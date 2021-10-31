سينابون بعجينة الباف باستري وطريقة أصابع الجبنة بنفس العجينة

سينابون بعجينة الباف باستري استكمالًا لما قد بدأناه من إعداد وصفات لذيذة حلويات وأطباق حادقة بمكون أساسي معنا وهو عجينة الباف باستري نقدم لكم سينابون أو فطائر قرفة معدة بهذه العجينة المميزة مما يجعلها سهلة جدًا وسريعة في تحضيرها بالإضافة إلى أصابع الجبنة كصنف حادق. مقادير سينابون الباف باستري عجينة الباف باستري الجاهزة وزن نصف كيلو تقريبًا.

3 ملعقة كبيرة من السكر البني. (موجود في السوبر ماركت).

ملعقة كبيرة من القرفة البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

نصف كوب حليب من السائل. طريقة عمل سينابون بعجينة الباف باستري في وعاء مناسب قم بخلط السكر البني مع القرفة البودر ومعهم الزبدة.

افرد عجينة الباف باستري على سطح نظيف مرشوش بالقليل من الدقيق.

وزع خليط الزبدة والقرفة والسكر على العجينة المفرودة.

قم بعد ذلك بلف العجينة على الخلطة على شكل رول أو اسطواني.

قطع هذا الشكل الاسطواني من السينابون بعجينة الباف باستري بالسكين لقطع متساوية صغيرة أو متوسطة الحجم.

جهز صينية للفرن بدهنها بالقليل من الزبدة وقم برص قطع السينابون فيها وضعها في الفرن حتى تمام النضج.

بعد إخراجها من الفرن قم بخلط الجبن الكريمي مع الحليب والسكر الأبيض، ثم وزع هذا الصوص على قطع السينابون وقدمها. مقادير أصابع الجبنة حوالي ربع كيلو من عجينة الباف باستري.

نصف كوب أو أكثر من الجبن الشيدر المبشور.

ربع كوب من الجبن الرومي المبشور.

كمون صحيح.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

حبة بيض.

رشة فلفل أسود. طريقة عمل أصابع الجبنة افرد العجين على شكل مستطيل قدر الإمكان.

ادهنها بالبيض المخفوق مع رشة من الفلفل الأسود.

بعد ذلك قم بتقسيم العجينة إلى نصفين متساويين.

وزع كمية الجبن مع الكمون والبابريكا على نصف العجينة، ثم قم بتغطيتها بالجزء الآخر والصقهم جيدًا بالضغط عليهم.

قطع العجين إلى أصابع باستخدام سكين حاد ولف كل أصبع منهم.

رص أصابع الجبنة على ورق زبدة في صينية وادهن السطح بما تبقى من بيض.

اتركها في الثلاجة دقائق لترتاح ثم توضع في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. الوسوم

سينابون بعجينة الباف باستري استكمالًا لما قد بدأناه من إعداد وصفات لذيذة حلويات وأطباق حادقة بمكون أساسي معنا وهو عجينة الباف باستري نقدم لكم سينابون أو فطائر قرفة معدة بهذه العجينة المميزة مما يجعلها سهلة جدًا وسريعة في تحضيرها بالإضافة إلى أصابع الجبنة كصنف حادق. مقادير سينابون الباف باستري عجينة الباف باستري الجاهزة وزن نصف كيلو تقريبًا.

3 ملعقة كبيرة من السكر البني. (موجود في السوبر ماركت).

ملعقة كبيرة من القرفة البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

نصف كوب حليب من السائل. طريقة عمل سينابون بعجينة الباف باستري في وعاء مناسب قم بخلط السكر البني مع القرفة البودر ومعهم الزبدة.

افرد عجينة الباف باستري على سطح نظيف مرشوش بالقليل من الدقيق.

وزع خليط الزبدة والقرفة والسكر على العجينة المفرودة.

قم بعد ذلك بلف العجينة على الخلطة على شكل رول أو اسطواني.

قطع هذا الشكل الاسطواني من السينابون بعجينة الباف باستري بالسكين لقطع متساوية صغيرة أو متوسطة الحجم.

جهز صينية للفرن بدهنها بالقليل من الزبدة وقم برص قطع السينابون فيها وضعها في الفرن حتى تمام النضج.

بعد إخراجها من الفرن قم بخلط الجبن الكريمي مع الحليب والسكر الأبيض، ثم وزع هذا الصوص على قطع السينابون وقدمها. مقادير أصابع الجبنة حوالي ربع كيلو من عجينة الباف باستري.

نصف كوب أو أكثر من الجبن الشيدر المبشور.

ربع كوب من الجبن الرومي المبشور.

كمون صحيح.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

حبة بيض.

رشة فلفل أسود. طريقة عمل أصابع الجبنة افرد العجين على شكل مستطيل قدر الإمكان.

ادهنها بالبيض المخفوق مع رشة من الفلفل الأسود.

بعد ذلك قم بتقسيم العجينة إلى نصفين متساويين.

وزع كمية الجبن مع الكمون والبابريكا على نصف العجينة، ثم قم بتغطيتها بالجزء الآخر والصقهم جيدًا بالضغط عليهم.

قطع العجين إلى أصابع باستخدام سكين حاد ولف كل أصبع منهم.

رص أصابع الجبنة على ورق زبدة في صينية وادهن السطح بما تبقى من بيض.

اتركها في الثلاجة دقائق لترتاح ثم توضع في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

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