تخليل اللفت المقرمش والقرنبيط المغذي بأبسط الطرق وفي وقت قليل ومن غير ما يسود

يعد مخلل اللفت من افضل أنواع المخللات التي يرغب العديد في تحضيرها حيث يعتبر اللفت من افضل الخضروات التي تحوي علي الكثير من المعادن المختلفة التي يحتاج إليها الجسم، ويحتوي هذا النوع من المخلل أيضا على الكثير من الأحماض التي يحتاج إليها بعض الأعضاء في جسم الإنسان، ومن مميزات هذا المخلل أيضا أنه يمكن تحضيره في وقت قليل وبسهولة، وتعتبر طريقة مخلل القرنبيط من أبسط الطرق التي يمكن عملها في المنزل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الطرق لعمل مخلل اللفت والقرنبيط.

من المكونات التي يحتاج إليها هذ ا المخلل الآتي :

اثنان كيلوغرام من اللفت + ثمرة من القرنبيط.

نصف حبة من شمندر مسلوق.

كوبين من الماء.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

كيس من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة واحدة من السكر المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح الصخري.

طريقة التحضير

من أبسط الطرق الي يمكن من خلالها تحضير اللفت ومن اتباع الخطوات الآتية يمكن تحضيرها بسهولة جدا :

يجب غسل اللفت جيدا حتي يتم تنظيفه من جميع الأتربة والميكروبات المتواجدة علية

تقطيع جميع الزائد المتواجدة به وتقطيع اللفت على حسب الرغبة.

تحضير وعاد متوسط الحجم به كمية اللفت كاملة مع إضافة الملح الصخري .

ترك الوعاء لمدة ٣٠ دقيق.

يتم غسل اللفت جيدا من الملح ووضعة في إناء محكوم جيداً.

وضع الشمندر حتي يصبح اللفت باللون المرغوب به.

وضع جميع المكونات الأخرى في الوعاء.

ترك الوعاء لمدة ١٠ أيام وبعدها يكون جاهزا التقديم.

المكونات :

حبتين من القرنبيط.

عدد ٤ فصوص من الثوم.

ملعقتين كبيرتين من الملح الأبيض.

حبتين من الفلفل.

ملعقتا طعام كبيرتان من الخل

كمية كبيرة من الماء تكفي التحليل.

حبتين من البنجر.