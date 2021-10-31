بمقادير اقتصادية اعملي عجينة الكرواسون الهشة والطرية بطعم ومذاق يجنن

الكرواسون من أجمل أنواع المعجنات التي تقوم المخابز بإعدادها وبيعها في الأسواق بأسعار باهظة، وترغب ربات البيت في عمل الكرواسون في البيت ولكنها تخشي أن تفشل في ذلك، ولكن اليوم سوف نخبرك سيدتي بطريقة سهلة وبسيطة لعمل الكرواسون في البيت بكل سهولة.

الكرواسون من أجمل المعجنات التي يتم تناولها مع المشروبات الساخنة، والطريقة بكل تفاصيلها كما يلي:

المكونات

ربع كوب من الزبدة المذابة.

كيلو ونصف من الدقيق الفاخر.

نصف لتر من الحليب الدافئ.

2 حبة من البيض متوسطة الحجم.

ماء دافئ للعجين.

رشة من ملح الطعام.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

كيس من الخميرة الفورية.