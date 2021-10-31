ازاي تشجعي نفسك وتبدأي تلعبي رياضة – دليل للمبتدئين

لو عايزة تخسي او تحافظي على جسمك وعايزة تلعبي رياضة ومش عارفة تبدأي منين ، انتي في المكان الصح ، النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشوف مع بعض تمارين للمبتدئين ، والتمارين تناسب كمان اللي مستواهم متوسط.

ازاي تبدأي تلعبي رياضة؟

اولا لازم تعملي ده عشانك مش عشان اي شخص تاني ، ومش لاي سبب او عشان عادات مجتمع ان لازم تكوني بشكل معين ، ولكن ده لازم يكون ليكي انتي بس ، دوري على الهدف اللي عايزة توصلي له ، واشتغلي على نفسك لتحقيق ده.

تاني حاجة طلعي من دماغك كل الاعذار اللي بتخليكي تكسلي تعملي رياضة زي مثلا معنديش وقت, معنديش عضوية في الجيم, معنديش المعدات اللازمة ، لكن احنا بنقولك انك تقدري تعملي ده ومش شرط يكون عندك كل المعدات الرياضية او حتى عضوية في جيم ، كل اللي انتي محتاجاه بس الدافع للبدء ، 30 دقيقة يوميا للتمارين.

والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي لان التمارين اللي هنشوفها مع بعض هي موجهة للمبتدئين اللي بعيد عن الجيم من فترة ، او اللي هيلعبوا رياضة لاول مرة.

فوايد التمرين:

– بيحسن مزاجك العام.

– بيساعد على الوقاية من الامراض الخطيرة زي امراض القلب.

– بيبني العضلات وبيحافظ على صحتك ولياقتك.

خطة التمرين:

سواء كنتي بعيد عن الجيم من فترة او اول مرة تلعبي رياضة ، بننصحك تبدأي بتمارين منخفضة التأثير ، لاننا مش عايزين جسمك يحصله صدمة او تأذي نفسك لو بدأتي بروتين رياضة مكثف.

وافضل حاجة في التمارين اللي هنشوفها مع بعض انها مش محتاجة جيم ، انتي تقدري تعمليها في البيت بكل سهولة لحد ما تطوري نفسك ، او تحسي انك محتاجة تكملي في جيم.

حاجات حطيها في اعتبارك قبل ما تبدأي التمارين:

– اتأكدي من الحفاظ على رطوبتك.

– لو حسيتي ان التمرين كتير عليكي او مجهد زيادة ، بطيء سرعتك واتمرني بالسرعة اللي تحسي انها مناسبة ليكي.

– افتكري دايما انك ماتخليش التمارين عمل روتيني ممل ، خليه ممتع.

– شغلي موسيقتك المفضلة اثناء التمرين عشان تحفزي نفسك.

الحاجات اللي هتحتاجيها في التمارين:

– فوطة.

– حصيرة تمرين سميكة.

– ازازة ماية.

– كرسي قوي.

تمارين للمبتدئين للنساء لمدة اسبوع:

اليوم 1:

التمرين اللي في الفيديو ده هو تمرين للجسم كله ، ويعتبر تمرين اساسي لانه المفتاح لجسم صحي ونواة او اساس قوي لباقي التمارين.

اليوم 2:

التمرين ده يعتبر اختيار رائع جدا ، ومش محتاج معدات ، وتأثيره منخفض وبيركز على المبتدئين.

اليوم 3:

التمرين ده مؤثر على الذراعين ، والميزة فيه انك مش محتاجة فيه اي معدات ، غير حصيرة التمرين بس ، وكمان مش محتاج تعملي تمارين ضغط.

اليوم 4:

تمرين تاني سريع تقدري تعمليه من غير معدات ، وبيساعد على شد عضلات البطن والجذع ، وكمان مفيد للاشخاص اللي بيعانوا من آلام الضهر بسبب نقص القوة الاساسية.

اليوم 5:

تمرين منخفض التأثير للجسم كله للمبتدئين ، والفيديو هنلاقي فيه التمارين مع تعديلات بناء على مستوى لياقتك.

اليوم 6:

تمرين للساقين مش محتاج اي معدات وبيستخدم وزن جسمك لتقوية وتناغم الساقين.

اليوم 7:

يوم الراحة ، في اليوم السابع احتفلي انك قطعتي شوط في التمارين ، وفي نفس الوقت تريحي عضلات جسمك عشان ترجعي تكملي تاني الاسبوع اللي بعده.

في النهاية ماتنسيش تاخدي وقتك وتتمرني بالسرعة المناسبة ليكي ، ومع مرور الاسابيع هتكون التمارين اسهل عليكي وتقدري تدخلي تمارين جديدة لنظامك.

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