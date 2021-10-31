خلطة سريعه المفعول لتبييض الوجه واليدين في يوم واحد بمكونين فقط

تفتيح الوجه واليدين بأفضل وأسرع الخلطات، جمال الوجه ونضارته هو أمر يهم كل إمرأة ، واستخدام الوصفات الطبيعية هو الأمر الشائع لخلوها من المواد الكيميائية الضارة ولأنها متوفرة في المنزل باسعار رخيصة ونحن نقدم لك في هذا المقال بعض الوصفات السريعة لتفتيح الوجه واليدين.

خلطات لتبيض اليدين في يوم

المكونات

1 ملعقة صغيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الاستخدام

قومي بوضع الزبادي مع العسل بعد المزج بينهما جيدا على الوجه حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وهو يعمل على تبييض وتفتيح الوجه فضلا عن أنه غني بالعديد من العناصر الأخرى الهامة والمفيدة لصحة الإنسان

يترك هذا الماسك على البشرة لمدة تتراوح من 10 إلى 15دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر بلطف.

تفتيح الوجه واليدين بالبرتقال

المكونات

2 ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج عصير البرتقال مع الكركم للحصول على ماسك ذو قوام متجانس وضعيه على البشرة وكذلك الرقبة واليدين لمدة عشرون دقيقة يوميا.

البرتقال يمد البشرة بالعناصر التي يحتاج إليها وخاصة فيتامين فيتامين c الذي يعمل على التفتيح عند المداومة على استخدامه.

يمكن كذلك استخدام قشر البرتقال المطحون بدلا من الكركم في هذه الوصفة.

تفتيح الوجه واليدين بجل الألوفيرا

المكونات

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

قطعة من القطن النظيف.

طريقة الإستخدام

قومي باستخدام قطعة القطن في توزيع جل الألوفيرا على الوجه واليدين واتركيه حتى يجف لمدة 30 دقيقة تقريبا ثم قومي بغسل الوجه واليدين بالماء.

يحتوي جيل الألوفيرا على عناصر طبيعية تمنع اسمرار البشرة كما تساعد على إخفاء العيوب وبناء الأنسجة المتضررة مما يجعل وذو فعالية كبيرة في تفتيح البشرة وتبييض الوجه واليدين.

وصفة لتبييض الوجه واليدين والرقبه باستخدام الطماطم

تعددت طرق تبييض الوجه واليدين، ولكن وصفة اليوم تعد أقوي وصفة طبيعية تعمل غلى تفتيح البشرة.

فقط اخلطي نصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وامزجيه مع نصف ملعقة من لبن الزبادي، وضعي عليه نصف ملعقة من عصير الطماطم، نوزع الخليط على كامل الوجه بحركات دائرية رقيقة، ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.

وصفه البرتقال لتفتيح البشره

يحتوي البرتقال على أهم العناصر التي تحتاجها البشرة شكل عام، كونه غني بفيتامين سي الذي يساعد على تفتيح الجلد.

فقط حضري معلقتين كبيرة من عصير البرتقال مع ملعقة صغيره من بودره الكركم اخلطيهم جيدا ثم وزعي الخليط على الوجه والرقبه واليدين ويترك لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء الدافئ يحرص على تكرار هذه العمليه مرتين كل اسبوع الوصول لنتيجه أفضل.

وصفة الكركم وزيت الزيتون لتفتيح الوجه

مع وصفة الكركم ستجظين النتيجة المرجو في تفتيح بشرتك سريعا، كما نعلم ان الكركم من التوابل الهندية التي تم استخدامها قديما لعلاج البشرة فيعمل الكركم على تقلل إنتاج مادة الميلانين بالجلد، مما يحد من البقع الداكنة التي تظهر على البشرة.

الطريقة:

حضري ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع نصف ملعقة من زيت الزيتون، امزجي المكونات معا ثم توزع الخلطة على البشرة وتترك لندة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء بالدافي تكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

وصفة الدقيق والطماطم لتفتيح البشرة

تعتبر الطماطم من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تصفيه ونضارة البشرة كما تساعد في تفتيح لونها تدريجياً.

مع خلط ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض مزجهم جيدا، ثم توزيع الخليط على الوجه بالكامل ويترك لمدة ساعة حتي يجف تمام ثم يشطف بالماء الفاتر، تكرر تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة البرتقال لتفتيح الوجه

وصفة البرتقال لتفتيح الوجه هي الأكثر فاعليه من بين الوصفات الاخري، حيث يحتوي الب، تقال على فيتامين c الذي يلعب دورا أساسي في تفتيح البشرة والجلد بشكل عام فقط احرص على أخذ ملعقة من عصير البرتقال وتوزيعها على كامل الوجه باستخدام قطعة قطن ويترك ساعة قبل شطفه بالماء الدافئ.