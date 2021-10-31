اصنعي معجنات البريوش بالمنزل بقوام هش ورائع جداً

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تعتبر معجنات البريوش من المخبوزات الجميلة، التي لها قوام هش جداً وجميل وهي من المخبوزات التي تحضر بأكثر من شكل، يمكن تقديمها محشية بالمربى أو رشة من السكر أو يمكن حشوها بالشوكولاتة ويمكن تقديمها سادة مع كوب من الشاي أو الحليب، وهي من المخبوزات الجميلة التي يمكن تقديمها كوجبة غذائية لأطفال المدارس فهي صحية جداً ومفيدة ومغذية نظراً لمكوناتها التي تحتوي عليها من حليب بودر وزبدة فهي مغذية جداً، وهي من المخبوزات التي تعد سريعة التقديم ويمكن تشكيلها على أشكال متنوعة وعديدة، كما أن عجينتها سهلة وبسيطة وطرية جداً وناعم الملمس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات البريوش بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل معجنات البريوش
تتكون عجينة البريوش من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت هي كما يلي:ـ
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة حليب بودر.
- ربع كوب من الزبدة.
- رشة ملح.
للوجه
- صفار بيضة
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة من الحليب.
- سمسم أو حبة البركة.
يتم تحضير معجنات البريوش بطريقة سهلة جداً وباتباع الخطوات الآتية:ـ
- في وعاء كبير نقوم بوضع نصف كمية الدقيق ثم نضيف السكر واللبن البودر والخميرة نقلب المكونات، ثم نضيف الماء نقلب المكونات ثم يغطى الخليط لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بإضافة بقية كمية الدقيق ونضيف الزبدة والزيت ورشة الملح ونعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية .
- نترك العجينة لكي تختمر لمدة نصف ساعة أو حتي يتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ
- نقسم العجين إلي كرات صغير في الحجم، ثم نقوم بفردها ثم نقوم بتشكيلها على شكل ضفائر أو أي شكل نرغب به حسب الرغبة.
- نضع قطع العجينة في صينية مدهونة بالزبدة، ثم نغطيها ونتركها لكي تختمر لمدة نصف ساعة.
- نقوم بدهن الوجه وذلك بخلط صفار البيض مع ملعقة من الحليب ورشة من الفانيليا نقلب الخليط جيداً ثم ندهن وجه العجين بفرشاة ونرش الوجه بالسمسم أو حبة البركة.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتي تأخذ اللون الذهبي.
- تترك لكي تبرد ثم تقدم بألف هنا وشفا.
الوسوم
تعتبر معجنات البريوش من المخبوزات الجميلة، التي لها قوام هش جداً وجميل وهي من المخبوزات التي تحضر بأكثر من شكل، يمكن تقديمها محشية بالمربى أو رشة من السكر أو يمكن حشوها بالشوكولاتة ويمكن تقديمها سادة مع كوب من الشاي أو الحليب، وهي من المخبوزات الجميلة التي يمكن تقديمها كوجبة غذائية لأطفال المدارس فهي صحية جداً ومفيدة ومغذية نظراً لمكوناتها التي تحتوي عليها من حليب بودر وزبدة فهي مغذية جداً، وهي من المخبوزات التي تعد سريعة التقديم ويمكن تشكيلها على أشكال متنوعة وعديدة، كما أن عجينتها سهلة وبسيطة وطرية جداً وناعم الملمس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات البريوش بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل معجنات البريوش
تتكون عجينة البريوش من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت هي كما يلي:ـ
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة حليب بودر.
- ربع كوب من الزبدة.
- رشة ملح.
للوجه
- صفار بيضة
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة من الحليب.
- سمسم أو حبة البركة.
يتم تحضير معجنات البريوش بطريقة سهلة جداً وباتباع الخطوات الآتية:ـ
- في وعاء كبير نقوم بوضع نصف كمية الدقيق ثم نضيف السكر واللبن البودر والخميرة نقلب المكونات، ثم نضيف الماء نقلب المكونات ثم يغطى الخليط لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بإضافة بقية كمية الدقيق ونضيف الزبدة والزيت ورشة الملح ونعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية .
- نترك العجينة لكي تختمر لمدة نصف ساعة أو حتي يتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ
- نقسم العجين إلي كرات صغير في الحجم، ثم نقوم بفردها ثم نقوم بتشكيلها على شكل ضفائر أو أي شكل نرغب به حسب الرغبة.
- نضع قطع العجينة في صينية مدهونة بالزبدة، ثم نغطيها ونتركها لكي تختمر لمدة نصف ساعة.
- نقوم بدهن الوجه وذلك بخلط صفار البيض مع ملعقة من الحليب ورشة من الفانيليا نقلب الخليط جيداً ثم ندهن وجه العجين بفرشاة ونرش الوجه بالسمسم أو حبة البركة.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتي تأخذ اللون الذهبي.
- تترك لكي تبرد ثم تقدم بألف هنا وشفا.
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