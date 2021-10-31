طريقة عمل كريم الجزر والنشا المعجزة لتبيض البشرة 7 درجات والبقع الداكنة وإزالة التجاعيد نهائيا

طريقة عمل كريم الجزر والنشا المعجزة لتبيض البشرة 7 درجات، الوصفات الخاصة بالجزر التي من الممكن أن يتم التحضير لها في المنزل تعد من بين أفضل ما يمكن أن نقوم بتحضيره من وصفات طبيعية وتلك الوصفات من شأنها أن تعمل على جعل البشرة أكثر بياض وجاذبية، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات الخاصة بمكونات خلطة الجزر والتي تستعمل في التجديد لخلايا الجلد وبأقل وقت ممكن، كما أنها تعد من بين أهم الوصفات المعالجة لخلايا الجلد والتي تقلل من ظهور التجاعيد وتزيل الحبوب، وفيما يلي توضيح للمقادير والطريقة المتبعة للتحضير.

طريقة عمل كريم الجزر والنشا المعجزة لتبيض البشرة 7 درجات

الجزر من الممكن أن يدخل في تركيبة تكون طبيعية ومتميزة، وتلك التركيبة الممتازة مكوناتها تكون على النحو الآتي

حبة واحدة من الجزر

ملعقة جل الصبار.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الليمون.

طريقة التحضير للخلطة

تحضير الخليط يكون بضرورة أن يتم الخلط لكل المكونات مع بعضها البعض في الكبة الكهربية وماء الورد، ومن ثم نقوم بإضافة الكمية من النشاء مع الجل مع ضرورة أن يكون مذوب بشكل جيد، وبعد الخلط الجيد باستعمال الكبة تأتي الخطوة الخاصة بالتطبيق للخليط على الوجه ومن الممكن أن يتم التطبيق للخلطة بشكل مستمر ويومي دون الإضرار بالبشرة.

كريم الجزر لتبيض الوجه

الخلطة تحتاج لأن نوفر الآتي من المكونات لأفضل وصفات التفتيح للبشرة:

ملعقتان من الجزر المبشور الناعم.

ملعقة من مكون الزبادي.

ملعقة من ماء ورد.

ملعقة من مكون زيت زيتون.

ملعقة من زيت لوز حلو.

طريقة التحضير لخلطة الجزر:

الزبادي مع الجزر يتم الخلط ما بينهما وبشكل جيد وذلك حتى نحصل على تركيبة تكون كريمية، الملمس وهذه التركيبة تعتبر مساعد ة في تحسين خصائص البشرة، وجديد الجلد وحماية البشرة من الاسمرار وتوفير أفضل العوامل والفيتامينات لنمو خلايا البشرة الجديدة والتي تظهر نضارتها عقب التطبيق الأول للجزر على الوجه.

التطبيق يحتاج لمدة حوالي ربع ساعة وبعدها يتم الغسل للوجه وبشكل كامل بالماء الفاتر مع إمكانية التطبيق بشكل يومي لتلك الخلطة.