسيطة لتجهيزه في البيت.
المكونات:
إليكم مقادير عمل عجينة الكريب، وهي:
- بيضة.
- مقدار من الثوم البودرة.
- كأس من الدقيق.
- فلفل أسود وملح.
- كأس من الحليب.
كيفية التحضير:
يتم تحضير عجينة الكريب من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، ويجب الالتزام القيام به خطوة بخطوة، وإليكم الخطوات؛ كالتالي:
- يتم وضع الدقيق واللبن في وعاء مع التقليب بشكل جيداً.
- وضع البيضة مع الاستمرار في التقليب، لتصبح المكونات متماسكة مع بعضها البعض.
- تتبيل المكونات بالفلفل الأسود والملح.
- وضع مقلاة من التيفال يوجد بها قطرات من الزيت مع تسخينها جيداً على النار.
- إضافة مزيج عينة الكريب في المقلاة.
- فرد المقلاة لتصبح على شكل حركات دائرية.
- يتم تركها، حتى يتم تغيير لونها إلى اللون الذهبي مع تقليبها على الوجه الآخر.
- رفع المقلاة عن النار، وبعد ذلك يتم تحضير الحشو جيداً.
المقادير:
- زيت نباتي بمقدار ملعقة كبيرة.
- لبن بمقدار نصف كوب.
- مقدار من الملح بما يعادل ربع ملعقة صغيرة.
- 1\3 كأس من الماء.
- مقدار من السكر.
- 1\4 كأس من السمن.
- 2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.
- كأس من الطحين.
- 2 ملعقة كبيرة من الطحين.
كيفية التحضير:
- مزج الماء والفانيلا والسمن والحليب داخل وعاء عميق.
- تطبيق الملح والسكر والطحين مع مزج المكونات مع بعضها البعض، لتصبح خليط متماسك.
- لابد أن يتم تغطية الوعاء ووضعه داخل الثلاجة لفترة تقدر إلى 120 دقيقة.
- لابد من وضع المقلاة على نار هادئة، مع وضع الزيت وملعقتين من عجينة الكريب.
- لابد من تحمير الكريب على أحد الجوانب.
- وضع الكريب داخل طبق التقديم مع ضرورة تزيينه جيداً بالكريمة أو من خلال الشوكولاته أو الفواكه تبعاً لرغبة الشخص.
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