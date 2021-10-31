تتبيلة الحاتي السرية طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية بطعم ومذاق لذيذ ألذ كفتة ممكن تعمليها

يبحث الكثير من السيدات عن اكلات سريعة اقتصادية لعملها في البيت لاسرتهم، وكفتة الدجاج المقرمشة تعتبر من افضل الاكلات السريعة، وذلك لأنها بالرغم من سرعة تحضيرها إلا أنها مفيدة جدًا للجسم وتحتوي على البروتين الحيواني الهام جدًا لبناء الجسم، وسوف نتعرف بشكل تفصيلي عن كيفية تحضيرها وتصلح مميزة.

طريقة عمل كفتة الدجاج المقرمشة فى البيت

كفته الدجاج يتم تجهيزها بصدور الفراخ المخليه، وبعض المكونات الأخرى المتواجدة بالأمر الطبيعي في البيت بشكل مستمر لذلك فهي لا تحتاج إلى تكاليف عالية للتحضير، وخطوات تحضيرها كالآتي:

اثنين من صدور الدجاج المحليه تمامًا.

بصلتين متوسطين الحجم مفرومة ناعم جدًا.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من البقسماط المطحون أو الفيجيتار حسب المتوفر.

حبة من البطاطس مسلوقة صغيرة الحجم.

عدد واحد بيضة.

اربع ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

المكوناتطريقة التحضير والتطبيق

كفتة الدجاج اكلة لذيذة ومختلفة عن باقي الاكلات التي اعتدنا على تناولها بشكل مستمر، لذلك يحبها الكثير من الناس، ويفضلها الأطفال، وتعتبر من الاكلات الاقتصادية والسريعة جدًا، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمكن تحضيرها كطبق مميز في العزائم، وسوف نعرض لكل ربة منزل الان طريقة تحضير كفتة الدجاج اللذيذة بطريقة سهلة.