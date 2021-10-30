تحضير الدجاج بالطريقة الهندية بتر تشيكن أفضل وصفات الدجاج بالعالم

تحضير الدجاج بالطريقة الهندية ، للشيف آية حبيب بأسهل وأسرع الطرق، وبمكونات متوفرة في مطبخك، وبسر التتبيلة الهندية مثل المطاعم، والتي تحرص كل ربة منزل لتحضيرها منزليًا بسبب طعمها المميز، فقد أثبتت الطريقة الهندية لتحضير الدجاج، بوصفة بتر تشيكن أنها أطعم وألذ وصفة عمل دجاج في العالم، يحبها الكبار والصغار، وتقدم كوجبة غذاء مشبعة ومذية ولذيذة الطعم، وتقدم في المناسبات والعزومات، وفي التالي الطريقة الصحيحة بالمقادير المضبوطة مثل المطاعم تمامًا.

إضافة لما سبق ذكره، فإن وصفة بتر تشيكن الدجاج الهندي، تختلف في طعمها عن وصفة الدجاج الصيني الأصلية، وتختلف عنها كذلك بالمكونات وطريقة التحضير، أيضًا تختلف عن طريقة الدجاج المقرمشة، في الطعم والتحضير ولكن كافة أنواع الدجاج بإمكانك تقديمها مع الخبز الفرنسي، أو الأرز وأيضًا بجانبها سلطة الزبادي أو طبق الثومية الشهي.

مقادير الطبق الرئيسي

1/2 كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.

بصلة كبيرة.

4 ثمارات طماطم متوسطة الحجم.

1/2 كوب من الكاجو.

1/2 كوب من الماء.

فص ثوم.

رشة ملح.

زنجبيل فريش قطعة صغيرة.

بهارات الجرام ماسالا ( قرفة، وكزبرة، وكمون، وحبهان، وقرنفل، وجوزة الطيب، رشة فلفل حار)

ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

تتبيلة الدجاج

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

فص ثوم كبير.

زنجبيل فريش قطعة صغيرة.

1/2 ليمونة.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل حار.

مسطردة.