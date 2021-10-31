حلقات البطاطس المقرمشة بطريقة سهلة وشهية وبنكهة مميزة ولذيذة

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حلقات البطاطس المقرمشة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة وصحية أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة مبتكرة ومميزة وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى قوامها الهش، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم أيضاً، كما يمكنكم تجربة صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلقات البطاطس المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات حلقات البطاطس المقرمشة
تتكون حلقات البطاطس المقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 700 جم بطاطس مقطع مكعبات كبيرة.
- كوب نشا (90 جم).
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب زيت نباتي للقلي (200 مل).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلقات البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها البطاطس، ثم نغمر البطاطس بالماء.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة، ثم نتركه حتى ينضج.
- ثم نرفع البطاطس من على النار، ونصفيه جيداً من الماء.
- بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء عميق، ثم نقوم بهرسه جيداً وهو ساخن.
- ثم نضيف إليه البقدونس المفروم ناعم والملح والنشا والشطة وصودا الخبز، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة.
- ثم نعجن جيداً باليد حتى تنعم خلطة البطاطس، ثم نكورها.
- بعد ذلك نفرد ورقة زبدة، ثم نضع فوقها كرة البطاطس، ثم نفردها باليد، ثم نضع فوقها ورقة زبدة ثانية، ثم نفردها بالشوبك بسمك رقيق.
- ثم نحضر قطاعات دائرية الشكل، ثم نشكل بها حلقات البطاطس.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت.
- بعد ذلك نقلي فيه حلقات البطاطس وعندما تكتسب لوناً ذهبياً من أسفل نقلبها على الجهة الثانية، ثم نتركها حتى تكتسب لوناً ذهبياً.
- ثم نرفع البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ.
- ثم نقدم حلقات البطاطس المقرمشة في طبق التقديم مع صلصة الرانش.
- وبالهنا والشفا.
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حلقات البطاطس المقرمشة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة وصحية أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة مبتكرة ومميزة وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى قوامها الهش، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم أيضاً، كما يمكنكم تجربة صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلقات البطاطس المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات حلقات البطاطس المقرمشة
تتكون حلقات البطاطس المقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 700 جم بطاطس مقطع مكعبات كبيرة.
- كوب نشا (90 جم).
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب زيت نباتي للقلي (200 مل).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلقات البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها البطاطس، ثم نغمر البطاطس بالماء.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة، ثم نتركه حتى ينضج.
- ثم نرفع البطاطس من على النار، ونصفيه جيداً من الماء.
- بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء عميق، ثم نقوم بهرسه جيداً وهو ساخن.
- ثم نضيف إليه البقدونس المفروم ناعم والملح والنشا والشطة وصودا الخبز، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة.
- ثم نعجن جيداً باليد حتى تنعم خلطة البطاطس، ثم نكورها.
- بعد ذلك نفرد ورقة زبدة، ثم نضع فوقها كرة البطاطس، ثم نفردها باليد، ثم نضع فوقها ورقة زبدة ثانية، ثم نفردها بالشوبك بسمك رقيق.
- ثم نحضر قطاعات دائرية الشكل، ثم نشكل بها حلقات البطاطس.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت.
- بعد ذلك نقلي فيه حلقات البطاطس وعندما تكتسب لوناً ذهبياً من أسفل نقلبها على الجهة الثانية، ثم نتركها حتى تكتسب لوناً ذهبياً.
- ثم نرفع البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ.
- ثم نقدم حلقات البطاطس المقرمشة في طبق التقديم مع صلصة الرانش.
- وبالهنا والشفا.
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