بالصوص الرهيب طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة بمقادير غير مكلفة وطعم حكاية

نجد أن الكيكة هي من الأنواع المميزة جدا من الحلويات التي يتناولها الجميع ويعشق مذاقها الساحر، ويرتبط عمل الكيكة في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد والأعياد، ويمكننا أن نعد الكيكة بااشكال متنوعة منها كيكة بالبرتقال والفانيليا وكيكة بالكراميل او قد نستخدم مجموعة من الفواكة في عمل الكيكة وتعطي مذاق رائع. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المقادير نستخدم كوبين من السكر.

اثنين حبة من البيض.

مقدار من زيت الذرة بما يعادل نصف كوب.

كوب واحد من بودرة الكاكاو السادة.

كوبين صغيرتين من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السمن النباتي.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

استخدام كوب ونصف من السكر اللازمة لعمل الكريمة.

ملعقتين كبيرتين من الحليب.

خمس قطرات من لون الطعام. طريقة التحضير نستخدم صينية دائرية ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من السمن النباتي و ننخل ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض وتجعله في كل جوانب الصينية وبعد ذلك نتخلص من الدقيق الزائد بها.

نحضر وعاء ونضع بيه كوبين من الدقيق الأبيض و ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونضيف عليهم كوب واحد من الكاكاو وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونضيف عليهم كوب من السكر والبيض والزيت ذرة نقلبهم جيدا ويمكن استخدام المضرب الكهربائي حتى يتم دمجهم مع بعض.

نضرب مكونات الكيكة مع بعض بالمضرب الكهربائي لمدة لا تتجاوز دقيقتين.

نضع خليط الكيكة في وعاء ونضيف عليه خليط الدقيق بشكل تدريجي لإخراج الهواء منه ونضربهم لمدة خمس دقائق.

نضع خليط الكيكة في الصينية المدهونة بالسمنة و نكون مجهزين الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية.

ونترك صينية الكيكة في الفرن على الشبكة لمدة لا تتعدى نصف ساعة.

نقوم بإعداد كريمة الكيكة ناتي اناء صغير ونضيف فيها كوب من الحليب وكوب ونصف من السكر ونضربهم مع بعض باستخدام بالمضرب ثم نقوم باضافة قطرات من لون الطعام ونقلبهم جيدا حتى تصبح الكريمة متماسكة وناعمة.

نخرج صينية الكيكة ونتركها حتي تبرد ونضع عليها الكريمة بشكل عام حتى يتم تزينها بالكامل بالكريمة. طريقة التحضير الوسوم

نجد أن الكيكة هي من الأنواع المميزة جدا من الحلويات التي يتناولها الجميع ويعشق مذاقها الساحر، ويرتبط عمل الكيكة في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد والأعياد، ويمكننا أن نعد الكيكة بااشكال متنوعة منها كيكة بالبرتقال والفانيليا وكيكة بالكراميل او قد نستخدم مجموعة من الفواكة في عمل الكيكة وتعطي مذاق رائع. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المقادير نستخدم كوبين من السكر.

اثنين حبة من البيض.

مقدار من زيت الذرة بما يعادل نصف كوب.

كوب واحد من بودرة الكاكاو السادة.

كوبين صغيرتين من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السمن النباتي.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

استخدام كوب ونصف من السكر اللازمة لعمل الكريمة.

ملعقتين كبيرتين من الحليب.

خمس قطرات من لون الطعام. طريقة التحضير نستخدم صينية دائرية ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من السمن النباتي و ننخل ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض وتجعله في كل جوانب الصينية وبعد ذلك نتخلص من الدقيق الزائد بها.

نحضر وعاء ونضع بيه كوبين من الدقيق الأبيض و ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونضيف عليهم كوب واحد من الكاكاو وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونضيف عليهم كوب من السكر والبيض والزيت ذرة نقلبهم جيدا ويمكن استخدام المضرب الكهربائي حتى يتم دمجهم مع بعض.

نضرب مكونات الكيكة مع بعض بالمضرب الكهربائي لمدة لا تتجاوز دقيقتين.

نضع خليط الكيكة في وعاء ونضيف عليه خليط الدقيق بشكل تدريجي لإخراج الهواء منه ونضربهم لمدة خمس دقائق.

نضع خليط الكيكة في الصينية المدهونة بالسمنة و نكون مجهزين الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية.

ونترك صينية الكيكة في الفرن على الشبكة لمدة لا تتعدى نصف ساعة.

نقوم بإعداد كريمة الكيكة ناتي اناء صغير ونضيف فيها كوب من الحليب وكوب ونصف من السكر ونضربهم مع بعض باستخدام بالمضرب ثم نقوم باضافة قطرات من لون الطعام ونقلبهم جيدا حتى تصبح الكريمة متماسكة وناعمة.

نخرج صينية الكيكة ونتركها حتي تبرد ونضع عليها الكريمة بشكل عام حتى يتم تزينها بالكامل بالكريمة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصوص الرهيب طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة بمقادير غير مكلفة وطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.