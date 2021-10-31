معلقة سريه في مطبخك ضعيها على الكفته وانسي انها تكش او تنكمش منك سر من اسرار اكبر المطاعم

معلقة سريه في مطبخك ضعيها على الكفته وانسي انها تكش تعتبر الكفتة من ألذ الأكلات الطيبة التي لا يمكنك الاستغناء عنها، حيث أن الكفتة لها مذاق جميل ويحبها الكبير والصغير، ولكن عند صنع الكفتة في المنزل قد تظهر مشاكل مختلفة منها أن الكفتة تفك ولا نعرف السبب، كما أن الكفتة لدى الحاتي يكون لها مذاق جميل في الخارج، ولذلك يمكنك التعرف على جميع أسرار كفتة الحاتي وعملها في المنزل، وهذا ما سوف نستعرضه من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي لمن يريد التعرف على الوصفة بكل سهولة.معلقة سريه في مطبخك ضعيها على الكفته وانسي انها تكش
هناك شكوى متكررة بسبب وجود انكماش كبير في حجم الكفتة عند عملها في المنزل، حيث أن الكفتة تذوب مع وجود رطوبة، كما أن الدهون الموجودة بها تسبب في انكماشها، عليك الابتعاد عن استخدام اللحم المجمد حيث أنه يسبب تلف الكفتة، عليك التخلص من جميع السوائل الموجودة بالبصل قبل صنع الكفتة، مع اضافة ملعقة من والبيكنج بودر، حتى تظل بنفس الحجم.أسرار تماسك الكفتة
بالطبع تماسك الكفتة أمر هام، حيث أن فك الكفتة تعتبر من المشاكل الكبيرة حيث أن الكفتة الحاتي يجب أن تكون متماسكة، ولذلك يمكنكم الحصول على كفتة متماسكة بسهولة من خلال اللحم المفروم الذي به نسبة من الدهون الجيدة، كما يمكنك خلط لحم دهاني به نسبة من اللحم الضأني مع لحم بتلو لتحصلي على أفضل كفتة حاتي متماسكة، كما يجب أن نحصل على لحم مفروم بشكل جيد.طريقة تحضير الكفتة الحالي
يمكنك عمل الكفتة الحاتي من خلال :
- يمكنك استخدام البصل الناعم بشكل كبير مع فرمه بشكل جيد ووضع العصير الناتج عنه في مكان أخر، ونستخدم تفل البصل فقط مع الكفتة.
- ننقع الأسياخ في ماء البصل ربع ساعة.
- نستخدم مجموعة كبيرة من التوابل منها فلفل أسود مع ملح وبهارات خاصة بشوبي اللحم.
- نضيف بقدونس مفروم.
- رشة صغيرة من البيكنج بودر.
- نترك الخليط في الثلاجة بعض الوقت.
- نقوم بتشكيل الكفتة ونضعها في الثلاجة لبعض الوقت.
- نضع كمية بسيطة من الماء في الصينية.
- نترك الفتة في الفرن حتى تنضج.
- نقوم بتغطية الكفتة بورق فويل بعد خروج الكفتة من الفرن.
- وعند التقديم نرش الخضرة مع الكفتة ونقدم الخبز والطحينة.
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معلقة سريه في مطبخك ضعيها على الكفته وانسي انها تكش تعتبر الكفتة من ألذ الأكلات الطيبة التي لا يمكنك الاستغناء عنها، حيث أن الكفتة لها مذاق جميل ويحبها الكبير والصغير، ولكن عند صنع الكفتة في المنزل قد تظهر مشاكل مختلفة منها أن الكفتة تفك ولا نعرف السبب، كما أن الكفتة لدى الحاتي يكون لها مذاق جميل في الخارج، ولذلك يمكنك التعرف على جميع أسرار كفتة الحاتي وعملها في المنزل، وهذا ما سوف نستعرضه من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي لمن يريد التعرف على الوصفة بكل سهولة.معلقة سريه في مطبخك ضعيها على الكفته وانسي انها تكش
هناك شكوى متكررة بسبب وجود انكماش كبير في حجم الكفتة عند عملها في المنزل، حيث أن الكفتة تذوب مع وجود رطوبة، كما أن الدهون الموجودة بها تسبب في انكماشها، عليك الابتعاد عن استخدام اللحم المجمد حيث أنه يسبب تلف الكفتة، عليك التخلص من جميع السوائل الموجودة بالبصل قبل صنع الكفتة، مع اضافة ملعقة من والبيكنج بودر، حتى تظل بنفس الحجم.أسرار تماسك الكفتة
بالطبع تماسك الكفتة أمر هام، حيث أن فك الكفتة تعتبر من المشاكل الكبيرة حيث أن الكفتة الحاتي يجب أن تكون متماسكة، ولذلك يمكنكم الحصول على كفتة متماسكة بسهولة من خلال اللحم المفروم الذي به نسبة من الدهون الجيدة، كما يمكنك خلط لحم دهاني به نسبة من اللحم الضأني مع لحم بتلو لتحصلي على أفضل كفتة حاتي متماسكة، كما يجب أن نحصل على لحم مفروم بشكل جيد.طريقة تحضير الكفتة الحالي
يمكنك عمل الكفتة الحاتي من خلال :
- يمكنك استخدام البصل الناعم بشكل كبير مع فرمه بشكل جيد ووضع العصير الناتج عنه في مكان أخر، ونستخدم تفل البصل فقط مع الكفتة.
- ننقع الأسياخ في ماء البصل ربع ساعة.
- نستخدم مجموعة كبيرة من التوابل منها فلفل أسود مع ملح وبهارات خاصة بشوبي اللحم.
- نضيف بقدونس مفروم.
- رشة صغيرة من البيكنج بودر.
- نترك الخليط في الثلاجة بعض الوقت.
- نقوم بتشكيل الكفتة ونضعها في الثلاجة لبعض الوقت.
- نضع كمية بسيطة من الماء في الصينية.
- نترك الفتة في الفرن حتى تنضج.
- نقوم بتغطية الكفتة بورق فويل بعد خروج الكفتة من الفرن.
- وعند التقديم نرش الخضرة مع الكفتة ونقدم الخبز والطحينة.
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