طريقة جديدة لعمل البطاطس بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة طعمها تحفة

البطاطس بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة، البطاطس من الأطعمة المحببة لدى الكثير ، فهناك أشخاص عاشقة البطاطس بأشكالها المختلفة المحمرة أو المطبوخة بالطماطم أو صينية البطاطس بالفراخ كذلك يفضلها البعض بطبق خاص كالبطاطس المحشوة باللحم المفروم أو صينية البطاطس بالبشاميل اللذيذة التي تُعد وجبة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم. البطاطس بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة البطاطس بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة طريقة عمل البطاطس بالفراخ و البشاميل مكونات عمل البطاطس بالفراخ و البشاميل 5 حبات بطاطس مقطعة ومسلوقة.

2 ملعقة زبدة.

ملح وفلفل أسود.

مقادير الحشو

2 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

مقطعة مكعبات صغيرة. بصلة مفرومة.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم.

1 فلفل أخضر مفروم.

¼ كوب بقدونس مفروم.

جزرة مبشورة.

كوب جبن مبشور.

ملح وفلفل أسود وبهارات.

مكونات البشاميل

2 ملعقة زبدة + ملعقة زيت.

½ كوب دقيق.

3 كوب حليب.

ملح وفلفل.

مكعب ماجي. خطوات تحضير البطاطس بالبشاميل نقوم بهرس البطاطس داخل وعاء كبير ونضيف إليها الملح والفلفل والبهارات والزبدة ونقلب الجميع جيداً ونتركه جانبا.

نضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت، عند تسخينه ثم نضيف البصل والثوم والدجاج ونقلب ونتركه حتى يصل الدجاج إلى النضج.

أضافه الفلفل الأخضر والجزر والملح والفلفل والبهارات ونقلب الجميع ثم نضيف البقدونس وتمزج الجميع ونرفع الوعاء عن النار.

في وعاء على النار يتم وضع الزيت والزبدة والدقيق وتقبلهم بشكل مستمر حتى الوصول للون الذهبي ثم نسكب عليه الحليب ونقلب بسرعة ونضيف رشه ملح وفلفل ومكعب المرقة ونقلب للوصول إلى قوام كريمي ثم نرفعه عن النار.

إحضار صينية فرن مدهونة بالزيت ونضع بها خليط البطاطس ثم نضع الحشو المكون من خليط الدجاج، وبعد ذلك توزيع الجبن المبشور على سطح الدجاج.

وضع مقدار البشاميل ونوزعه جيداً ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة ونشعل الشواية حتى يتحمر السطح. طريقة إعداد كرات البطاطس باللحم والبشاميل. مكونات كرات البطاطس باللحم والبشاميل. 3 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ومهروسة. ملعقة من (الملح/الفلفل الناعم/الكمون الناعم)

2 ملعقة زبدة.

كوب ونصف بشاميل كريمي مجهز. مقادير الحشو كرات البطاطس كوب لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

اثنين فص ثوم مفروم.

¼ كوب ذرة ناضج.

2 ملعقة زيت.

ملعقة صغيرة من كل من (ملح/البهارات السبعة/الفلفل)

كوب جبن مبشور. خطوات تحضير كرات البطاطس باللحم والبشاميل. نحضر وعاء مناسب ونضع به البطاطس والزبدة والملح والفلفل والكمون ونقلبهم جيدا حتى التجانس.

إحضار مقلاة ونضع بها الزيت على النار ثم نضيف اللحم المفروم والبصل والثوم والملح والفلفل والبهارات والذرة ونقلب الجميع جيداً ونتركه الخليط دقائق حتى ينضج اللحم.

نكرر البطاطس على شكل كرات متوسطة ونضع في كل كرة مقدار من خليط اللحم ونغلق الكرة.

ترص كرات البطاطس في صينية فرن مدهونة بالزيت ونسكب على وجهها خليط البشاميل ثم نوزع الجبن المبشور على السطح.

