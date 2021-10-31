العديد من وصفات تطويل الرموش الطبيعية ولا داعي لتركيب الرموش الصناعية

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كل فتاة ترغب في أن يكون لديها رموش طويلة بشكل طبيعي بعيداً عن الرموش الصناعية، هذا بجانب أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تقوم بإطالة الرموش، حيث أن من بين المكونات الطبيعية هذه زيت الزيتون، حيث أنه يقوم بإطالة الرموش بسرعة، كذلك إن زبدة الشيا أيضاً تعمل على إطلالتها، وفيما يلي سنتعرف سوياً على الطريقة بالتفصيل.وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش
يشتمل زيت الزيتون على مركب فينولي يُدعى أوليوروبين، وهو يقوم بزيادة نمو الشعر، ومن قم يقم بالمساهمة في إطالة رموش العين، وفيما المكونات وطريقة التحضير:
مكونات الوصفة
- حوالي أربع قطرات من زيت الزيتون
- قطن
- قومي بوضع بعض القطرات بكرة القطن ومن ثم ضعيها على الرموش.
- ترقبي حتى مرور ما يقرب من حوالي 5-10 دقائق.
- في النهاية قومي بغسل الرموش بواسطة الماء الفاتر.
تشتمل زبدة الشيا على الكثير من فيتامين” ج” وكذلك مضادات الأكسدة، كما أنه يقم بالمساعدة على منع أضرار الجذور الحرة وأيضاً يقم بتعزيز الكولاجين، ومن ثم يقم بتعزيز نمو الرموش.طريقة التحضير
- قومي بوضع القليل من زبدة الشيا ومن ثم قومي بفركها بين الأصابع إلى أن تذوب.
- بعد ذلك قومي بوضعها على الرموش واتركيها طوال الليل، ومن ثم قومي بغسلها بالماء في الصباح.
الشاي الأخضر يقوم بمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، هذا بجانب أنه يعزز نمور الشعر، وفينا يلي طريقة تحضير وصفة لتطويل الرموش من خلاله:مكونات الوصفة
أوراق الشاي الأخضر “ملعقة صغيرة منها” أو كيس من الشاي
كوب من الماء الساخن
قطعة قطنطريقة التحضير
- في البداية قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر أو كيس واحد من الشاي، ومن ثم قومي بإضافة كوب واحد من الماء الساخن إليه.
- بعد ذلك قومي بمزج المقادير سوياً ومن ثم قومي بتركها حتى مرور حوالي 5-10 دقائق.
- قومي بعدها بتصفية السائل وتناوليه دافئًا، ومن الممكن كذلك أن تقومي بتبريد الشاي وتضعيه موضعيًا على خطوط الرموش بواسطة قطعة قطن.
- كرري تلك الوصفة حتى مرور واحدة كل يوم، ولا بد أن تحرصي على تناول الشاي مرتين في اليوم.
الوسوم
كل فتاة ترغب في أن يكون لديها رموش طويلة بشكل طبيعي بعيداً عن الرموش الصناعية، هذا بجانب أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تقوم بإطالة الرموش، حيث أن من بين المكونات الطبيعية هذه زيت الزيتون، حيث أنه يقوم بإطالة الرموش بسرعة، كذلك إن زبدة الشيا أيضاً تعمل على إطلالتها، وفيما يلي سنتعرف سوياً على الطريقة بالتفصيل.وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش
يشتمل زيت الزيتون على مركب فينولي يُدعى أوليوروبين، وهو يقوم بزيادة نمو الشعر، ومن قم يقم بالمساهمة في إطالة رموش العين، وفيما المكونات وطريقة التحضير:
مكونات الوصفة
- حوالي أربع قطرات من زيت الزيتون
- قطن
- قومي بوضع بعض القطرات بكرة القطن ومن ثم ضعيها على الرموش.
- ترقبي حتى مرور ما يقرب من حوالي 5-10 دقائق.
- في النهاية قومي بغسل الرموش بواسطة الماء الفاتر.
تشتمل زبدة الشيا على الكثير من فيتامين” ج” وكذلك مضادات الأكسدة، كما أنه يقم بالمساعدة على منع أضرار الجذور الحرة وأيضاً يقم بتعزيز الكولاجين، ومن ثم يقم بتعزيز نمو الرموش.طريقة التحضير
- قومي بوضع القليل من زبدة الشيا ومن ثم قومي بفركها بين الأصابع إلى أن تذوب.
- بعد ذلك قومي بوضعها على الرموش واتركيها طوال الليل، ومن ثم قومي بغسلها بالماء في الصباح.
الشاي الأخضر يقوم بمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، هذا بجانب أنه يعزز نمور الشعر، وفينا يلي طريقة تحضير وصفة لتطويل الرموش من خلاله:مكونات الوصفة
أوراق الشاي الأخضر “ملعقة صغيرة منها” أو كيس من الشاي
كوب من الماء الساخن
قطعة قطنطريقة التحضير
- في البداية قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر أو كيس واحد من الشاي، ومن ثم قومي بإضافة كوب واحد من الماء الساخن إليه.
- بعد ذلك قومي بمزج المقادير سوياً ومن ثم قومي بتركها حتى مرور حوالي 5-10 دقائق.
- قومي بعدها بتصفية السائل وتناوليه دافئًا، ومن الممكن كذلك أن تقومي بتبريد الشاي وتضعيه موضعيًا على خطوط الرموش بواسطة قطعة قطن.
- كرري تلك الوصفة حتى مرور واحدة كل يوم، ولا بد أن تحرصي على تناول الشاي مرتين في اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العديد من وصفات تطويل الرموش الطبيعية ولا داعي لتركيب الرموش الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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