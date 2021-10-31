خلطات كنز طبيعي لصبغ شيب الشعر بسرعة التخلص من الشعر الأبيض دون اللجوء إلى صبغات كيماوية.

نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام خلطة لصبغ الشعر الأبيض نهائيا، عادة ما يحدث الشيب هو تغير لون الشعر إلى الأبيض مع المراحل المتقدمة من العمر وذلك لأن الخلايا المسئولة عن إمداد الشعر بصبغة الميلانين والتي تمنحه التميز تقل كلما مر العمر، وهذا يسبب الشيب الذي قد يجلب الحرج و يسعى الكثيرون التخلص منه دون اللجوء إلى صبغات كيماوية.

اتباع نظام غذائي مناسب هو أمر ضروري يساعد في تأخر ظهور الشيب ويشمل ذلك تناول الخضروات والفواكه المفيدة مما يمد الجسم والشعر بالفيتامينات الأساسية والمعادن الضرورية لتقويته وتعزيز اللون الأسود ،كذلك الحرص على استخدام أنواع شامبو الشعر المناسبة.

وصفة لصبغ الشعر الأبيض

أوراق الميرمية للتخلص من الشيب

وهذين الوصفة ممتازة جدا لعلاج شيب الشعر حيث أنها تعيد اللون الأسود للشعر تدريجيا مع الإستمرار عليها.

المكونات

● ثلاث ملاعق من أوراق المرمية

● 2 كوب من الماء.

الطريقة

● قومي بغلي أوراق المرمية في الماء ثم اتركيها لتبرد ويتم ذلك تحقيق الإستفادة القصوى من الزيوت الموجودة بالأوراق.

● صبي هذا الخليط على الشعر و تأكدى من وصوله إلى كل الخصلات مع تركه لمدة ساعتين.

● اغسلي شعرك وكررى الوصفة مرة أسبوعين حتى تحصلي على النتائج المرغوبة.

طريقة عمل صبغة للشعر من الكاري

أوراق الكاري أيضا لها القدرة على إمداد الشعر بلون داكن للتخلص من الشعر الأبيض إذا استخدمتها بهذه الطريقة.

المكونات

● 2 ملعقة كبيرة من أوراق الكاري.

● 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة

● قومي بغلي أوراق الكاري في الماء ثم أضيفي إلى الخليط زيت جوز الهند.

● اتركي الخليط حتى يتبخر تماما على النار ثم استخدمي الزيت المتبقي لتدليك الشعر.

● اتركى الصبغة لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء.

● قومي بتكرار الوصفة مرتين كل أسبوع حتى تصلى إلى النتائج المرجوة.

وصفة البنجر لاخفاء الشعر التبيض

مع وصفه البنجر التي تعمل على اخفاء الشعر الابيض سيصبح شعرك باللون الأحمر فقط كل ما عليك اخذ كمية من البنجر وتقشيرها ثم تقطيعه ووضعه في وعاء بكميه مناسبه من الماء وضعيها على النار ويترك لمده نصف ساعه ثم يرفع من على النار علي جانب حتى يبرد ويوزع على الشعر ويترك ليله كاملة ثم يشطف بالماء البارد احرصي على تكرار تلك الوصفه مرة من كل اسبوع.