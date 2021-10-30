طريقة عمل الكريب الحار بالجبنة للوجبات المختلفة وخاصة الإفطار والعشاء

طريقة عمل الكريب الحار بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وتتنوع طريقة عمل هذا النوع من المعجنات على حسب كل شخص ورغبته في التناول حيث يمكن عمله حلو أو حادق، وعند القيام بعمله حلو يتم تقديمه بالشوكولاتة أو السكر المطحون أو المربي وعند عمله حادق يتم تقديمه بالجبنة أو الشاورما أو البانية وغيرهم من الحشوات، ولكن في هذا المقال سوف نقدمه بالجبنة الحارة لتناوله على وجبة الإفطار أو العشاء أو ما بين الوجبات، وتتميز طريقة تحضيره بالسرعة والبساطة ولا يوجد تضيع وقت في عمله، لذلك تقوم بعمله الأمهات دائماً لأفراد أسرتها ولأطفالها الحلوين بوجه خاص، واليوم سوف نقدم لكم من خلال هذا الموضوع طريقة عمل الكريب الحار بالجبنة ومكوناته بالتفصيل حتى لا تتحيري في الحصول عليها.

مكونات عمل الكريب الحار بالجبنة

من المعروف أن مكونات عمل الكريب الحار بالجبنة هي المكونات المعتادة والمتوفرة بكثرة وهي كما يلي:

كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الخردل.

٣/٢ كوب من الحليب البارد.

قرن من الفلفل الحار.

كوب من الجبنة الشيدر.

٢ حبة من البيض.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

٣/٢ كوب من الماء البارد.

طريقة الإعداد والتجهيز

تعتبر طريقة تجهيز هذا النوع من المعجنات من الطرق السريعة التي لا تستغرق الكثير من الوقت وهي كما يلي:

نضع كلاً من مكونات البيض والملح والدقيق والزبدة والحليب والماء في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً. بعد أن نحصل على خليط متجانس نسكبه في وعاء ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة. ثم نقوم بتسخين مقلاة واسعة على النار ويفضل أن تكون من التيفال. ونسكب بها مقداراً من العجين لتشكيل الكريب ونتركه حتى يحمر ثم نقلبه على الجهة الأخرى. نقوم بتكرار هذه الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية العجين الموجودة. ندهن الكريب بالخردل ثم نوزع عليه الجبنة والفلفل الحار ونلفها. ثم نضع الكريب الملفوف في صينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى تذوب الجبنة ويصبح شهي ولذيذ ونقدمه بالف هنا وشفا هو وساخن.

طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة

طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة سوف نعرضها عليكم الآن وهي كالآتي:

المكونات

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ حبة من الفلفل الأخضر.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

حبة كبيرة من البصل.

ملح حسب الرغبة.

٣ حبات كبيرة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من الفلفل الأسود.

الطريقة

نقوم بتقطيع البصل ونشوحه في قليل من الزيت على النار. ثم نضع اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل ونتركه لمدة ٥ دقائق. نقطع الطماطم والفلفل قطع صغيرة ونشوحها مع اللحمة ، ونضيف الملح والفلفل والبهارات ونتركها لمدة ١٠ دقائق. نضع قليل من خليط اللحمة في الكريب الذي تم إعداده من قبل ونلفها ثم نشوحها في مقلاة بسرعة حتى لا تحترق ونقدمها.

أسرار نجاح عمل الكريب

هيا بنا نتعرف على أسرار نجاح عمل الكريب وهي كالتالي: