سر عمل بيتزا الطاسة بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة زي المحلات

بيتزا الطاسة بالفراخ ، تعتبر من الوجبات اللذيذة والسريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لآخر، ويرجع أصلها الي المطبخ الإيطالي، وتعتبر من الوجبات الشهية والهشة، ويمكن عملها باللحمة أو الفراخ أو الجبنة أو الخضار أو الجمبري أو اللانشون وغيرها، وتبحث الأمهات دائماً على طريقة مختلفة لعملها، وهي من أسهل الوجبات التي يمكن عملها في المنزل بدون شرائها بأسعار باهظة، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لعملها، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الطاسة بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة. مكونات عمل عجينة البيتزا مكونات عمل عجينة البيتزا تتكون عجينة البيتزا من مكونات سهلة وبسيطة لتحضيرها وهي كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

كيس من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل عجينة البيتزا وهي كالآتي:- تحضير كوب الماء الدافئ ونضع به الخميرة وملعقة السكر ونقلب جيداً ونتركه لمدة عشر دقائق. تحضير إناء ونضع به الدقيق والملح ونقلب ثم نضيف الخميرة السابقة والزيت ونقلب المكونات جيداً. نقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وتعطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتي يتضاعف حجمها . مقادير الحشوة هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:- ٤ صدور فراخ مخلية مقطعة.

حبة بصل مفرومة ناعم.

٤ فصوص ثوم مهروس.

٢ حبة طماطم مقطعة صغيرة.

٢ حبة من الفلفل الأخضر مقطع صغير.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من الصلصة.

٢ ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة الإعداد طريقة الإعداد سوف نتعرف على طريقة تحضير بيتزا الطاسة بالفراخ اللذيذة التي لها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:- تحضير مقلاة واسعة ونضع بها زيت الزيتون وترفعه على النار حتى يسخن ونضيف البصل والثوم والفلفل الأخضر ونقلب المكونات جيداً. نضيف مكعبات الفراخ المغسولة مسبقاً جيداً بالماء والخل ونقليها جيداً حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نضيف الطماطم ونقلب جيداً حتى يتسبك الطماطم وينصج الفراخ. نضيف بعد ذلك الزعتر والفلفل الأسود والملح ونقلب المكونات جيداً. نرفع المقلاة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد. نقوم بتقطيع العجينة الي قطع متوسطة، وتحضير الصينية وندهنها بالقليل من الزيت وتفرد بها العجينة ونتركها ترتاح. نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت حتي تسخن. ثم نضيف الصلصة على العجينة المفرودة ثم نضيف الحشوة والجبنة الموتزريلا المطاطية. نضع البيتزا في المقلاة ونقوم بتهدئة النار ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي من الاسفل. نرفع البيتزا من الطاسة ونقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات والكاتشب. الوسوم

بيتزا الطاسة بالفراخ ، تعتبر من الوجبات اللذيذة والسريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لآخر، ويرجع أصلها الي المطبخ الإيطالي، وتعتبر من الوجبات الشهية والهشة، ويمكن عملها باللحمة أو الفراخ أو الجبنة أو الخضار أو الجمبري أو اللانشون وغيرها، وتبحث الأمهات دائماً على طريقة مختلفة لعملها، وهي من أسهل الوجبات التي يمكن عملها في المنزل بدون شرائها بأسعار باهظة، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لعملها، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الطاسة بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة. مكونات عمل عجينة البيتزا مكونات عمل عجينة البيتزا تتكون عجينة البيتزا من مكونات سهلة وبسيطة لتحضيرها وهي كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

كيس من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل عجينة البيتزا وهي كالآتي:- تحضير كوب الماء الدافئ ونضع به الخميرة وملعقة السكر ونقلب جيداً ونتركه لمدة عشر دقائق. تحضير إناء ونضع به الدقيق والملح ونقلب ثم نضيف الخميرة السابقة والزيت ونقلب المكونات جيداً. نقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وتعطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتي يتضاعف حجمها . مقادير الحشوة هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:- ٤ صدور فراخ مخلية مقطعة.

حبة بصل مفرومة ناعم.

٤ فصوص ثوم مهروس.

٢ حبة طماطم مقطعة صغيرة.

٢ حبة من الفلفل الأخضر مقطع صغير.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من الصلصة.

٢ ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة الإعداد طريقة الإعداد سوف نتعرف على طريقة تحضير بيتزا الطاسة بالفراخ اللذيذة التي لها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:- تحضير مقلاة واسعة ونضع بها زيت الزيتون وترفعه على النار حتى يسخن ونضيف البصل والثوم والفلفل الأخضر ونقلب المكونات جيداً. نضيف مكعبات الفراخ المغسولة مسبقاً جيداً بالماء والخل ونقليها جيداً حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نضيف الطماطم ونقلب جيداً حتى يتسبك الطماطم وينصج الفراخ. نضيف بعد ذلك الزعتر والفلفل الأسود والملح ونقلب المكونات جيداً. نرفع المقلاة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد. نقوم بتقطيع العجينة الي قطع متوسطة، وتحضير الصينية وندهنها بالقليل من الزيت وتفرد بها العجينة ونتركها ترتاح. نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت حتي تسخن. ثم نضيف الصلصة على العجينة المفرودة ثم نضيف الحشوة والجبنة الموتزريلا المطاطية. نضع البيتزا في المقلاة ونقوم بتهدئة النار ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي من الاسفل. نرفع البيتزا من الطاسة ونقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات والكاتشب.

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