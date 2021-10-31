حلقات البطاطس المقرمشة بطريقة سهلة وشهية وبنكهة مميزة ولذيذة

حلقات البطاطس المقرمشة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة وصحية أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة مبتكرة ومميزة وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى قوامها الهش، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم أيضاً، كما يمكنكم تجربة صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلقات البطاطس المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلقات البطاطس المقرمشة

تتكون حلقات البطاطس المقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

700 جم بطاطس مقطع مكعبات كبيرة.

كوب نشا (90 جم).

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب زيت نباتي للقلي (200 مل).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلقات البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: