بيتزا رول بطريقة سهلة وشهية ولذيذة لأطفال المدارس وأحلى من الجاهزة

بيتزا رول ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع البيتزا والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، ولشكلها الجذاب الذي لا يقاوم أيضاً، حيث يمكنكم إعدادها لأطفالكم لكي يتناولونها في المدرسة، كما حازت على شهرة كبيرة في الوطن العربي أيضاً، وتتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، حيث يمكنكم حشوها بأية حشوة تفضلونها، ومتوفرة لديكم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا البرجر وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا رول لنادية السيد بكل سهولة، بألذ الوصفات، سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات بيتزا رول

تتكون بيتزا رول من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

120 مل ماء دافئ.

120 مل حليب دافئ.

ربع كوب زيت.

باكيت خميرة فورية (10 جم).

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

2 كوب ونصف إلى ثلاثة أكواب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشو

حبة فلفل رومي أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم.

زيتون مقطع شرائح.

لانشون مقطع مربعات صغيرة.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

مقادير الوجه

صفار بيضتين.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بيتزا رول بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء الدافئ والحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلبهم جيداً، بالملعقة ونترك الوعاء لمدة 5 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف إليه الزيت والدقيق بالتدريج والملح، ثم نقلبهم جيداً بالملعقة.

ثم نعجن جيداً باليد لمدة 3 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بسمك 1,5 سم على شكل مستطيل.

ثم نوزع على العجينة الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم الفلفل الرومي المفروم ناعم، ثم اللانشون وشرائح الزيتون.

بعد ذلك نلف العجينة رول، ثم نقطعها بالسكينة قطع متساوية.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها البيتزا ونضغط عليها باليد ضغطاً خفيفاً.

ثم نغطي الصينية بكيس بلاستيك ونترك البيتزا ترتاح لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك ندهن الوجه بخليط صفار البيض والزيت.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، في وسط القرن، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب لوناَ ذهبياً لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونقدم بيتزا رول في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بيتزا رول

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح البيتزا، وهي كالآتي: