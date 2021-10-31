ازاي تشجعي نفسك وتبدأي تلعبي رياضة – دليل للمبتدئين

لو عايزة تخسي او تحافظي على جسمك وعايزة تلعبي رياضة ومش عارفة تبدأي منين ، انتي في المكان الصح ، النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشوف مع بعض تمارين للمبتدئين ، والتمارين تناسب كمان اللي مستواهم متوسط.
ازاي تبدأي تلعبي رياضة؟
اولا لازم تعملي ده عشانك مش عشان اي شخص تاني ، ومش لاي سبب او عشان عادات مجتمع ان لازم تكوني بشكل معين ، ولكن ده لازم يكون ليكي انتي بس ، دوري على الهدف اللي عايزة توصلي له ، واشتغلي على نفسك لتحقيق ده.
تاني حاجة طلعي من دماغك كل الاعذار اللي بتخليكي تكسلي تعملي رياضة زي مثلا معنديش وقت, معنديش عضوية في الجيم, معنديش المعدات اللازمة ، لكن احنا بنقولك انك تقدري تعملي ده ومش شرط يكون عندك كل المعدات الرياضية او حتى عضوية في جيم ، كل اللي انتي محتاجاه بس الدافع للبدء ، 30 دقيقة يوميا للتمارين.
والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي لان التمارين اللي هنشوفها مع بعض هي موجهة للمبتدئين اللي بعيد عن الجيم من فترة ، او اللي هيلعبوا رياضة لاول مرة.
فوايد التمرين:
– بيحسن مزاجك العام.
– بيساعد على الوقاية من الامراض الخطيرة زي امراض القلب.
– بيبني العضلات وبيحافظ على صحتك ولياقتك.
خطة التمرين:
سواء كنتي بعيد عن الجيم من فترة او اول مرة تلعبي رياضة ، بننصحك تبدأي بتمارين منخفضة التأثير ، لاننا مش عايزين جسمك يحصله صدمة او تأذي نفسك لو بدأتي بروتين رياضة مكثف.
وافضل حاجة في التمارين اللي هنشوفها مع بعض انها مش محتاجة جيم ، انتي تقدري تعمليها في البيت بكل سهولة لحد ما تطوري نفسك ، او تحسي انك محتاجة تكملي في جيم.
حاجات حطيها في اعتبارك قبل ما تبدأي التمارين:
– اتأكدي من الحفاظ على رطوبتك.
– لو حسيتي ان التمرين كتير عليكي او مجهد زيادة ، بطيء سرعتك واتمرني بالسرعة اللي تحسي انها مناسبة ليكي.
– افتكري دايما انك ماتخليش التمارين عمل روتيني ممل ، خليه ممتع.
– شغلي موسيقتك المفضلة اثناء التمرين عشان تحفزي نفسك.
الحاجات اللي هتحتاجيها في التمارين:
– فوطة.
– حصيرة تمرين سميكة.
– ازازة ماية.
– كرسي قوي.
تمارين للمبتدئين للنساء لمدة اسبوع:
اليوم 1:
التمرين اللي في الفيديو ده هو تمرين للجسم كله ، ويعتبر تمرين اساسي لانه المفتاح لجسم صحي ونواة او اساس قوي لباقي التمارين.
اليوم 2:
التمرين ده يعتبر اختيار رائع جدا ، ومش محتاج معدات ، وتأثيره منخفض وبيركز على المبتدئين.
اليوم 3:
التمرين ده مؤثر على الذراعين ، والميزة فيه انك مش محتاجة فيه اي معدات ، غير حصيرة التمرين بس ، وكمان مش محتاج تعملي تمارين ضغط.
اليوم 4:
تمرين تاني سريع تقدري تعمليه من غير معدات ، وبيساعد على شد عضلات البطن والجذع ، وكمان مفيد للاشخاص اللي بيعانوا من آلام الضهر بسبب نقص القوة الاساسية.
اليوم 5:
تمرين منخفض التأثير للجسم كله للمبتدئين ، والفيديو هنلاقي فيه التمارين مع تعديلات بناء على مستوى لياقتك.
اليوم 6:
تمرين للساقين مش محتاج اي معدات وبيستخدم وزن جسمك لتقوية وتناغم الساقين.
اليوم 7:
يوم الراحة ، في اليوم السابع احتفلي انك قطعتي شوط في التمارين ، وفي نفس الوقت تريحي عضلات جسمك عشان ترجعي تكملي تاني الاسبوع اللي بعده.
في النهاية ماتنسيش تاخدي وقتك وتتمرني بالسرعة المناسبة ليكي ، ومع مرور الاسابيع هتكون التمارين اسهل عليكي وتقدري تدخلي تمارين جديدة لنظامك.
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