إدخال الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة ثم نخرجها ونقدمها ساخنة. خطوات تحضير البطاطس بالبشاميلطريقة إعداد كرات البطاطس باللحم والبشاميل.مكونات كرات البطاطس باللحم والبشاميل.مقادير الحشو كرات البطاطسخطوات تحضير كرات البطاطس باللحم والبشاميل. الوسوم

البطاطس بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة، البطاطس من الأطعمة المحببة لدى الكثير ، فهناك أشخاص عاشقة البطاطس بأشكالها المختلفة المحمرة أو المطبوخة بالطماطم أو صينية البطاطس بالفراخ كذلك يفضلها البعض بطبق خاص كالبطاطس المحشوة باللحم المفروم أو صينية البطاطس بالبشاميل اللذيذة التي تُعد وجبة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم. البطاطس بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة البطاطس بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة طريقة عمل البطاطس بالفراخ و البشاميل مكونات عمل البطاطس بالفراخ و البشاميل 5 حبات بطاطس مقطعة ومسلوقة.

2 ملعقة زبدة.

ملح وفلفل أسود.

مقادير الحشو

2 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

مقطعة مكعبات صغيرة. بصلة مفرومة.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم.

1 فلفل أخضر مفروم.

¼ كوب بقدونس مفروم.

جزرة مبشورة.

كوب جبن مبشور.

ملح وفلفل أسود وبهارات.

مكونات البشاميل

2 ملعقة زبدة + ملعقة زيت.

½ كوب دقيق.

3 كوب حليب.

ملح وفلفل.

مكعب ماجي. خطوات تحضير البطاطس بالبشاميل نقوم بهرس البطاطس داخل وعاء كبير ونضيف إليها الملح والفلفل والبهارات والزبدة ونقلب الجميع جيداً ونتركه جانبا.

نضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت، عند تسخينه ثم نضيف البصل والثوم والدجاج ونقلب ونتركه حتى يصل الدجاج إلى النضج.

أضافه الفلفل الأخضر والجزر والملح والفلفل والبهارات ونقلب الجميع ثم نضيف البقدونس وتمزج الجميع ونرفع الوعاء عن النار.

في وعاء على النار يتم وضع الزيت والزبدة والدقيق وتقبلهم بشكل مستمر حتى الوصول للون الذهبي ثم نسكب عليه الحليب ونقلب بسرعة ونضيف رشه ملح وفلفل ومكعب المرقة ونقلب للوصول إلى قوام كريمي ثم نرفعه عن النار.

إحضار صينية فرن مدهونة بالزيت ونضع بها خليط البطاطس ثم نضع الحشو المكون من خليط الدجاج، وبعد ذلك توزيع الجبن المبشور على سطح الدجاج.

وضع مقدار البشاميل ونوزعه جيداً ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة ونشعل الشواية حتى يتحمر السطح. طريقة إعداد كرات البطاطس باللحم والبشاميل. مكونات كرات البطاطس باللحم والبشاميل. 3 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ومهروسة. ملعقة من (الملح/الفلفل الناعم/الكمون الناعم)

2 ملعقة زبدة.

كوب ونصف بشاميل كريمي مجهز. مقادير الحشو كرات البطاطس كوب لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

اثنين فص ثوم مفروم.

¼ كوب ذرة ناضج.

2 ملعقة زيت.

ملعقة صغيرة من كل من (ملح/البهارات السبعة/الفلفل)

كوب جبن مبشور. خطوات تحضير كرات البطاطس باللحم والبشاميل. نحضر وعاء مناسب ونضع به البطاطس والزبدة والملح والفلفل والكمون ونقلبهم جيدا حتى التجانس.

إحضار مقلاة ونضع بها الزيت على النار ثم نضيف اللحم المفروم والبصل والثوم والملح والفلفل والبهارات والذرة ونقلب الجميع جيداً ونتركه الخليط دقائق حتى ينضج اللحم.

نكرر البطاطس على شكل كرات متوسطة ونضع في كل كرة مقدار من خليط اللحم ونغلق الكرة.

ترص كرات البطاطس في صينية فرن مدهونة بالزيت ونسكب على وجهها خليط البشاميل ثم نوزع الجبن المبشور على السطح.

إدخال الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة ثم نخرجها ونقدمها ساخنة. خطوات تحضير البطاطس بالبشاميلطريقة إعداد كرات البطاطس باللحم والبشاميل.مكونات كرات البطاطس باللحم والبشاميل.مقادير الحشو كرات البطاطسخطوات تحضير كرات البطاطس باللحم والبشاميل.

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