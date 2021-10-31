بمقادير اقتصادية اعملي عجينة الكرواسون الهشة والطرية بطعم ومذاق يجنن

الكرواسون من أجمل أنواع المعجنات التي تقوم المخابز بإعدادها وبيعها في الأسواق بأسعار باهظة، وترغب ربات البيت في عمل الكرواسون في البيت ولكنها تخشي أن تفشل في ذلك، ولكن اليوم سوف نخبرك سيدتي بطريقة سهلة وبسيطة لعمل الكرواسون في البيت بكل سهولة.طريقة عمل الكرواسون
الكرواسون من أجمل المعجنات التي يتم تناولها مع المشروبات الساخنة، والطريقة بكل تفاصيلها كما يلي:
المكونات
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- كيلو ونصف من الدقيق الفاخر.
- نصف لتر من الحليب الدافئ.
- 2 حبة من البيض متوسطة الحجم.
- ماء دافئ للعجين.
- رشة من ملح الطعام.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.
- كيس من الخميرة الفورية.
- يتم عمل اختبار للخميرة، وذلك من خلال وضع الخميرة في طبق عميق به ماء دافئ وسكر.
- يتم نخل الدقيق جيدا، وذلك للتخلص من أي تكتلات موجودة فيه.
- في العجان الكهربي يتم وضع الدقيق والزبدة المذابة عليه وتقليبهم جيدا، ثم إضافة الخميرة.
- يتم إضافة الحليب بالتدريج، وذلك حتى تنتهي كل كمية الحليب.
- يتم وضع كمية من الماء الدافئ بالتدريج حتى تتشكل العجينة وتصبح متماسكة. يتم إخراجها من العجان وعجنها لمدة 5 دقائق باليد.
- يتم تغطية العجينة ووضعا في مكان دافئ حتى تخمر لمدة ساعة وربع على الاقل.
- يتم تبطين رخامة المطبخ بكمية من الدقيق وتشكيل العجينة إلى 4كوركبيرة الحجم ورصها عليها تغطيتها لمدة 5 دقائق.
- يتم اخذ كل كرة وفردها على شكل مستطيل، تقطيعها على مثلثات متساوية في الحجم.
- يتم حشو العجينة بالجبنة أو المربي ولفها على شكل قمر من الطرف الكبير وحتى الصغير.
- يتم تكرار الخطوة السابقة لحين الانتهاء من كل كمية العجين.
- يتم صف العجين في صواني الفرن ودهنها بالحليب وإضافة حبة البركة عليه.
- يتم تسخين الفرن لمدة 10 دقائق ثم إدخال الصواني على نار متوسطة حتى تستوي تمامًا.
- يتم تخزين الكرواسون في أكياس بلاستيك بعد إخراجها من الفرن مباشرة حتى تصبح هشة وطرية.
- في النهاية يتم وضعها في الفريزر لحين تناولها مع المشروبات الساخنة.
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الكرواسون من أجمل أنواع المعجنات التي تقوم المخابز بإعدادها وبيعها في الأسواق بأسعار باهظة، وترغب ربات البيت في عمل الكرواسون في البيت ولكنها تخشي أن تفشل في ذلك، ولكن اليوم سوف نخبرك سيدتي بطريقة سهلة وبسيطة لعمل الكرواسون في البيت بكل سهولة.طريقة عمل الكرواسون
الكرواسون من أجمل المعجنات التي يتم تناولها مع المشروبات الساخنة، والطريقة بكل تفاصيلها كما يلي:
المكونات
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- كيلو ونصف من الدقيق الفاخر.
- نصف لتر من الحليب الدافئ.
- 2 حبة من البيض متوسطة الحجم.
- ماء دافئ للعجين.
- رشة من ملح الطعام.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.
- كيس من الخميرة الفورية.
- يتم عمل اختبار للخميرة، وذلك من خلال وضع الخميرة في طبق عميق به ماء دافئ وسكر.
- يتم نخل الدقيق جيدا، وذلك للتخلص من أي تكتلات موجودة فيه.
- في العجان الكهربي يتم وضع الدقيق والزبدة المذابة عليه وتقليبهم جيدا، ثم إضافة الخميرة.
- يتم إضافة الحليب بالتدريج، وذلك حتى تنتهي كل كمية الحليب.
- يتم وضع كمية من الماء الدافئ بالتدريج حتى تتشكل العجينة وتصبح متماسكة. يتم إخراجها من العجان وعجنها لمدة 5 دقائق باليد.
- يتم تغطية العجينة ووضعا في مكان دافئ حتى تخمر لمدة ساعة وربع على الاقل.
- يتم تبطين رخامة المطبخ بكمية من الدقيق وتشكيل العجينة إلى 4كوركبيرة الحجم ورصها عليها تغطيتها لمدة 5 دقائق.
- يتم اخذ كل كرة وفردها على شكل مستطيل، تقطيعها على مثلثات متساوية في الحجم.
- يتم حشو العجينة بالجبنة أو المربي ولفها على شكل قمر من الطرف الكبير وحتى الصغير.
- يتم تكرار الخطوة السابقة لحين الانتهاء من كل كمية العجين.
- يتم صف العجين في صواني الفرن ودهنها بالحليب وإضافة حبة البركة عليه.
- يتم تسخين الفرن لمدة 10 دقائق ثم إدخال الصواني على نار متوسطة حتى تستوي تمامًا.
- يتم تخزين الكرواسون في أكياس بلاستيك بعد إخراجها من الفرن مباشرة حتى تصبح هشة وطرية.
- في النهاية يتم وضعها في الفريزر لحين تناولها مع المشروبات الساخنة.
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