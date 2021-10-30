تحضير الدجاج بالطريقة الهندية بتر تشيكن أفضل وصفات الدجاج بالعالم

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تحضير الدجاج بالطريقة الهندية ، للشيف آية حبيب بأسهل وأسرع الطرق، وبمكونات متوفرة في مطبخك، وبسر التتبيلة الهندية مثل المطاعم، والتي تحرص كل ربة منزل لتحضيرها منزليًا بسبب طعمها المميز، فقد أثبتت الطريقة الهندية لتحضير الدجاج، بوصفة بتر تشيكن أنها أطعم وألذ وصفة عمل دجاج في العالم، يحبها الكبار والصغار، وتقدم كوجبة غذاء مشبعة ومذية ولذيذة الطعم، وتقدم في المناسبات والعزومات، وفي التالي الطريقة الصحيحة بالمقادير المضبوطة مثل المطاعم تمامًا.تحضير الدجاج بالطريقة الهندية
إضافة لما سبق ذكره، فإن وصفة بتر تشيكن الدجاج الهندي، تختلف في طعمها عن وصفة الدجاج الصيني الأصلية، وتختلف عنها كذلك بالمكونات وطريقة التحضير، أيضًا تختلف عن طريقة الدجاج المقرمشة، في الطعم والتحضير ولكن كافة أنواع الدجاج بإمكانك تقديمها مع الخبز الفرنسي، أو الأرز وأيضًا بجانبها سلطة الزبادي أو طبق الثومية الشهي.مقادير بتر تشيكن مثل المطاعم للشيف / آية حبيب
مقادير الطبق الرئيسي
- 1/2 كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.
- بصلة كبيرة.
- 4 ثمارات طماطم متوسطة الحجم.
- 1/2 كوب من الكاجو.
- 1/2 كوب من الماء.
- فص ثوم.
- رشة ملح.
- زنجبيل فريش قطعة صغيرة.
- بهارات الجرام ماسالا ( قرفة، وكزبرة، وكمون، وحبهان، وقرنفل، وجوزة الطيب، رشة فلفل حار)
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
تتبيلة الدجاج
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- 1 ملعقة كبيرة من الزيت.
- فص ثوم كبير.
- زنجبيل فريش قطعة صغيرة.
- 1/2 ليمونة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- فلفل حار.
- مسطردة.
- أحضري طبق حجم كبير، ضعي فيه 2 ملعقة الزبادي، وأضيفي ملعقة كبيرة من الزيت، ثم أضيفي مقدار الثوم بعد بشره، والزنجبيل بعد بشره، وعصير الليمون، بالتتابع وبالتقليب جيدًا.
- كذلك أضيفي مجموعة التوابل الملح، ثم الفلفل الأسود، ثم المسطردة، والفلفل الحار وبالتقليب جيدًا.
- ثم ضعي الدجاج المكعبات في اتتبيلة، وقلبيها جيدًا، ويفضل تركها في التتبيلة مدة 12 ساعة من الليل في التلاجة.
- كذلك أحضري طاسة وارفعيها على نار عالية، وضعي بها مقدار من الزيت والزبدة، ثم اسقطي الدجاج بها يأخذ لون من الناحيتين، ثم ارفعيها في طبق على جنب.
- اخفضي النار مرة أخرى، وفي نفس الطاسة على النار ضعي بها البصل المفروم، وبالتقيب ثم أضيفي رشة ملح، ثم الثوم والزنجبيل، ثم أضيفي مجموعة بهارات الجرام ماسالا ( قرفة، وكزبرة، وكمون، وحبهان، وقرنفل، وجوزة الطيب، رشة فلفل حار)، وملعقة كبيرة ممسوحة من السكر، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بإضافة الطماطم المقطعة مكعبات ، ثم أضيفي 1/2 كوب الكاجو وبالتقليب جيدًا.
- اتركي الطاسة مغطاة مدة من 10 إلى 12 دقيقة، حتى تطرى المكونات.
- افرغي مكونات الطاسة في الخلاط، وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على صوص بلون برتقالي مميز.
- احضري طاسة وارفعيها على النار واقلبي فيها صوص المسطردة، وأضيفي عليها ملعقة خل أبيض، و2 ملعقة ونصف من ازبدة، واخلطيهم جيدًا.
- في النهاية اسقطي قطع الدجاج في الصوص، وبالتقليب جيدًا.
- الآن أحضري طبق التقديم، وضعي فيه الدجاج بالطريقة الهندية بتر تشيكن، وبجانبه الأرز المبهر، وزيني الطبق بشرائح ليمون وفلفل حار حسب الرغبة.
