الآن بإمكانك أن تقومي بتحضير أشهى وألذ برجر بأسهل الخطوات في المنزل

البرجر من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال كثيراً، كما أنه يتم تناوله مع الكاتشب والمكرونة أو الأرز والمايونيز، وغيره من الأكلات الأخرى، كذلك من الممكن تناوله مع الخيار المخلل أو اللفت المخلل، وغيره من المخللات الأخرى، وكذلك من الممكن أن يتم تناوله مع البصل وشرائح الخس والطماطم، هذا بالإضافة إلى أنه باستطاعتك تقديم البطاطس المقلية وأيضاً العصائر الطبيعية مع ساندويتشات البرجر لكي تناولي على ألذ وجبة شهية على الإطلاق، كما أن البرجر غير مكلف، ومكوناته ليست باهظة الثمن، هذا بجانب أن طريقة تحضيره سهلة للغاية، وتحضيره من المنزل يكون أفضل من شرائه من الخارج، لهذا سنتعرف سوياً على طريقة تحضير البرجر بأسهل الخطوات في المنزل تابع معنا فيما يلي. مقادير البرجر نصف كيلو من لحم مفروم.

ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج باودر.

بيضة مخفوقة.

بقسماط ناعم “ملعقتان كبيرتان”

فلفل أسود مطحون “نصف ملعقة صغيرة”

½ ملعقة صغيرة من بهارات لحم.

ملح “ملعقة واحدة صغيرة”

ملعقة صغيرة من بودرة ثوم.

مطحون جوزة الطيب “ربع ملعقة صغيرة”

بودرة بصل “ملعقة واحدة صغيرة”

زيت “ملعقة واحدة صغيرة” خطوات تحضير البرجر في المنزل أولاً: امزجي كافة المقادير التي بالسابق مع بعضها البعض وتابعي التقليب إلى أن تحصلين على عجينة متجانسة.

ثانياً: قومي بإحضار قوالب دائرية لتضعي بها خليط اللحم المفروم، وبعد ذلك فرغيها من المنتصف إلى أن تمتلكين قطع برجر مقاساتها متساوية.

ثالثاً: ادهني القوالب بالزيت قبل قيامك بوضع اللحم بها، وذلك لكي يتم التيسير والتسهيل عليكِ إفراغها بغير أي التصاق.

رابعاً: أحضري مقلاة لتقومي بوضع ملعقة كبيرة من الزيت بها وبعد ذلك سخينها جيدًا على النار.

خامساً: ضعي البرجر في المقلاة وبعدها انتظري دقيقة حتى تقومي بتقليبها على الجانب الآخر، واستمري في التقليب كل دقيقة وذلك إلى أن يتم مرور 7 دقائق تقريباً.

سادساً: ارفعي البرجر من المقلاة، وبعدها ضعي قطع الخبز على الجهة الداخلية حتى مرور ثلاثون دقيقة لكي تأخذ طعم الشواء.

سابعاً وأخيراً: أطفئي النار ومن ثم قومي برفع الخبز، وقومي بتقديم البرجر. الوسوم

البرجر من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال كثيراً، كما أنه يتم تناوله مع الكاتشب والمكرونة أو الأرز والمايونيز، وغيره من الأكلات الأخرى، كذلك من الممكن تناوله مع الخيار المخلل أو اللفت المخلل، وغيره من المخللات الأخرى، وكذلك من الممكن أن يتم تناوله مع البصل وشرائح الخس والطماطم، هذا بالإضافة إلى أنه باستطاعتك تقديم البطاطس المقلية وأيضاً العصائر الطبيعية مع ساندويتشات البرجر لكي تناولي على ألذ وجبة شهية على الإطلاق، كما أن البرجر غير مكلف، ومكوناته ليست باهظة الثمن، هذا بجانب أن طريقة تحضيره سهلة للغاية، وتحضيره من المنزل يكون أفضل من شرائه من الخارج، لهذا سنتعرف سوياً على طريقة تحضير البرجر بأسهل الخطوات في المنزل تابع معنا فيما يلي. مقادير البرجر نصف كيلو من لحم مفروم.

ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج باودر.

بيضة مخفوقة.

بقسماط ناعم “ملعقتان كبيرتان”

فلفل أسود مطحون “نصف ملعقة صغيرة”

½ ملعقة صغيرة من بهارات لحم.

ملح “ملعقة واحدة صغيرة”

ملعقة صغيرة من بودرة ثوم.

مطحون جوزة الطيب “ربع ملعقة صغيرة”

بودرة بصل “ملعقة واحدة صغيرة”

زيت “ملعقة واحدة صغيرة” خطوات تحضير البرجر في المنزل أولاً: امزجي كافة المقادير التي بالسابق مع بعضها البعض وتابعي التقليب إلى أن تحصلين على عجينة متجانسة.

ثانياً: قومي بإحضار قوالب دائرية لتضعي بها خليط اللحم المفروم، وبعد ذلك فرغيها من المنتصف إلى أن تمتلكين قطع برجر مقاساتها متساوية.

ثالثاً: ادهني القوالب بالزيت قبل قيامك بوضع اللحم بها، وذلك لكي يتم التيسير والتسهيل عليكِ إفراغها بغير أي التصاق.

رابعاً: أحضري مقلاة لتقومي بوضع ملعقة كبيرة من الزيت بها وبعد ذلك سخينها جيدًا على النار.

خامساً: ضعي البرجر في المقلاة وبعدها انتظري دقيقة حتى تقومي بتقليبها على الجانب الآخر، واستمري في التقليب كل دقيقة وذلك إلى أن يتم مرور 7 دقائق تقريباً.

سادساً: ارفعي البرجر من المقلاة، وبعدها ضعي قطع الخبز على الجهة الداخلية حتى مرور ثلاثون دقيقة لكي تأخذ طعم الشواء.

سابعاً وأخيراً: أطفئي النار ومن ثم قومي برفع الخبز، وقومي بتقديم البرجر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن بإمكانك أن تقومي بتحضير أشهى وألذ برجر بأسهل الخطوات في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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