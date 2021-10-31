تتبيلة الحاتي السرية طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية بطعم ومذاق لذيذ ألذ كفتة ممكن تعمليها

يبحث الكثير من السيدات عن اكلات سريعة اقتصادية لعملها في البيت لاسرتهم، وكفتة الدجاج المقرمشة تعتبر من افضل الاكلات السريعة، وذلك لأنها بالرغم من سرعة تحضيرها إلا أنها مفيدة جدًا للجسم وتحتوي على البروتين الحيواني الهام جدًا لبناء الجسم، وسوف نتعرف بشكل تفصيلي عن كيفية تحضيرها وتصلح مميزة.طريقة عمل كفتة الدجاج المقرمشة فى البيت
كفته الدجاج يتم تجهيزها بصدور الفراخ المخليه، وبعض المكونات الأخرى المتواجدة بالأمر الطبيعي في البيت بشكل مستمر لذلك فهي لا تحتاج إلى تكاليف عالية للتحضير، وخطوات تحضيرها كالآتي:المكونات
- اثنين من صدور الدجاج المحليه تمامًا.
- بصلتين متوسطين الحجم مفرومة ناعم جدًا.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف كوب من البقسماط المطحون أو الفيجيتار حسب المتوفر.
- حبة من البطاطس مسلوقة صغيرة الحجم.
- عدد واحد بيضة.
- اربع ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.
كفتة الدجاج اكلة لذيذة ومختلفة عن باقي الاكلات التي اعتدنا على تناولها بشكل مستمر، لذلك يحبها الكثير من الناس، ويفضلها الأطفال، وتعتبر من الاكلات الاقتصادية والسريعة جدًا، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمكن تحضيرها كطبق مميز في العزائم، وسوف نعرض لكل ربة منزل الان طريقة تحضير كفتة الدجاج اللذيذة بطريقة سهلة.
- قطعي الصدور الى قطع صغيرة، ثم ضعيها في الكبه.
- افرمي الدجاج جيدًا، حتى يصبح مفروم ناعمًا.
- قشري البطاطس، و اهرسيها جيدًا.
- أضيفي البطاطس إلى الدجاج المفروم.
- الان أضيفي البصل أيضًا أعيدي الفرم مرة اخرى.
- استمري حتى تصبح عجينة يمكن تشكيلها.
- الآن أضيفي كل البهارات التي تم تحضيرها.
- اعجني مرة أخرى حتى تندمج مع البهارات بشكل كامل.
- قومي بتشكيلها إلى أصابع من الكفته أو أقراص إذا كنتي تريدينها كذلك.
- احضري طبق ضعي به الدقيق، واخر البقسماط، واخر البيضة واخفقي وضعي بها رشه فلفل اسود ورشة ملح.
- الان اغمسي كل اصبع من اصابع الكفتة في الدقيق حتى يتغطى به تمامًا.
- ثم في البيض، وثم في البقسماط حتى يصبح متغلف تمامًا.
- اصنعي هكذا في كل الكفته التي تم تجهيزها حتى تنتهي الكمية.
- الان ضعيها في صينية وتدخل الفريزر حتى تتماسك وتجمد.
- الان احضري مقلاة للقلي غويطة.
- ضعي بها زيت غزير.
- اتركيه حتى يسخن جيدًا.
- ثم ضعي بها الكفته وهدى النار عليها تمامًا حتى تنضج بشكل كامل.
- وذلك يتم خلال مدة عشرة دقائق من جميع الاتجاهات.
- انتظري حتى يصبح لونها ذهبي.
- اخرجيها الان على ورق مطبخ حتى تمتص كل الزيت.
- وتقدم الان وبالهنا وشفا.
الوسوم
يبحث الكثير من السيدات عن اكلات سريعة اقتصادية لعملها في البيت لاسرتهم، وكفتة الدجاج المقرمشة تعتبر من افضل الاكلات السريعة، وذلك لأنها بالرغم من سرعة تحضيرها إلا أنها مفيدة جدًا للجسم وتحتوي على البروتين الحيواني الهام جدًا لبناء الجسم، وسوف نتعرف بشكل تفصيلي عن كيفية تحضيرها وتصلح مميزة.طريقة عمل كفتة الدجاج المقرمشة فى البيت
كفته الدجاج يتم تجهيزها بصدور الفراخ المخليه، وبعض المكونات الأخرى المتواجدة بالأمر الطبيعي في البيت بشكل مستمر لذلك فهي لا تحتاج إلى تكاليف عالية للتحضير، وخطوات تحضيرها كالآتي:المكونات
- اثنين من صدور الدجاج المحليه تمامًا.
- بصلتين متوسطين الحجم مفرومة ناعم جدًا.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف كوب من البقسماط المطحون أو الفيجيتار حسب المتوفر.
- حبة من البطاطس مسلوقة صغيرة الحجم.
- عدد واحد بيضة.
- اربع ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.
كفتة الدجاج اكلة لذيذة ومختلفة عن باقي الاكلات التي اعتدنا على تناولها بشكل مستمر، لذلك يحبها الكثير من الناس، ويفضلها الأطفال، وتعتبر من الاكلات الاقتصادية والسريعة جدًا، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمكن تحضيرها كطبق مميز في العزائم، وسوف نعرض لكل ربة منزل الان طريقة تحضير كفتة الدجاج اللذيذة بطريقة سهلة.
- قطعي الصدور الى قطع صغيرة، ثم ضعيها في الكبه.
- افرمي الدجاج جيدًا، حتى يصبح مفروم ناعمًا.
- قشري البطاطس، و اهرسيها جيدًا.
- أضيفي البطاطس إلى الدجاج المفروم.
- الان أضيفي البصل أيضًا أعيدي الفرم مرة اخرى.
- استمري حتى تصبح عجينة يمكن تشكيلها.
- الآن أضيفي كل البهارات التي تم تحضيرها.
- اعجني مرة أخرى حتى تندمج مع البهارات بشكل كامل.
- قومي بتشكيلها إلى أصابع من الكفته أو أقراص إذا كنتي تريدينها كذلك.
- احضري طبق ضعي به الدقيق، واخر البقسماط، واخر البيضة واخفقي وضعي بها رشه فلفل اسود ورشة ملح.
- الان اغمسي كل اصبع من اصابع الكفتة في الدقيق حتى يتغطى به تمامًا.
- ثم في البيض، وثم في البقسماط حتى يصبح متغلف تمامًا.
- اصنعي هكذا في كل الكفته التي تم تجهيزها حتى تنتهي الكمية.
- الان ضعيها في صينية وتدخل الفريزر حتى تتماسك وتجمد.
- الان احضري مقلاة للقلي غويطة.
- ضعي بها زيت غزير.
- اتركيه حتى يسخن جيدًا.
- ثم ضعي بها الكفته وهدى النار عليها تمامًا حتى تنضج بشكل كامل.
- وذلك يتم خلال مدة عشرة دقائق من جميع الاتجاهات.
- انتظري حتى يصبح لونها ذهبي.
- اخرجيها الان على ورق مطبخ حتى تمتص كل الزيت.
- وتقدم الان وبالهنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتبيلة الحاتي السرية طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية بطعم ومذاق لذيذ ألذ كفتة ممكن تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.