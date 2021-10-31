صوابع زينب من الحلويات الشرقية المشهورة والمعروفة في مصر وعدد من دول العالم العربي خاصة في بلاد الشام وهي من الحلويات المنتشرة في جميع المناسبات والاحتفالات كما تجدونها في كل محلات الحلويات لأنها حلوى يزداد الإقبال عليها مثل الزلابية المقرمشة وغيرها كما أنها يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير صوابع زينب في المنزل ببساطة وبمكوناتها البسيطة الموجودة في كل بيت.

حضري صوابع زينب في المنزل بطعم أحلى وألذ من المحلات الجاهزة

يذكر الكثير ان صوابع زينب ترجع في الأصل إلى المطبخ السوري الذي يمتاز بجمال وحلاوة جميع الأطباق التي يقدمها وتعشق الناس هذا الطبق لما له من طعم رائع وهي حلوة تشكل على شكل صوابع وتقلي في الزيت الغزير لذلك سميت بهذا الاسم.

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من سميد البسبوسة الناعم بدون أي إضافات.

ربع كوب من الزيت.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

أولاً: المكونات

مكونات الشربات

كوب واحد من الماء.

عدد 2 كوب من السكر.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

لتحضير الشربات أحضري إناء ضعي فيه السكر والماء ثم اتركيه على النار حتي يغلى ويذوب السكر تماماً ثم ضيفي عصير الليمون واتركيه يغلى لمدة عشر دقائق ثم ارفعيه من على النار واتركيه يهدا قليلاً ثم ضيفي عسل النحل وضعيه جانباً. يتم وضع السميد والدقيق والنشا والملح ونقلب ثم نضيف الزيت ونعجن المكونات بالزيت مع بعضها ثم نضع الماء الدافئ بالتدريج للحصول على عجينة متماسكة ثم غطيها واتركيها لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك قطعي العجين على شكل دوائر متساوية الحجم ثم أحضري مبشرة وافردي عليها قطعة العجين ولميها على شكل صابع للحصول على صوابع زينب المنقطة زي بتاعة المحلات الجاهزة وهكذا حتي تنتهي من جميع الكمية. في طاسة على النار ضعي بها كمية زيت غزير وعندما يسخن نضع فيه صوابع زينب على نار متوسطة ونحمرها حتي تأخذ اللون الذهبي المقرمش وبمجرد خروجها من الزيت نضعها مباشرة في الشربات ثم نرفعها في مصفاة.

ثانياً: طريقة التحضير