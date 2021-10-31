الخلطة السرية لعمل همبرجر الدجاج الاقتصادي في المنزل بطعم ألذ من المطاعم

برجر الفراخ من أجمل أنواع البرجر التي يفضل الكثير تناولها وبالأخص الأطفال، ويوجد طرق كثيرة لعمل برجر الدجاج بكل سهولة في البيت وبمكونات صحية وبالإضافة إلى ذلك يكون ذو طعم لذيذ وشهي، ومكونات برجر الدجاج موجودة في كل بيت، وهي أمنة جدًا عن البرجر الموجود في المطاعم.طريقة عمل همبرجر الدجاج
من اشهي أصناف البرجر التي أصبح من السهل إعدادها في البيت مثل المطاعم بكل سهولة ويسر، وسوف يعشقها الكبار والصغار ويطلبوا منكِ إعدادها مرات متعددة، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل، فعليك اتباعها حتى يصبح برجر الدجاج ناجح معك:
المكونات
- 2 صدر فراخ بانية.
- حبة كبيرة من البصل.
- كمية من الخس.
- حبة من الطماطم.
- عيش برجر.
التوابل
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
الإضافات
- ربع كوب من صوص الكاتشب.
- ربع كوب من صوص المايونيز.
- ربع كوب من صوص المستردة.
- شرائح من الجبن الرومي.
- ملعقة لتوزيع الصوصات المختلفة.
- بداية يتم إحضار الكبة الكهربائية ووضع صدور الدجاج بها وفرمها جيدًا.
- يتم سكب الدجاج في طبق مناسب ووضع التوابل عليه وتلقيبهم جيدًا، ووضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- يتم تقطيع البصل والطماطم إلى شرائح ذات سمك متوسط.
- بعدها يتم إخراج برجر الفراخ وفرده على شكل دائري، ثم تقطيعه على هيئة دوائر صغيرة.
- يتم رص القطع فوق بعضها ووضع أكياس بلاستيك بين كل قطعة والأخرى، وإدخالها الثلاجة مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم إحضار مقلاة ووضع كمية من الزيت ثم رص أقراص برجر الدجاج بها وتركها حتى تنضج على نار متوسطة.
- في غضون ذلك يتم تقطيع عيش البرجر إلى نصفين وإضافة الصوص عليه بواسطة ملعقة نظيفة، ثم شريحة من الطماطم والبصل والخس، ثم قطعة البرجر.
- يتم إضافة شريحة من الجبن الرومي.
- بعدها يتم إضافة الصوص مرة أخرى وقفل الساندوتش.
- يتم تكرار الخطوتين السابقتين حتى تنتهي كل كمية البرجر وبالهنا والشفا.
- يتم وضع ساندوتش برجر الدجاج في المقلاة مرة أخري، وذلك من اجل أن تذوب الجبنة، ويصبح برجر الدجاج ذات طعم لذيذ.
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برجر الفراخ من أجمل أنواع البرجر التي يفضل الكثير تناولها وبالأخص الأطفال، ويوجد طرق كثيرة لعمل برجر الدجاج بكل سهولة في البيت وبمكونات صحية وبالإضافة إلى ذلك يكون ذو طعم لذيذ وشهي، ومكونات برجر الدجاج موجودة في كل بيت، وهي أمنة جدًا عن البرجر الموجود في المطاعم.طريقة عمل همبرجر الدجاج
من اشهي أصناف البرجر التي أصبح من السهل إعدادها في البيت مثل المطاعم بكل سهولة ويسر، وسوف يعشقها الكبار والصغار ويطلبوا منكِ إعدادها مرات متعددة، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل، فعليك اتباعها حتى يصبح برجر الدجاج ناجح معك:
المكونات
- 2 صدر فراخ بانية.
- حبة كبيرة من البصل.
- كمية من الخس.
- حبة من الطماطم.
- عيش برجر.
التوابل
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
الإضافات
- ربع كوب من صوص الكاتشب.
- ربع كوب من صوص المايونيز.
- ربع كوب من صوص المستردة.
- شرائح من الجبن الرومي.
- ملعقة لتوزيع الصوصات المختلفة.
- بداية يتم إحضار الكبة الكهربائية ووضع صدور الدجاج بها وفرمها جيدًا.
- يتم سكب الدجاج في طبق مناسب ووضع التوابل عليه وتلقيبهم جيدًا، ووضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- يتم تقطيع البصل والطماطم إلى شرائح ذات سمك متوسط.
- بعدها يتم إخراج برجر الفراخ وفرده على شكل دائري، ثم تقطيعه على هيئة دوائر صغيرة.
- يتم رص القطع فوق بعضها ووضع أكياس بلاستيك بين كل قطعة والأخرى، وإدخالها الثلاجة مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم إحضار مقلاة ووضع كمية من الزيت ثم رص أقراص برجر الدجاج بها وتركها حتى تنضج على نار متوسطة.
- في غضون ذلك يتم تقطيع عيش البرجر إلى نصفين وإضافة الصوص عليه بواسطة ملعقة نظيفة، ثم شريحة من الطماطم والبصل والخس، ثم قطعة البرجر.
- يتم إضافة شريحة من الجبن الرومي.
- بعدها يتم إضافة الصوص مرة أخرى وقفل الساندوتش.
- يتم تكرار الخطوتين السابقتين حتى تنتهي كل كمية البرجر وبالهنا والشفا.
- يتم وضع ساندوتش برجر الدجاج في المقلاة مرة أخري، وذلك من اجل أن تذوب الجبنة، ويصبح برجر الدجاج ذات طعم لذيذ.
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