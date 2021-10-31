البيتزا رول حضريها لأولادك فى المنزل وبأقل التكاليف

تعد البيتزا رول من أنواع البيتزات المتعددة والمختلفة، فهذا النوع جميل جداً وعملى وسهل التحضير على كل ربة منزل، وهي عبارة عن عجينة يتم فردها وحشوها بأى حشوة تريدونها وبعد ذلك لفها وتقطيعها إلى قطع متساوية وخبزها، وهذا النوع يصلح كوجبة للأطفال فى المدارس مؤذية ومفيدة، فالكثير من الأطفال يحبون البيزا ولكن حشوها من فوق يجعل الحشوة تقع ولا تكون متماسكة، ولكن هذا النوع تكون الحشوة فى الداخل وبذلك تصبح سهلة فى اكلها ولا تتساقط منهم، وهى تتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وأيضا طريقة عملها سهلة وسريعة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البيتزا رول بالتفصيل. مكونات البيتزا رول مكونات البيتزا رول تحتوي البيتزا رول على مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

٣ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

١/٤ كوب من الزيت. الحشو جبنة فيتا مقطعه مكعبات صغيرة.

شرائح من الزيتون المخلل.

لانشون مقطع مكعبات صغيرة.

جبنة مودزريلا.

فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة. لدهن الوجه صفار بيضة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البيتزا رول سهلة وبسيطة جدا ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر اناء ونضع به الماء الدافئ وعليه اللبن الدافئ وملعقتين الخميرة وملعقة السكر. نقلبهم جيدا ثم نتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم نضعهم فى وعاء العجن ونضيف عليهم الزيت ونقلب. بعد ذلك نضيف الدقيق تدريجياً مع العجن ونستمر فى العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها فى مكان دافئ. بعد أن تختمر نفردها على سطح املس على شكل مستطيل سمكه ١١/٢ سم. نقوم بتوزيع الحشوة على العجينة من اللانشون المقطع والجبنة المقطعة والزيتون والمودزريلا ومكعبات الفلفل. ونقوم بلفها رول ثم نقسمها إلى قطع متساوية الحجم. نرصها فى صينية مدهونة بالزيت ونغطيها ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تختمر مرة أخرى. نقوم بوضع صفار البيض فى طبق ونضيف عليه ملعقة كبيرة من الزيت ونخفقهم جيداً ثم ندهن به وجه البتزا. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تنضج . عند إخراجها من الفرن نغطيها بفوطة حتى تبرد ثم نضعها فى الأكياس. ويمكنك الاحتفاظ بها فى الفريزر واخراجها قبل تناولها ووضعها بالميكروويف حتى تسخن وتقدم وبالف هنا وشفا. الوسوم

تعد البيتزا رول من أنواع البيتزات المتعددة والمختلفة، فهذا النوع جميل جداً وعملى وسهل التحضير على كل ربة منزل، وهي عبارة عن عجينة يتم فردها وحشوها بأى حشوة تريدونها وبعد ذلك لفها وتقطيعها إلى قطع متساوية وخبزها، وهذا النوع يصلح كوجبة للأطفال فى المدارس مؤذية ومفيدة، فالكثير من الأطفال يحبون البيزا ولكن حشوها من فوق يجعل الحشوة تقع ولا تكون متماسكة، ولكن هذا النوع تكون الحشوة فى الداخل وبذلك تصبح سهلة فى اكلها ولا تتساقط منهم، وهى تتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وأيضا طريقة عملها سهلة وسريعة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البيتزا رول بالتفصيل. مكونات البيتزا رول مكونات البيتزا رول تحتوي البيتزا رول على مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

٣ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

١/٤ كوب من الزيت. الحشو جبنة فيتا مقطعه مكعبات صغيرة.

شرائح من الزيتون المخلل.

لانشون مقطع مكعبات صغيرة.

جبنة مودزريلا.

فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة. لدهن الوجه صفار بيضة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البيتزا رول سهلة وبسيطة جدا ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر اناء ونضع به الماء الدافئ وعليه اللبن الدافئ وملعقتين الخميرة وملعقة السكر. نقلبهم جيدا ثم نتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم نضعهم فى وعاء العجن ونضيف عليهم الزيت ونقلب. بعد ذلك نضيف الدقيق تدريجياً مع العجن ونستمر فى العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها فى مكان دافئ. بعد أن تختمر نفردها على سطح املس على شكل مستطيل سمكه ١١/٢ سم. نقوم بتوزيع الحشوة على العجينة من اللانشون المقطع والجبنة المقطعة والزيتون والمودزريلا ومكعبات الفلفل. ونقوم بلفها رول ثم نقسمها إلى قطع متساوية الحجم. نرصها فى صينية مدهونة بالزيت ونغطيها ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تختمر مرة أخرى. نقوم بوضع صفار البيض فى طبق ونضيف عليه ملعقة كبيرة من الزيت ونخفقهم جيداً ثم ندهن به وجه البتزا. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تنضج . عند إخراجها من الفرن نغطيها بفوطة حتى تبرد ثم نضعها فى الأكياس. ويمكنك الاحتفاظ بها فى الفريزر واخراجها قبل تناولها ووضعها بالميكروويف حتى تسخن وتقدم وبالف هنا وشفا.

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