الخلطة السرية لعمل همبرجر الدجاج الاقتصادي في المنزل بطعم ألذ من المطاعم

برجر الفراخ من أجمل أنواع البرجر التي يفضل الكثير تناولها وبالأخص الأطفال، ويوجد طرق كثيرة لعمل برجر الدجاج بكل سهولة في البيت وبمكونات صحية وبالإضافة إلى ذلك يكون ذو طعم لذيذ وشهي، ومكونات برجر الدجاج موجودة في كل بيت، وهي أمنة جدًا عن البرجر الموجود في المطاعم.

من اشهي أصناف البرجر التي أصبح من السهل إعدادها في البيت مثل المطاعم بكل سهولة ويسر، وسوف يعشقها الكبار والصغار ويطلبوا منكِ إعدادها مرات متعددة، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل، فعليك اتباعها حتى يصبح برجر الدجاج ناجح معك:

المكونات

2 صدر فراخ بانية.

حبة كبيرة من البصل.

كمية من الخس.

حبة من الطماطم.

عيش برجر.

التوابل

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

الإضافات

ربع كوب من صوص الكاتشب.

ربع كوب من صوص المايونيز.

ربع كوب من صوص المستردة.

شرائح من الجبن الرومي.

ملعقة لتوزيع الصوصات المختلفة.