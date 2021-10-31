العديد من وصفات تطويل الرموش الطبيعية ولا داعي لتركيب الرموش الصناعية

كل فتاة ترغب في أن يكون لديها رموش طويلة بشكل طبيعي بعيداً عن الرموش الصناعية، هذا بجانب أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تقوم بإطالة الرموش، حيث أن من بين المكونات الطبيعية هذه زيت الزيتون، حيث أنه يقوم بإطالة الرموش بسرعة، كذلك إن زبدة الشيا أيضاً تعمل على إطلالتها، وفيما يلي سنتعرف سوياً على الطريقة بالتفصيل.

يشتمل زيت الزيتون على مركب فينولي يُدعى أوليوروبين، وهو يقوم بزيادة نمو الشعر، ومن قم يقم بالمساهمة في إطالة رموش العين، وفيما المكونات وطريقة التحضير:

مكونات الوصفة

حوالي أربع قطرات من زيت الزيتون

قطن

قومي بوضع بعض القطرات بكرة القطن ومن ثم ضعيها على الرموش.

ترقبي حتى مرور ما يقرب من حوالي 5-10 دقائق.

في النهاية قومي بغسل الرموش بواسطة الماء الفاتر.

تشتمل زبدة الشيا على الكثير من فيتامين” ج” وكذلك مضادات الأكسدة، كما أنه يقم بالمساعدة على منع أضرار الجذور الحرة وأيضاً يقم بتعزيز الكولاجين، ومن ثم يقم بتعزيز نمو الرموش.

قومي بوضع القليل من زبدة الشيا ومن ثم قومي بفركها بين الأصابع إلى أن تذوب.

بعد ذلك قومي بوضعها على الرموش واتركيها طوال الليل، ومن ثم قومي بغسلها بالماء في الصباح.

الشاي الأخضر يقوم بمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، هذا بجانب أنه يعزز نمور الشعر، وفينا يلي طريقة تحضير وصفة لتطويل الرموش من خلاله:

أوراق الشاي الأخضر “ملعقة صغيرة منها” أو كيس من الشاي

كوب من الماء الساخن

قطعة قطن