الوسوم
تحضير الدجاج بالطريقة الهندية ، للشيف آية حبيب بأسهل وأسرع الطرق، وبمكونات متوفرة في مطبخك، وبسر التتبيلة الهندية مثل المطاعم، والتي تحرص كل ربة منزل لتحضيرها منزليًا بسبب طعمها المميز، فقد أثبتت الطريقة الهندية لتحضير الدجاج، بوصفة بتر تشيكن أنها أطعم وألذ وصفة عمل دجاج في العالم، يحبها الكبار والصغار، وتقدم كوجبة غذاء مشبعة ومذية ولذيذة الطعم، وتقدم في المناسبات والعزومات، وفي التالي الطريقة الصحيحة بالمقادير المضبوطة مثل المطاعم تمامًا.تحضير الدجاج بالطريقة الهندية
إضافة لما سبق ذكره، فإن وصفة بتر تشيكن الدجاج الهندي، تختلف في طعمها عن وصفة الدجاج الصيني الأصلية، وتختلف عنها كذلك بالمكونات وطريقة التحضير، أيضًا تختلف عن طريقة الدجاج المقرمشة، في الطعم والتحضير ولكن كافة أنواع الدجاج بإمكانك تقديمها مع الخبز الفرنسي، أو الأرز وأيضًا بجانبها سلطة الزبادي أو طبق الثومية الشهي.مقادير بتر تشيكن مثل المطاعم للشيف / آية حبيب
مقادير الطبق الرئيسي
- 1/2 كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.
- بصلة كبيرة.
- 4 ثمارات طماطم متوسطة الحجم.
- 1/2 كوب من الكاجو.
- 1/2 كوب من الماء.
- فص ثوم.
- رشة ملح.
- زنجبيل فريش قطعة صغيرة.
- بهارات الجرام ماسالا ( قرفة، وكزبرة، وكمون، وحبهان، وقرنفل، وجوزة الطيب، رشة فلفل حار)
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
تتبيلة الدجاج
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- 1 ملعقة كبيرة من الزيت.
- فص ثوم كبير.
- زنجبيل فريش قطعة صغيرة.
- 1/2 ليمونة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- فلفل حار.
- مسطردة.
- أحضري طبق حجم كبير، ضعي فيه 2 ملعقة الزبادي، وأضيفي ملعقة كبيرة من الزيت، ثم أضيفي مقدار الثوم بعد بشره، والزنجبيل بعد بشره، وعصير الليمون، بالتتابع وبالتقليب جيدًا.
- كذلك أضيفي مجموعة التوابل الملح، ثم الفلفل الأسود، ثم المسطردة، والفلفل الحار وبالتقليب جيدًا.
- ثم ضعي الدجاج المكعبات في اتتبيلة، وقلبيها جيدًا، ويفضل تركها في التتبيلة مدة 12 ساعة من الليل في التلاجة.
- كذلك أحضري طاسة وارفعيها على نار عالية، وضعي بها مقدار من الزيت والزبدة، ثم اسقطي الدجاج بها يأخذ لون من الناحيتين، ثم ارفعيها في طبق على جنب.
- اخفضي النار مرة أخرى، وفي نفس الطاسة على النار ضعي بها البصل المفروم، وبالتقيب ثم أضيفي رشة ملح، ثم الثوم والزنجبيل، ثم أضيفي مجموعة بهارات الجرام ماسالا ( قرفة، وكزبرة، وكمون، وحبهان، وقرنفل، وجوزة الطيب، رشة فلفل حار)، وملعقة كبيرة ممسوحة من السكر، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بإضافة الطماطم المقطعة مكعبات ، ثم أضيفي 1/2 كوب الكاجو وبالتقليب جيدًا.
- اتركي الطاسة مغطاة مدة من 10 إلى 12 دقيقة، حتى تطرى المكونات.
- افرغي مكونات الطاسة في الخلاط، وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على صوص بلون برتقالي مميز.
- احضري طاسة وارفعيها على النار واقلبي فيها صوص المسطردة، وأضيفي عليها ملعقة خل أبيض، و2 ملعقة ونصف من ازبدة، واخلطيهم جيدًا.
- في النهاية اسقطي قطع الدجاج في الصوص، وبالتقليب جيدًا.
- الآن أحضري طبق التقديم، وضعي فيه الدجاج بالطريقة الهندية بتر تشيكن، وبجانبه الأرز المبهر، وزيني الطبق بشرائح ليمون وفلفل حار حسب الرغبة.
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