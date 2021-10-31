طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل مثل المحلات

تهتم الأمهات بإتقان الأشياء التي تقوم بتحضيرها مثل الوجبات والحلويات بإعتبارها أشياء يومية لا يمكن الاستغناء عنها، ومن الحلويات السهلة التي تقوم الأمهات بها بجانب الوجبات الأساسية لسعادة الأطفال مثل البسبوسة بإعتبارها لذيذة المذاق وسهلة التحضير كما أنها لا يختلف عنها أثنين من حيث الإقبال عليها وتبدو تقليدية نوعاً ما ولكن يمكن التشكيل في تحضيرها وإضافة بعض المكونات اللذيذة من المكسرات أو الشوكولاتة مثل المحلات وفي مختلف حالات البسبوسة تخرج رائعة فقط عند إتقان التحضير، وعلى الرغم من بساطة تحضير البسبوسة نجد أن الكثير من الأشخاص يبحث عن طريقة إعدادها وذلك حتى يتم ضبط المقادير وتخرج مثل المحلات، ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير البسبوسة المرملة مثل المحلات عبر السطور التالية. طريقة تحضير البسبوسة مثل المحلات طريقة تحضير البسبوسة مثل المحلات مكونات التحضير: كيس من السميد الخاص بالبسبوسة.

كيس من البيكنج باودر.

كأس من الحليب السائل.

عبوة زبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

مقدار 2 كأس من القطر. طريقة التحضير: لا يعتبر شرطاً استخدام سميد البسبوسة فى التحضير حيث يمكن استخدام الدقيق العادي ولكن من الأفضل أن يتم استخدام الدقيق الخاص بها. تحضير طبق كبير للعجن ووضع فيه سميد البسبوسة بالإضافة إلي البيكنج باودر وتقليبهم بملعقة جافة، بعد ذلك نقوم بسكب الزبدة على أن تكون سائلة ونقلبهم حتى يصبح الخليط متجانس. إضافة باقي مكونات البسبوسة مثل الزبادي والحليب ونقوم بإخفاق المكونات معاً بشكل متواصل في اتجاه واحد حتى يصبح الخليط ناعم ومناسب لقوام البسبوسة. تحضير قالب صغير للبسبوسة ودهنه أو يفضل وضع ورق الزبدة وضبط مستوي الخليط في القالب. بعد ذلك يتم وضع القالب في الفرن الساخن على درجة هادئة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي مثل التحمير، وعند خروجها من الفرن نقوم بوضع القطر للتحليه. نصائح لتحضير بسبوسة ناجحة: في حالة عدم استخدام دقيق البسبوسة الخاص بها يجب استخدام نوع فاخر للتحضير ونخل الدقيق.

يجب أن يتم تسخين الفرن لمدة عشر دقائق قبل وضع البسبوسة في الفرن.

كلما كان وقت الخفق كبير كلما أصبح قوام البسبوسة أفضل ويصبح هش وخفيف. طريقة التحضير:نصائح لتحضير بسبوسة ناجحة: الوسوم

تهتم الأمهات بإتقان الأشياء التي تقوم بتحضيرها مثل الوجبات والحلويات بإعتبارها أشياء يومية لا يمكن الاستغناء عنها، ومن الحلويات السهلة التي تقوم الأمهات بها بجانب الوجبات الأساسية لسعادة الأطفال مثل البسبوسة بإعتبارها لذيذة المذاق وسهلة التحضير كما أنها لا يختلف عنها أثنين من حيث الإقبال عليها وتبدو تقليدية نوعاً ما ولكن يمكن التشكيل في تحضيرها وإضافة بعض المكونات اللذيذة من المكسرات أو الشوكولاتة مثل المحلات وفي مختلف حالات البسبوسة تخرج رائعة فقط عند إتقان التحضير، وعلى الرغم من بساطة تحضير البسبوسة نجد أن الكثير من الأشخاص يبحث عن طريقة إعدادها وذلك حتى يتم ضبط المقادير وتخرج مثل المحلات، ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير البسبوسة المرملة مثل المحلات عبر السطور التالية. طريقة تحضير البسبوسة مثل المحلات طريقة تحضير البسبوسة مثل المحلات مكونات التحضير: كيس من السميد الخاص بالبسبوسة.

كيس من البيكنج باودر.

كأس من الحليب السائل.

عبوة زبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

مقدار 2 كأس من القطر. طريقة التحضير: لا يعتبر شرطاً استخدام سميد البسبوسة فى التحضير حيث يمكن استخدام الدقيق العادي ولكن من الأفضل أن يتم استخدام الدقيق الخاص بها. تحضير طبق كبير للعجن ووضع فيه سميد البسبوسة بالإضافة إلي البيكنج باودر وتقليبهم بملعقة جافة، بعد ذلك نقوم بسكب الزبدة على أن تكون سائلة ونقلبهم حتى يصبح الخليط متجانس. إضافة باقي مكونات البسبوسة مثل الزبادي والحليب ونقوم بإخفاق المكونات معاً بشكل متواصل في اتجاه واحد حتى يصبح الخليط ناعم ومناسب لقوام البسبوسة. تحضير قالب صغير للبسبوسة ودهنه أو يفضل وضع ورق الزبدة وضبط مستوي الخليط في القالب. بعد ذلك يتم وضع القالب في الفرن الساخن على درجة هادئة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي مثل التحمير، وعند خروجها من الفرن نقوم بوضع القطر للتحليه. نصائح لتحضير بسبوسة ناجحة: في حالة عدم استخدام دقيق البسبوسة الخاص بها يجب استخدام نوع فاخر للتحضير ونخل الدقيق.

يجب أن يتم تسخين الفرن لمدة عشر دقائق قبل وضع البسبوسة في الفرن.

كلما كان وقت الخفق كبير كلما أصبح قوام البسبوسة أفضل ويصبح هش وخفيف. طريقة التحضير:نصائح لتحضير بسبوسة ناجحة:

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