“هيبقي حرير” أقوي كيراتين مغربي للشعر الخشن المجعد في البيت لفرد وتنعيم الشعر في دقائق

“هيبقي حرير” أقوي كيراتين مغربي للشعر الخشن مشكلة الشعر الجاف والمقصف والذي يعتبر من إحدى أكثر الأشياء التي تعاني منها بعض النساء بسبب تلف الشعر وفقده لجميع عناصر النمو والتغذية الطبيعية والتي تجعله يفقد حيويته لهذا تتجه النساء لحل المشكلة باستخدام مواد التجميل الكيميائية من الكيراتين والبروتين الذي يعمل على إتلاف البصيلة ويؤدي إلى تساقطها بعد فترة بسيطة من عملية الفرد لهذا نقدم لكم إحدى الطرق البديلة الكيراتين فرد الشعر بطرق منزلية آمنة الاستخدام والتي لا تؤذي الشعر من استخدامها المتكرر وهذا من خلال اتباع التالي.

تعتمد أسرار عمل الكيراتين على اختيار مواد مرطبة للشعر تمنحه مقدار كافي من احتياجات اليومية مثل العسل الابيض الى جانب العناصر المهمة بداخله والتي تساعد في معالجة التلف وفرد الشعر من خلال استخدامه المتكرر عبر إضافة بعض المكونات المساعدة لتسريع عملية الفرد وهذا من خلال اتباع مقادير الأعداد التالية.

مقدار واحد ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة الحجم من المايونيز.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

تتمثل خطوات إعداد وتطبيق هذا الكيراتين الطبيعي في كل من الآتي