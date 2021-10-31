خلطة للشيب مضمونة ومجربة تعمل على إخفاء الشعر الابيض من أول استعمال

خلطات لصبغ الشيب واخفاء الشعر الأبيض هذا ما يتزايد عنه محركات البحث من قبل الكثيرين من من يعانون من ظهور الشعر الأبيض بكثرة، حيث تلك من أكبر المشاكل التي تواجهها السيدات والرجال في أن واحد، ويرجع ظهور الشيب المبكر لعدة عوامل من أهمهما العامل الوراثي.

ويلجأ البعض إلى شراء الكثير من المستحضرات والصبغات الكيميائية التي تتسبب في الأضرار بالشعر أكثر، لذلك اليوم نقدم لكل متابعينا الكرام أقوي الخلطات التي تعمل على إخفاء الشيب وتقضي نهائيا على الشعر الأبيض من أول استعمال .

خلطات لصبغ شيب الشعر

إخفاء الشيب من خلال الأملا التي تساعد في إسترجاع لون الشعر الطبيعي مع استمرارك باتباع الوصفة، كما تمنح الشعر اللون الأصفر الرائع عن طريق خلطة كمية مناسبة على من الاملا مع كمية من زيت جوز الهند ويتطبق على الشعر ويترك لمدة ساعة قبل أن يشطف بالماء البارد.

وصفة القهوة لصبغ الشيب نهائيا



مع القهوة ستحصلين على شعر بني غامق جذاب ولامع قولي وداعا للشعر الأبيض من خلال غلى كوبان من القهوة وتنقع بعد ذلك ليلة كاملة ثم يوزع على الشعر وتترك لمدة ليلة على الشعر قبل أن تشطف بالماء البارد، تكرر تلك العملية مرة من كل أسبوع لتحصلين على النتيجة المرغوبة.

وصفة الشاي الأسود لصبغ الشعر الأبيض

مع الشاي الأسود الذي يلعب دورا هاما في محاربة الشيب ويعمل على تغميق لون الشعر لكي يجعله لامعا وناعما، فقط من خلال نقع 5 ملاعق من الشاي مع كوبان من الماء ويغلي الخليط ويترك على جانب لعدة ساعات قبل أن يوزع على الشعر ثم يتطبق ويترك على الشعر ساعتين قبل أن يشتطف بالملء البارد، تكرر تلك الخلطة عند اللزوم .