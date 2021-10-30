زي المخابز طريقة عمل البقسماط بالسمسم بطعم مقرمش ولذيذ وبمكونات غير مكلفة

تعتبر البقسماط من أشهر المقرمشات التي يمكن تناولها كوجبه خفيفة فالجميع يحب تناولها سواء الكبار أو الصغار ويوجد طرق كثيره جدا لعمل البقسماط بمكونات بسيطة في المنزل بطريقه صحية تضمن سلامتك وسلامه أسرتك وسوف نقدم لكي خلال هذا المقال الطريقة بالتفصيل فابقوا معنا.

البقسماط من أشهر المقرمشات التي يمكن عملها في البيت بكل سهوله فهي سهله جدا ولا تحتاج إلى مكونات كثيره وجميع مكوناتها موجودة في المنزل وهي لا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود شخصي مثل معظم المقرمشات وإليك سيدتي الوصفة بالتفصيل

المكونات

كيلو من دقيق المعجنات

كوب من زيت الطعام

كميه مناسبه من الماء الدافئ للعجين

ربع ملعقة صغيره من ملح الطعام

ملعقة كبيره من الخميرة الفورية

ملعقة صغيره من السكر

ربع كيلو من السمسم غير المحمص

ثلث كوب من الحليب البودر

المعجنات بإختلاف أنواعها من أكثر الأكلات التي يحبها الكثير من الناس، ودائمًا مطلوبة بشكل مستمر، ومن أهم هذه المعجنات التي تشتهر بشكل كبير هي البقسماط المقرمش اللذيذ، وفي الغالب يتم شرائه من المحلات، ولكن الان سوف نتعرف على طريقة تجهيزه منزليًا بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة وهذا ما سنتعرف عليه الان.

في البداية لابد من عمل اختبار الخميرة وذلك يكون من خلال وضع السكر والخميرة وكميه مناسبه من المياه وتقليبهم جيدا وتركهم على جنب. يتم نخل الدقيق ثلاث مرات. بعد التأكد من سلامه الخميرة يتم إضافتها فوق الدقيق ثم إضافة اللبن البودرة والزيت ونقلبهم جيدا باليد وذلك لحين تماسك الدقيق مع الزيت. يتم إضافة المياه الدافئة إلى الخليط وعجنه مره أخرى حتى يصبح متمسك يتم عجن العجينة مره أخرى بعد إضافة كميه أخرى من المياه الدافئة. يتم تغطية العجين ونتركه حتى يرتاح لمده عشر دقائق على الأقل وفي خطوط وفي غضون ذلك رش كميه من الدقيق على رخامة المطبخ بعد ذلك قومي بفرد العجينة إلى دوائر. ثم بعد ذلك من الشرائح إلى شكل أسطواني ووضعها في قالب فرن مدهون بالزيت قبل وضعها في الفرن. يتم بل وجه البقسماط بالزيت ثم وضع السمسم عليها وتركها لمده عشر دقائق قبل إدخالها الفرن. بعد ذلك يتم وضعها في الفرن على درجه حرارة متوسطة ومتابعتها وسوف تأخذ من 10 إلى 15 دقيقه في التسوية. بعد تمام التسوية قومي بتعبئة البقسماط في كيس وغلقها جيدا حتى يتم تناولها مع اللبن أو الحليب وبالهناء والشفاء.

البقسماط المقرمش من المعجنات المشهورة جدًا في حياتنا، يطلبه الكثير منا ويتم تناوله كوجبة إفطار في الصباح أو للعشاء ، وجبه خفيفه صحيه مع كوب الحليب الدافئ، كما يمكن طحنه وعمل منه الكثير من الاكلات المميزة كالدجاج، والكفتة، وغيرها الكثير، وسوف نتعرف على طريقة عمل البقسماط المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة الان.