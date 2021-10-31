طريقة عمل الذ برياني دجاج في المنزل بطعم لذيذ وبمكونات سهلة

طريقة عمل برياني دجاج في المنزل والبرياني يعتبر طبق أرز تقليدي يتم تحضيره بطريقة معينة وتقوم ست البيت بتحضيره حسب ما تريد هي أن تضيفه، ويعود أصل هذا الطبق إلى الهند ، حيث يستخدم التوابل الهندية التي تعد من أشهر البهارات في العالم، وقد انطلق هذا الطبق من الهند وغزو جنوب آسيا والشرق الأوسط ثم العالم كله، حيث أن الاسم مشتق من القول المأثور الفارسي بريان، والذي يعني المقلي أو المشوي. مقادير دجاج برياني 2 كوب أرز بسمتي

500 جرام دجاج

6 فصوص قرنفل

6 حبات هيل

نصف كوب زبادي

عود واحد من القرفة

2 ورق الغار

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

2 ملاعق كبيرة من الزنجبيل مع الثوم

2 أوراق كاري مقطعة

½ ملعقة صغيرة فلفل

1 فلفل أخضر مقطّع إلى شرائح

بصلة مفرومة

½ ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب ماء مذاب في نصف ملعقة صغيرة كركم

350 جرام طماطم مهروسة

20 ورقة نعناع ، مفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكمون طريقة تحضير برياني الدجاج تخلط جميع البهارات مع الأرز بعد غسله وتصفيته.

في اناء كبير على نار متوسطة ، أضيفي 10 أكواب من الماء مع الأرز حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

بمجرد أن يصبح الأرز مستويًا في منتصف الطريق ، صفيه وضعيه في مكان دافئ بعد إزالة جميع البهارات.

في وجبة كبيرة ، سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت ، أضيفي البصل وقلبي حتى يذوب ، ثم الدجاج وكذلك الزنجبيل مع الثوم والملح والفلفل مع التحريك باستمرار لمدة 3 دقائق.

نضيف الفلفل الاخضر والنعناع والكاري. ثم الكمون والماسالا والصلصة الحارة مع التحريك باستمرار ، ثم ضع الطماطم واستمري في التقليب.

نضيف البازلاء لمدة 5 دقائق ، ثم نرفع الوجبة عن النار ونضيف الزبادي.

ضعي نصف كمية الدجاج في مستوى ، ثم ضعي طبقة من نصف كمية الأرز ، ثم طبقة ثالثة من باقي الدجاج ، ثم باقي الأرز ، ثم صبي الماء مع الكركم.

غطي المستوى بورق الألمنيوم وضعيه في الفرن بعد تسخينه إلى 190 درجة مئوية لمدة 10 دقائق مقادير دجاج بريانيطريقة تحضير برياني الدجاج الوسوم

طريقة عمل برياني دجاج في المنزل والبرياني يعتبر طبق أرز تقليدي يتم تحضيره بطريقة معينة وتقوم ست البيت بتحضيره حسب ما تريد هي أن تضيفه، ويعود أصل هذا الطبق إلى الهند ، حيث يستخدم التوابل الهندية التي تعد من أشهر البهارات في العالم، وقد انطلق هذا الطبق من الهند وغزو جنوب آسيا والشرق الأوسط ثم العالم كله، حيث أن الاسم مشتق من القول المأثور الفارسي بريان، والذي يعني المقلي أو المشوي. مقادير دجاج برياني 2 كوب أرز بسمتي

500 جرام دجاج

6 فصوص قرنفل

6 حبات هيل

نصف كوب زبادي

عود واحد من القرفة

2 ورق الغار

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

2 ملاعق كبيرة من الزنجبيل مع الثوم

2 أوراق كاري مقطعة

½ ملعقة صغيرة فلفل

1 فلفل أخضر مقطّع إلى شرائح

بصلة مفرومة

½ ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب ماء مذاب في نصف ملعقة صغيرة كركم

350 جرام طماطم مهروسة

20 ورقة نعناع ، مفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكمون طريقة تحضير برياني الدجاج تخلط جميع البهارات مع الأرز بعد غسله وتصفيته.

في اناء كبير على نار متوسطة ، أضيفي 10 أكواب من الماء مع الأرز حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

بمجرد أن يصبح الأرز مستويًا في منتصف الطريق ، صفيه وضعيه في مكان دافئ بعد إزالة جميع البهارات.

في وجبة كبيرة ، سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت ، أضيفي البصل وقلبي حتى يذوب ، ثم الدجاج وكذلك الزنجبيل مع الثوم والملح والفلفل مع التحريك باستمرار لمدة 3 دقائق.

نضيف الفلفل الاخضر والنعناع والكاري. ثم الكمون والماسالا والصلصة الحارة مع التحريك باستمرار ، ثم ضع الطماطم واستمري في التقليب.

نضيف البازلاء لمدة 5 دقائق ، ثم نرفع الوجبة عن النار ونضيف الزبادي.

ضعي نصف كمية الدجاج في مستوى ، ثم ضعي طبقة من نصف كمية الأرز ، ثم طبقة ثالثة من باقي الدجاج ، ثم باقي الأرز ، ثم صبي الماء مع الكركم.

غطي المستوى بورق الألمنيوم وضعيه في الفرن بعد تسخينه إلى 190 درجة مئوية لمدة 10 دقائق مقادير دجاج بريانيطريقة تحضير برياني الدجاج

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