تحضير خلطة بهارات الفراخ في البيت للحصول على طعم لذيذ وشهي

خلطة بهارات الفراخ ، من الوصفات السهلة والبسيطة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها تعطي للطعام مذاق خاص ولذيذ للغاية لما تتمتع به من نكهة قوية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الفراخ.

مكونات بهارات الفراخ

سنتعرف فيما يلي علي مكونات خلطة بهارات الفراخ ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين كبار كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقتين كبار كاري.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

وملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كركم.

وملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة هيل أو حبهان مطحون.

ملعقتين كبار زعتر يابس.

ملعقتين كبار زنجبيل بودرة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الفراخ وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا بواسطة مطحنة الخلاط حتي نحصل علي خليط ناعم.

بعد ذلك نقوم بالاحتفاظ بالخليط في برطمان محكم الغلق حتي لا يفقد نكهته المركزة ونأخذ منه عند الحاجة.

ثم تكون خلطة بهارات الفراخ بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: