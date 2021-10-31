“هيبقي حرير” أقوي كيراتين مغربي للشعر الخشن المجعد في البيت لفرد وتنعيم الشعر في دقائق

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“هيبقي حرير” أقوي كيراتين مغربي للشعر الخشن مشكلة الشعر الجاف والمقصف والذي يعتبر من إحدى أكثر الأشياء التي تعاني منها بعض النساء بسبب تلف الشعر وفقده لجميع عناصر النمو والتغذية الطبيعية والتي تجعله يفقد حيويته لهذا تتجه النساء لحل المشكلة باستخدام مواد التجميل الكيميائية من الكيراتين والبروتين الذي يعمل على إتلاف البصيلة ويؤدي إلى تساقطها بعد فترة بسيطة من عملية الفرد لهذا نقدم لكم إحدى الطرق البديلة الكيراتين فرد الشعر بطرق منزلية آمنة الاستخدام والتي لا تؤذي الشعر من استخدامها المتكرر وهذا من خلال اتباع التالي.أسرار سحرية لعمل كيراتين مغربي للشعر
تعتمد أسرار عمل الكيراتين على اختيار مواد مرطبة للشعر تمنحه مقدار كافي من احتياجات اليومية مثل العسل الابيض الى جانب العناصر المهمة بداخله والتي تساعد في معالجة التلف وفرد الشعر من خلال استخدامه المتكرر عبر إضافة بعض المكونات المساعدة لتسريع عملية الفرد وهذا من خلال اتباع مقادير الأعداد التالية.مكونات كيراتين مغربي للشعر
- مقدار واحد ملعقة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة الحجم من المايونيز.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
تتمثل خطوات إعداد وتطبيق هذا الكيراتين الطبيعي في كل من الآتي
- نقوم بدمج جميع المكونات السابق ذكرها ب المقادير المحددة مع إمكانية مضاعفتها تبعًا لكثافة الشعر.
- يفضل دمج المكونات بقدر كافي ومنع اي تكتلات محتمل تواجدها بالخليط للاستفادة بالقدر الكافي.
- البدء في تجهيز الشعر لوضع الوصفة من خلال تقسيمه لأربع خصل.
- نضع الخليط بواسطة فرشاة صغيرة على جميع أجزاء الشعر من الجذور وحتى الأطراف إلى أن نصل لتغطية كامل الشعر بالخليط.
- نقوم بدمج الشعر وتثبيت بواسطة إحدى الدبابيس التقليدية ومن ثم تغطية الشعر بواسطة كيس حراري او بلاستيك.
- المدة الزمنية بوضع الكيراتين المنزلي تصل إلى ثلاث ساعات كحد أدنى قبل القيام بغسل الشعر.
- ينصح باستخدام إحدى الشامبوهات الطبيعية والخالة من عنصر الكبريت والمواد الكيميائية الضارة بالشعر أثناء عملية الغسل.
- تكرر هذه الوصفة بمعدل مرة أسبوعياً حتى تتمكن من الحصول على أفضل نتائج ومستوى فرد قوي للشعر.
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“هيبقي حرير” أقوي كيراتين مغربي للشعر الخشن مشكلة الشعر الجاف والمقصف والذي يعتبر من إحدى أكثر الأشياء التي تعاني منها بعض النساء بسبب تلف الشعر وفقده لجميع عناصر النمو والتغذية الطبيعية والتي تجعله يفقد حيويته لهذا تتجه النساء لحل المشكلة باستخدام مواد التجميل الكيميائية من الكيراتين والبروتين الذي يعمل على إتلاف البصيلة ويؤدي إلى تساقطها بعد فترة بسيطة من عملية الفرد لهذا نقدم لكم إحدى الطرق البديلة الكيراتين فرد الشعر بطرق منزلية آمنة الاستخدام والتي لا تؤذي الشعر من استخدامها المتكرر وهذا من خلال اتباع التالي.أسرار سحرية لعمل كيراتين مغربي للشعر
تعتمد أسرار عمل الكيراتين على اختيار مواد مرطبة للشعر تمنحه مقدار كافي من احتياجات اليومية مثل العسل الابيض الى جانب العناصر المهمة بداخله والتي تساعد في معالجة التلف وفرد الشعر من خلال استخدامه المتكرر عبر إضافة بعض المكونات المساعدة لتسريع عملية الفرد وهذا من خلال اتباع مقادير الأعداد التالية.مكونات كيراتين مغربي للشعر
- مقدار واحد ملعقة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة الحجم من المايونيز.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
تتمثل خطوات إعداد وتطبيق هذا الكيراتين الطبيعي في كل من الآتي
- نقوم بدمج جميع المكونات السابق ذكرها ب المقادير المحددة مع إمكانية مضاعفتها تبعًا لكثافة الشعر.
- يفضل دمج المكونات بقدر كافي ومنع اي تكتلات محتمل تواجدها بالخليط للاستفادة بالقدر الكافي.
- البدء في تجهيز الشعر لوضع الوصفة من خلال تقسيمه لأربع خصل.
- نضع الخليط بواسطة فرشاة صغيرة على جميع أجزاء الشعر من الجذور وحتى الأطراف إلى أن نصل لتغطية كامل الشعر بالخليط.
- نقوم بدمج الشعر وتثبيت بواسطة إحدى الدبابيس التقليدية ومن ثم تغطية الشعر بواسطة كيس حراري او بلاستيك.
- المدة الزمنية بوضع الكيراتين المنزلي تصل إلى ثلاث ساعات كحد أدنى قبل القيام بغسل الشعر.
- ينصح باستخدام إحدى الشامبوهات الطبيعية والخالة من عنصر الكبريت والمواد الكيميائية الضارة بالشعر أثناء عملية الغسل.
- تكرر هذه الوصفة بمعدل مرة أسبوعياً حتى تتمكن من الحصول على أفضل نتائج ومستوى فرد قوي للشعر.
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