اصنعي معجنات البريوش بالمنزل بقوام هش ورائع جداً

تعتبر معجنات البريوش من المخبوزات الجميلة، التي لها قوام هش جداً وجميل وهي من المخبوزات التي تحضر بأكثر من شكل، يمكن تقديمها محشية بالمربى أو رشة من السكر أو يمكن حشوها بالشوكولاتة ويمكن تقديمها سادة مع كوب من الشاي أو الحليب، وهي من المخبوزات الجميلة التي يمكن تقديمها كوجبة غذائية لأطفال المدارس فهي صحية جداً ومفيدة ومغذية نظراً لمكوناتها التي تحتوي عليها من حليب بودر وزبدة فهي مغذية جداً، وهي من المخبوزات التي تعد سريعة التقديم ويمكن تشكيلها على أشكال متنوعة وعديدة، كما أن عجينتها سهلة وبسيطة وطرية جداً وناعم الملمس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات البريوش بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل معجنات البريوش

تتكون عجينة البريوش من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة حليب بودر.

ربع كوب من الزبدة.

رشة ملح.

للوجه

صفار بيضة

رشة من الفانيليا.

ملعقة من الحليب.

سمسم أو حبة البركة.

طريقة التحضير

يتم تحضير معجنات البريوش بطريقة سهلة جداً وباتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء كبير نقوم بوضع نصف كمية الدقيق ثم نضيف السكر واللبن البودر والخميرة نقلب المكونات، ثم نضيف الماء نقلب المكونات ثم يغطى الخليط لمدة ربع ساعة. ثم نقوم بإضافة بقية كمية الدقيق ونضيف الزبدة والزيت ورشة الملح ونعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية . نترك العجينة لكي تختمر لمدة نصف ساعة أو حتي يتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تشكيل العجينة

يتم تشكيل العجينة بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