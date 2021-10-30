ضعي هذا المزيج تحت عينيك وستدهشك النتيجة بعيون ساحرة بدون دوائر داكنة أو انتفاخ، نقدم لكم اليوم طرق طبيعية مضمونة للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد والانتفاخات تحت العينين، وذلك من خلال وصفتين طبيعتين بنتائج مذهلة تحصلين عليها في غضون 3 أيام فقط. للتحضير سنحتاج إلى البطاطس فهي تحتوي على عناصر تقلل من الهالات السوداء تحت العينين، حيث أنها تحتوي على انزيم أوكسيديز الكاتيكول والذي يدخل في المستحضرات التجميلية كمفتح للون البشرة. كما نحتاج إلى ماء الورد فهو يعزز نعومة البشرة ويجعلها بشرة لامعة ونضرة، إضافة إلى زيت اللوز الحلو فهو يقلل انتفاخ الجفن السفلي الذي يكون سبباً في الهالات السوداء حول العين.

التخلص من الهالات السوداء والتجاعيد طبيعياً

تتكون الوصفة الأولى لتقليل الانتفاخات والهالات من المقادير التالية:

حبة بطاطس واحدة. ملعقة كبيرة من الزبادي الغير محلى بدون نكهة.

نأخذ حبة بطاطس ونبدأ في استخراج العصير، وذلك عن طريق تقشيرها ثم بشرها ومن ثم تصفية مبشور البطاطس للحصول على العصير، نقوم بوضع هذا العصير في وعاء وسنقوم باستخدامه في الوصفة الثانية، كما يمكنك تطبيق مبشور البطاطس مباشرة على الهالات السوداء. لتحضير الوصفة الأولى نضف ملعقة كبيرة من مبشور البطاطس في وعاء مناسب بعد تصفيته ونضيف إليه الزبادي، ثم نخلط المكونين معا بشكل جيد ثم طبقي هذا الخليط على منطقة الهالات السوداء، واتركيه تحت العينين لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء، طبقي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

إزالة الهالات والانتفاخات حول العين

لتحضير الوصفة الثانية سوف نحتاج للعناصر التالية:

عصير البطاطس الناتج.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحليب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الالوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين ه.

نضيف الحليب المجفف إلى عصير البطاطس ثم نمزج المكونين جيداً، بعد ذلك نضيف ماء الورد ونشا الذرة ثم يتم خلط المكونات جيداً وبعد ذلك نسكب المزيج في قدر، ثم نضع القدر على الموقد لمدة 10 دقائق مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نفرغ الخليط في وعاء مناسب ونضيف إليه جل الالوفيرا وزيت اللوز الحلو بالإضافة إلى زيت فيتامين ه ثم نمزج جميع المكونات جيداً.

نفرغ الخليط بعد ذلك في بطرمان زجاجي مناسب ونحتفظ به في الثلاجة، حيث يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يبرد ثم ضعيه على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين، قم بتدليك المنطقة الواقعة تحت العينين لمدة دقيقة واحدة بهذا الكريم، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي البشرة كرري هذه الوصفة مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء قبل النوم، وستحصل على نتيجة ممتازة من الأسبوع الأول من الاستخدام.